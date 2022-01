Gemeenterapport voor Meulebeke: nooit helemaal kalm na valse start, balans niet fraai na drie jaar chaos

De voorbije drie jaren zorgden in Meulebeke voor een nooit eerder gezien politiek circus. Met drie schepenwissels, het uiteenvallen van de coalitie, een maandenlang blokkeren van het meerjarenplan, het inroepen van de onbestuurbaarheid, gemeenteraadsleden die hun partij verlieten, het creëren van een nieuwe meerderheid, werd het ‘besturen’ van de Berengemeente een weinig genietbare soap.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V en VRIJ trokken samen naar de stembus als ‘Lijst van de Burgemeester’. De LvdB haalde 14 zetels, N-VA 5 zetels en Zorgsaam 2 zetels. Wie dacht dat met een ruime meerderheid de hand aan de ploeg kon geslagen worden, kwam bedrogen uit. Een al dan niet beloofde tweede schepenzetel voor VRIJ lag hier aan de basis van. Schepen Germonprez werd uit haar ambt gezet, de drie verkozen VRIJ- leden verlieten de coalitie en stelden zich als onafhankelijke op. Ze kregen steun van Nele Gelaude en Mouna Belkadi (beiden LvdB) en van Peter Raedt en Marina Duyck die hun engagement binnen de N-VA stopzetten. Ondertussen was Jean-Marie Gunst als schepen in de plaats gekomen van Rita De Costere en Anneke Dejonghe nam de schepenzetel in van Paul Demeulemeester. Het blokkeren van het meerjarenplan leidde tot een minderheidssituatie voor de LvdB. Zorgsaam bracht soelaas, Rik Priem werd aangesteld als vijfde schepen.

Belangrijkste realisaties

Het eindeloos wachten op een goedgekeurd meerjarenplan drukte ongetwijfeld een stempel op de voorziene realisaties die binnen de gemeente dienden verwezenlijkt te worden. Er werd ingezet op de verkeersveiligheid, vooral voor de fietsers. In hoofdzaak ging het om het aanpakken van de Gentstraat en Pittemstraat. De werkzaamheden in de Gentstraat werden pas in april 2021 aangevat, de Pittemstraat nog later. Pas in 2023-2024 zullen die werkzaamheden voltooid zijn. Ondertussen kregen heel wat landelijke straten een nieuwe asfaltlaag. Het wachten op het groene licht hypothekeerde ook de restauratie van kasteel Ter Borcht en bracht zelfs het verwerven van de subsidies in gevaar. Was de opening van het kasteel gepland voor september 2021 zal het nu april 2022 worden als corona geen roet in het eten gooit. Een toprealisatie die de gemeente wel op de kaart zette, was de organisatie van het BK veldrijden.

Grootste miskleunen

Vooral het maandenlang wachten op de goedkeuring van het meerjarenplan zorgde voor een achterstand op tal van geplande initiatieven. De onafhankelijke gemeenteraadsleden hebben enkele nieuwe voorstellen gelanceerd en in maart 2020 kregen we de indruk dat er een oplossing in zicht was. Doel was om alle projecten of investeringen te laten passen in een langetermijnvisie die op basis van inspraak tot stand zou komen. Dit leidde tot scepticisme bij burgemeester Verwilst. Het verhogen van de personenbelasting naar 7,5%, het uitblijven van een duidelijke visie met inkijk in de plannen voor de heraanleg van het marktplein, de aankoop van 2 hectare grond als uitbreiding van Ter Borcht zorgden ervoor dat er van een consensus geen sprake was. De goedkeuring in de gemeenteraad om alle grote beslissingen betreffende investeringen te delegeren naar het schepencollege zorgde voor extra olie op het vuur.

Geplande projecten

Hét doel in het tweede deel van de legislatuur is het verwezenlijken van het marktplan. Bedoeling is een autoluwe markt met veel groen en rustplaatsen voor de wandelaars. Dit heikel punt zorgde al voor heel wat heisa tijdens de voorbije gemeenteraadszittingen en torent nu al 1,3 miljoen euro boven het geraamd bedrag uit. Het doorgaand verkeer zal vanuit de Kerkstraat, Oostrozebekestraat en Karel van Manderstraat via de Hoogstraat naar de vernieuwde Plettinckplaats worden geleid. Ook de Goethalsplaats krijgt een opknapbeurt. De volledige projectzone zal een paradijs worden voor alle fietsers. De snelheid wordt er beperkt tot 30 km/u. Of er nog werk zal gemaakt worden van het masterplan Ter Borcht en of er een nieuw zwembad komt, blijft vooralsnog afwachten. Dan is er nog het kasteelbos waar, voor de toegankelijkheid van het kasteel, nog een brug vanuit de Ter Borchtlaan over de Devebeek dient aangelegd.

Het rapport

Tijdens de drie voorbije politieke jaren heeft menig Meulebekenaar een andere kijk op de gemeentepolitiek gekregen. In de memoires van Churchill las ik “In de oorlog kan men maar één keer gedood worden, in de politiek vele malen”. Politiek steunt nog steeds op luisterbereidheid, handelen in het belang van de gemeenschap, constant de vinger aan de pols houden, oog hebben voor zelfevaluatie om de samenleving in optimale banen te leiden op basis van onderhandelingen. Het voortdurend wantrouwen nam de bovenhand, de oppositie werd buitenspel gezet en de gemeenteraad herleid tot een holle doos. Hoog tijd om een andere politieke attitude aan te nemen gestoeld op wederzijds respect.

Ons oordeel: Gebuisd

