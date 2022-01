Gemeenterapport voor Spiere-Helkijn: schudt Walraet ‘asbest’- leaks in 2022 van zich af?

Met Dirk Walraet staat in de faciliteitengemeente nu al 33 jaar dezelfde burgemeester aan het roer. Door de nipte verkiezingsoverwinning in 2018, de asbestproblematiek en zijn gevorderde leeftijd zal het naar grote waarschijnlijkheid zijn laatste ambtstermijn zijn. Met Team+ stond er in 2018 bovendien een ambitieuze oppositiepartij op die over drie jaar allicht een realistische gooi naar Walraets scepter zal doen. Of doet Walraet, die zijn nek uitstak voor zijn inwoners in volle coronacrisis, er over drie jaar toch nog zes jaar bij?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Spiere-Helkijn leefde in 2018 voor het eerst sinds lang weer toe naar de lokale verkiezingen. Met Team+ was er in datzelfde jaar immers een partij opgestaan in de kleine faciliteitengemeente die zich uitsprak voor verjonging en vernieuwing, en die het de Lijst Burgemeester van Dirk Walraet het vuur aan de schenen wilde leggen.

Rik Vandevenne, die na jarenlang schepen en gemeenteraadslid voor Lijst Burgemeester te zijn geweest een gooi naar de burgemeesterssjerp wilde doen, stapte over naar de jonge partij, wat Team+ een boost gaf. Maar het mocht niet zijn. Na een nek-aan-nek-race moest Team+ van lijsttrekker Vincent Devos alsnog tevreden nemen met een status als oppositiepartij.

Het haalde 46.8 procent van de stemmen. Team Burgemeester ging ferm achteruit, bijna met 30 procent, en haalde een historisch lage score van 53,2 procent. Dirk Walraet mocht zo aan zijn zesde (!) ambtstermijn beginnen.

Belangrijkste realisaties

Net als in zijn eerste mandaten focuste burgemeester Dirk Walraet nu vooral op de verfraaiing van Spiere-Helkijn. Een van de speerpunten werd de aanpak van het Robecynplein. Die werken startten in de zomer van 2021. De gemeente voerde het eerste deel uit, de rest wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer gedaan.

De ambitie was om de werken tegen december 2021 af te ronden, maar de afwerking zal allicht voor 2022 zijn. Door subsidies hoefde Spiere-Helkijn zelf ‘slechts’ 250.000 euro op te hoesten om de werken te financieren. Ook de nutsleidingen aan het plein werden vernieuwd..

Het gemeentebestuur in Spiere-Helkijn ondersteunde ook zijn 65-plussers, een groot deel van de vergrijsde bevolking, in het krijgen van hun vaccinatieprik. De ‘mindermobiele centrale’ van schepen van Sociale Zaken Willy Glorieux werd nu aangewend om de ouderen naar het verre vaccinatiecentrum in Waregem te brengen.

Grootste miskleunen

Begin 2021 stond Spiere-Helkijn heel even in rep en roer. Op 8 januari raakte immers bekend dat het gemeentebestuur informatie had achtergehouden inzake de afwezigheid van asbest, in de sporthal Michelsberg. Onderhandelingen tussen de De GO!

Scholengroep en de gemeente over de huur van het gebouw brachten het rapport aan het licht. De gemeente zou midden 2020 al op de hoogte geweest zijn, maar had de sportlessen in de hal alsnog laten plaatsvinden. Uiteindelijk werd duidelijk dat er in de materialen van de hal zo’n 55 ton gecontamineerd asbestcement aanwezig was. Een gespecialiseerde firma verwijderde die.

Ondanks de blunder viel de schade voor Team Burgemeester mee. Noch de GO! Scholengroep (BS De Polyglot), noch de ouders van de sportende kinderen zagen in de acties ‘kwade wil’. Oppositiepartij Team+ wraakte enkel de ‘nonchalance’ van het gemeentebestuur.

Geplande projecten

De gemeente investeerde de voorbije jaren om en bij 350.000 euro in de verfraaiing van het Robecynplein. In 2022 volgt nog eens 150.000 euro om het plein af te werken. Daarnaast ondersteunt ze ook het privaat woonzorgcentrum te Helkijn, en trekt daar in 2022 één miljoen euro voor uit. Spiere-Helkijn is dit jaar ook van plan om groene energie te produceren op het dak van de loods in de Oudenaardse steenweg, met zonnepanelen ter waarde van 14.000 euro.

Verder wordt in 2022 ook werk gemaakt van de verfraaiing aan de schoolomgeving in het Nieuwe Centrum, waar De Polyglot een nieuwe kleuterschool krijgt. Uitgaves daarvoor werden geraamd op 19.000 euro. In 2020 en 2021 werd eerder al zo’n 93.000 euro in het project gepompt. Tot slot wil het gemeentebestuur ook meer inzetten op een energiezuinig openbare verlichtingsnet. In 2022 volgt daarvoor een financieringsinjectie van 123.645 euro.

Het rapport

Team Burgemeester bestuurde te laks in de eerste helft van zijn mandaat. Het politiek klimaat, met een oppositiepartij die niet bang is om het beleid bij fouten of vergissingen op de vingers te tikken, heeft Walraet en de zijnen allicht wakker geschud.

Heel wat projecten worden al in 2022 gerealiseerd. Die vooruitzichten, gecombineerd met de afdoende aanpak van het verloederde Robecynplein en het kordate optreden tijdens van de coronacrisis, doet de balans eerder naar de positieve zijde overhellen. Zo stak Dirk Walraet in volle vaccinatiecrisis zijn nek uit voor zijn burgers. De burgemeester stond op de barricades voor zijn oudere inwoners, die naar Waregem moesten voor hun vaccin.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.