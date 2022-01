Gemeenterapport voor Ruiselede: bestuursploeg huldigt principe van rustige vastheid, enkele grote projecten zijn klaar de rest volgt

Bij de start van de legislatuur had het gemeentebestuur heel wat realisaties gepland, waarvan de uitvoering verspreid werd over meerdere jaren. Voorlopig zit alles mooi op schema. Noch het weer, noch de budgetten gooiden roet in het eten of veroorzaakten vertragingen. De burger ligt ook niet echt wakker van de timing. Zeker is dat het openbaar domein en het publiek patrimonium er anno 2024 anders en functioneler zullen uitzien dan in 2018. Rustige vastheid heet dat in hogere politieke termen…

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Op 14 oktober 2018 werden de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd en op 1 januari namen de nieuwe beleidsploegen het heft in handen. Voor de gemeente Ruiselede betekende dit dat door RRK negen zetels en door Respect acht zetels werden ingenomen. De lijst Durven behaalde geen zetel.

Het team van burgemeester Greet De Roo, al sinds 2007 aan de macht, onderging vorig jaar enkele kleine wijzigingen. Mattias Van de Steene (RKD) hield de politiek in oktober 2021 voor bekeken en werd in de gemeenteraad opgevolgd door Julie De Coster. Haar plaats in het Bijzonder Comité werd dan weer opgenomen door Christoph Van Colen.

Eerder dat jaar, in maart, werd gemeenteraadslid Sarah Dinneweth (RESPECT) opgevolgd door Christel L’Hoost. Haar zitje in het Bijzonder Comité ging dan weer naar Mieke Van den Broeck.

Belangrijkste realisaties

Er werd al heel wat verwezenlijkt. Zo is een groot aantal oude armaturen van de openbare verlichting al vervangen door ledverlichting, werd een uitlaatweide voor honden aangelegd nabij de begraafplaats, werd de tribune in de sporthal vervangen, werd een akkoord met Curando bereikt over de financiering van de bouw van een nieuwe sporthal, zijn de werken voor de dorpskernvernieuwing in Doomkerke aan de gang, kwam er een nieuwe verkeerspark van PZ Regio Tielt aan het sportpark, werd H’arne Maertens aangesteld als brugfiguur bij het Sociaal Huis…

Maar de belangrijkste realisatie is de bouw van de nieuwe kazerne voor de brandweer en een loods voor de technische diensten op de aangekochte grond in de ambachtelijke zone. Bij beide diensten was een grote behoefte aan nieuwe ruimte. Zo werden ook de gemeentelijke diensten gecentraliseerd. De kostprijs van de aankoop en realisatie bedroeg 3,3 miljoen euro.

Grootste miskleunen

Door corona hebben er een paar zaken een klein beetje vertraging opgelopen, maar dat wordt in het tweede deel van de legislatuur in orde gebracht. Echte miskleunen zijn er dus niet te vermelden onder het beleid van burgemeester Greet De Roo, zeker omdat er in het beleidsplan nooit over exacte datums gesproken werd.

Het is nu in de eerste plaats uitkijken naar het afwerken van de dorpskernvernieuwing van Doomkerke, waarna de focus op een nieuw project kan worden gelegd. Het bestuur werkt dus stap per stap zijn plannen af. Een uiteindelijke evaluatie volgt binnen drie jaar, wanneer de mensen opnieuw naar de stembus moeten.

Geplande projecten

Ook de komende drie jaar staan er nog heel wat plannen op stapel zoals de afwerking van de dorpskernvernieuwing in Doomkerke, een samenwerking met basisschool De Linde om de site Oudemannenhuis om te bouwen tot een multifunctioneel gebouw met mogelijkheden voor de school, kinderopvang en sanitaire en andere voorzieningen ten behoeve van het wandel- en fietstoerisme.

Halfweg 2022 zal ook gestart worden met de afbraak van het oude cultuurcentrum aan het Polenplein en zal daarna een nieuw cultuurcentrum uit de grond schieten. Ook de bestaande voorbouw van de huidige sporthal zal volledig worden omgebouwd. Douches, sanitair en kleedkamers krijgen een nieuw kleedje en worden uitgebreid.

In de toekomst zal de huidige ingang verdwijnen en worden verplaatst naar de toegang aan de zaal voor sport en spel. Ook de kantoorruimte voor de sportfunctionaris wordt uitgebreid.

Het rapport

Met de bouw van de splinternieuwe brandweerkazerne en de loods voor de technische diensten heeft Ruiselede al een van zijn grote projecten tot een goed einde gebracht. Ondertussen werden ook al heel wat andere zaken gerealiseerd en bereidt men zich voor op de komende projecten, zoals de site van het oudemannenhuis en de bouw van een nieuw cultuurcentrum.

In totaal zal er zo’n 13 miljoen euro geïnvesteerd worden, de helft meer dan in de vorige bestuursperiode. Op het einde van de rit kan dat wel eens onderscheiding opleveren voor de huidige bewindsploeg, nu krijgt die een ruime voldoende.

Ons oordeel: Voldoende

