Gemeenterapport voor Waregem: stad transformeert, nu focus op groene long

In zijn derde legislatuur presteert de ploeg van burgemeester Kurt Van Ryckegem uitstekend. De verfraaiing van Waregem staat op punt en ook op vlak van mobiliteit zijn stappen gezet. Enkel de verkeerssituatie op de Markt is nog voor verbetering vatbaar. Bovendien kan Waregem nog een extra inspanning leveren in zijn klimaatplannen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) breidde met 6.866 voorkeursstemmen een vervolg aan zijn burgemeesterschap. CD&V bleef met voorsprong de grootste partij, maar scoorde met 51,2 procent van de stemmen 4,5 procent lager in vergelijking met 2012. De partij behaalde 20 van de 33 zetels in de gemeenteraad en verloor er dus twee. Groen steeg met 5,6 procent en bezit momenteel drie zetels in plaats van een. Oppositiepartijen N-VA en Open VLD besloten om de krachten te bundelen en vormden een fractie in de hoop de absolute meerderheid van CD&V te ontwrichten. Opgeteld kregen de twee partijen in 2018 21,5 procent van de stemmen, wat resulteerde in zeven zetels. Vlaams Belang kreeg 8,7 procent van de stemmen, daardoor bezitten ze nu twee zetels in plaats van geen enkele. Vooruit, toen nog sp.a, haalde 6,6 procent en moest een zetel afstaan. Er waren geen schepenwissels.

Belangrijkste realisaties

De voorbije jaren werd er opnieuw volop gebouwd in onze stad. Zo koos het bestuur voor het woonproject Vivehof in Sint-Eloois-Vijve voor een energieneutraal project met plaats voor groen en speelruimtes. Verder kunnen we niet naast de Waterfront-site kijken. De 45 meter hoge woontorens veranderden de Waregems skyline voorgoed. Het Parkhotel en bar Zaborov openden al deze zomer hun deuren. De gekende knip moet auto’s uit de stadskern weren om de verkeersveiligheid te verhogen. De Munkenbrug tussen Desselgem en Ooigem werd versterkt en verhoogd zodat ook in de toekomst alle binnenschepen op een veilige manier kunnen passeren. Op vlak van dienstverlening investeerde de stad maar liefst 660.000 euro in een nieuwbouw voor vzw ’t Kelderke. Het voedselverdeelpunt kan daardoor een winkelconcept aanbieden aan gezinnen onder de armoedegrens.

Grootste miskleunen

De verkeerssituatie op de Markt loopt nog niet zo soepel als gehoopt. In november 2020 werd de knip geïntroduceerd. Daarmee wil men de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stadskern verbeteren. Maar er bleef heel wat verkeer via de achterkant van de kerk rijden. Aan de overkant werd de parking van het Pand als sluipweg gebruikt. Op spitsmomenten, wanneer verkeersveiligheid primeert, bevinden zich nog te veel auto’s en bussen in het centrum. Er was ook de komst van het bedrijventerrein Blauwpoort. Na twintig jaar juridisch getouwtrek werd het beroep tegen de industriezone van 35 hectare verworpen. De hoge tewerkstelling, vacatures en meerdere industriezones in onze regio maken deze nieuwe zone overbodig. In het bestuursakkoord spreekt men over stadsrandbossen die moesten bijdragen tot een verhoogde leefkwaliteit, maar daar kwam nog niets van in huis.

Geplande projecten

De komende drie jaar wordt er geïnvesteerd in duurzame infrastructuur voor de hulpverleningszone Fluvia, met de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne. De Hooibeek en de Gaverbeek werden geselecteerd als belangrijkste blauwe linten binnen het hemelwaterplan. De komende maanden wordt er op de parking in de Holstraat werk gemaakt van een mooie open ingang waarbij de Gaverbeek wordt blootgelegd. Daarmee wil het stadsbestuur een groene poort creëren richting de Hippodroom. De schoolomgeving in Nieuwenhove wordt een groene long, net als het plein tussen de Elindus Arena en Waregem Expo. Het stadsbestuur maakt hiervoor maar liefst twee miljoen euro vrij. Bij de Expo wordt in 2023 een nieuw parkeergebouw opgericht met 339 parkeerplaatsen. Vanaf augustus moet Het Pand zich ontpoppen tot een gloednieuw regionaal winkelcentrum. Ook CC De Schakel wordt uitgebreid.

Het rapport

De stad kent een grondige transformatie. Het Pand en het Waterfront geven samen met de Zuidboulevard het centrum een nieuwe uitstraling. De constructieve oppositie duidt op een goede werking van het stadsbestuur. Er is ruimte voor verdere verfijning van de verkeerssituatie op de Markt. Een avontuurlijk speelbos zou een sterk alternatief zijn voor de industriezone Blauwpoort. De grote investering in ’t Kelderke is een belangrijke verwezenlijking. Met de ondersteuning voor jeugdverenigingen tijdens de coronacrisis laat het stadsbestuur ook daar de toekomst niet in de steek. Tel daar de mooi ogende projectplanning bij op, en dan mag Waregem zich met een prima rapport terecht op de borst kloppen. (LV)

Ons oordeel: Onderscheiding

