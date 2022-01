Gemeenterapport voor Poperinge: historische gebouwen krijgen nieuwe invulling

Als alles volgens plan verloopt, dan zal het stadsbestuur van Poperinge deze legislatuur ruim 56 miljoen euro investeren. Vooral de projecten rond het Vroonhof en De Kring springen daarbij in het oog. De hoppestad lijkt daarmee een grote stap voorwaarts te zetten, die het centrum een stuk aantrekkelijker moet maken. Er staan de komende drie jaar nog heel wat concrete zaken op de planning die tegen 2024 afgewerkt moeten zijn.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Het stond zowat in de sterren geschreven dat de tandem CD&V en Samen verder de dienst zou uitmaken. CD&V (12) en Samen (3) hebben een comfortabele meerderheid. De oppositie bestaat uit Open VLD (7), N-VA (1), Groen (1) en Vlaams Belang (1).

Christof Dejaegher (CD&V) bleef burgemeester. Hij werd bijgestaan door schepenen Loes Vandromme, Ben Desmyter en Kris Notebaert (allen CD&V) en Bryan Vanderhaeghe en Marjan Chapelle (beiden Samen). Die laatste werd na twee jaar opgevolgd door Klaas Verbeke (CD&V).

Stéphanie De Maesschalck stond op de eerste plaats bij Groen, maar had vooraf aangekondigd niet meer te zetelen. Alex Colpaert nam haar plaats in, maar werd na twee jaar vervangen door Johan Deschacht. Bij Open VLD nam Pascal Lapanne ontslag om medische redenen. Hij werd vervangen door Sophie Gruwez. Halfweg 2021 werd Danny Lefebvre vervangen door Dries Delannoy.

Belangrijkste realisaties

Wat het meest in het oog springt, is het megaproject rond het Vroonhof. Een andere grote investering is de aankoop van De Kring, waar het Huis voor de Verenigingen komt, gekoppeld aan een horeca-uitbating. Door de aankoop van twee winkelpanden in het stadscentrum werd iets gedaan aan de leegstand. En met het aantrekken van het aardappelverwerkend bedrijf Aviko krijgt de industriezone er meteen zowat 150 arbeidsplaatsen bij.

Iedereen was tevreden over de werking van het vaccinatiecentrum in de sporthal, de puike manier waarop het OCMW-woonzorgcentrum Proventier de corona-uitdaging heeft aangepakt en over de inventieve aanpak van eenzaamheid en sociale uitsluiting via de uitbouw van een netwerk van buurtsalons.

Ook de broodnodige investeringen in de Bellewijk zijn in volle uitvoering, weliswaar met wat hinder voor de bewoners. De technische dienst kreeg ook een nieuw gebouw.

Grootste miskleunen

Ondanks de vele druk die het stadsbestuur uitoefende, verdwenen de loketten in het station toch definitief. Voor de aanpak van het Weeuwhof blijf het wachten op subsidies van de overheid. En het omvormen van het Sint-Michielscomplex tot woongelegenheden blijft ook op zich wachten. De Gasthuisparking bevindt zich sinds jaren in een erg lamentabele toestand en werd nog steeds niet aangepakt.

Er werd ook voorgesteld om de inrichting van het Sociaal Huis in de Veurnestraat als stadskantoor verder voor te bereiden, maar naar uitvoering toe wordt dit project uitgesteld naar latere datum.

Geplande projecten

Voor 2022 staat voor 13,2 miljoen euro op de planning. Dat budget zal onder andere gebruikt worden voor de afbraakwerken van het Vroonhof, de start van de werken aan De Kring, werken aan het sanitair complex in de Gasthuiskapel, de opstart van het dossier voor het softballterrein en de aanleg van zeven tennis- en padelvelden.

Maar ook voor de opstart van het dossier voor twee kleine windmolens op de sportzone, de afbraak van dienstencentrum Deken De Bolaan, de restauratie van de gevel en de tuinmuur van jeugdhuis Den Couter en de opstart van een OverKop-huis en het tweede lokaal dienstencentrum De Buurtbres.

Budget is ook voorzien voor de renovatie van het Chirogebouw in Reningelst, de opstart van fase 2 van de doortochtvernieuwing in Reningelst, de overkapping nabij OC Hoge Schole in Abele, de opstart van de dossiers rond de heraanleg van het Watouplein en de Kleine Markt en de heraanleg van de hoofdweg Gasthuisparking.

Het rapport

Vanuit de oppositie – die eigenlijk alleen bestaat uit Open VLD, want iemand anders hoor je nauwelijks – komen er erg weinig opmerkingen. Zo werd de miljoenennota over de meerjarenplanning tot 2024 afgehaspeld in een kwartiertje tijd, zonder ook maar enige commentaar.

Voor de stad, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf samen kon de planning voor 2025 afgesloten worden met een autofinancieringsmarge die perfect in de lijn ligt van het aangepast meerjarenplan. Indien de volledige planning verder kan worden uitgevoerd zoals voorzien, zal het stadsbestuur zowat 56,7 miljoen euro hebben geïnvesteerd gedurende deze legislatuur. En dat zal dan zonder twijfel onderscheiding verdienen.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.