Gemeenterapport voor Wielsbeke: CD&V overtuigt niet, van beloofde schuldafbouw is al geen sprake meer

Drie jaar geleden verwierf CD&V de absolute meerderheid. De partij heeft één zetel meer dan de oppositie, die bestaat uit U., N-VA en Vlaams Belang. Daarom werd er in het begin van de legislatuur geen State of the Union opgemaakt en baseren we ons voor deze halftijdse analyse op het verkiezingsprogramma van CD&V. Na drie jaar zien we dat CD&V de volgende drie jaar zal moeten zwoegen om zo veel mogelijk beloftes te kunnen realiseren. Daarnaast worstelt de gemeente nog altijd met een te grote schuldenberg.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V was de winnaar van de verkiezingen van 2018. Met ruim 46% van de stemmen trok de partij 11 van de 21 zetels en dus de absolute meerderheid naar zich toe. U., N-VA en Vlaams Belang werden met respectievelijk 5, 4 en 1 zetel naar de oppositiebanken verwezen. Gemeenteraadsvoorzitter verliet Carlos Verbrugghe begin 2021 de gemeenteraad. Frédéric Depypere nam zijn taak over. Danny Vanhoutte kreeg een zitje in de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Emilie Clinckemaillie verhuisde met haar gezin naar Frankrijk. Ine Callens nam haar plaats in. Magda Deprez gaf op 1 januari 2022 haar taken door aan Guido Callewaert. Bij U. diende Caroline Lannoo op de laatste gemeenteraad van 2021 haar ontslag in. Geert Devrieze komt in haar plaats. Bij N-VA verliet Vincent Herman in november 2020 de gemeenteraad. Jan Decouttere verving hem. Bij Vlaams Belang hield Filip Dinneweth de enige zetel.

Belangrijkste realisaties

Tijdens de eerste drie jaar van deze legislatuur werkte het gemeentebestuur nog niet veel grote projecten af. In het voorjaar van 2019 werd de nieuwe bibliotheek Bibox wel feestelijk geopend, onder goedkeurend oog van toenmalig minister-president Geert Bourgeois. De bouw van de bib in de kerk was wel al van start gegaan tijdens de vorige legislatuur. Ondertussen is de bouw van het nieuwe sportcentrum op het Domein Hernieuwenburg al in een vergevorderde fase, net als de vervanging van de brug tussen Ooigem en Desselgem. Die zullen allebei af zijn in het eerste deel van 2022. CD&V heeft ook werk gemaakt van de zes beloofde speelpleinen. Ondertussen staan er al twee nieuwe speelpleintjes in Ooigem. In 2023 is Sint-Baafs-Vijve aan de beurt en in 2024 komen er nog twee in Wielsbeke. Tot slot kunnen we burgemeester Jan Stevens (CD&V) een pluim geven voor zijn kordate aanpak tijdens de coronacrisis.

Grootste miskleunen

Het dossier van het nieuwe woonzorgcentrum blijft maar aanslepen. Tijdens de vorige legislatuur maakten architecten al plannen voor een nieuw woonzorgcentrum op de huidige site Ter Lembeek. CD&V veegde die plannen deze legislatuur van tafel en kiest voor een nieuw woonzorgcentrum vlakbij het Domein Hernieuwenburg. Volgens N-VA liepen de kosten van de oude plannen al op tot 600.000 euro. Daarnaast beloofde CD&V intergemeentelijk te gaan samenwerken om de kosten te drukken. N-VA ervoor opteerde om samen te werken met een externe partner. Uiteindelijk veranderde CD&V het geweer van schouder en zal in zee gaan met één van de vijf mogelijke partners die een offerte mogen opmaken tegen midden januari. CD&V benadrukt dat winst maken en inboeten aan personeel geen voorrang mag krijgen op de kwaliteit van de zorg. Hoe dan ook sleept het dossier al veel te lang aan.

Geplande projecten

Het nieuwe sportcentrum op Domein Hernieuwenburg zal net als de brug tussen Ooigem en Desselgem in de eerste helft van 2022 klaar zijn. Het woonzorgcentrum zou ook deze legislatuur af moeten zijn. Het derde grote verkiezingspunt van CD&V was de heraanleg van de Heirweg. Of die timing gehaald zal worden, is nog maar de vraag. CD&V zegt te wachten op andere wegenwerken of op het Agentschap Wegen en Verkeer, de oppositie meent dat er geen geld genoeg is voor het project. Toch zal er aan fietsveiligheid gewerkt worden. Zo komt er een fietserstunnel in de Molenstraat onder de expressweg N382, dankzij prefinanciering van de Vlaamse overheid. Verder komt er een nieuw speelplein in Sint-Baafs-Vijve en een fietsbrug tussen Ooigem en Beveren-Leie over de Leie. Om de schulden verder af te bouwen zal de gemeente eigendommen verkopen, zoals het Oud Gemeentehuis van Ooigem.

Het rapport

De grootste investeringen zullen in het tweede deel van de legislatuur plaatsvinden. Het eerste jaar werkte CD&V zaken van de vorige legislatuur af, zoals de bibliotheek in de kerk en tijdens het tweede jaar stak het coronavirus de kop op. Als we de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma van CD&V bekijken, dan zien we dat het sportcentrum er zal komen. Het woonzorgcentrum wordt aangepakt, maar niet op de manier zoals het in het verkiezingsprogramma omschreven werd. De heraanleg van de Heirweg tijdens deze legislatuur wordt al een dubbeltje op zijn kant. Van de beloofde schuldafbouw naar het niveau van 2006, 20 miljoen euro, is al helemaal geen sprake meer. Het gemeentebestuur hoopt te stranden op 24 miljoen. (NVR)

Ons oordeel: Gebuisd

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.