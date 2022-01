Gemeenterapport voor Lichtervelde: fietsers al baas, maar het mag een versnelling hoger

De veiligheid van fietsers en voetgangers verhogen en het zorgaanbod versterken. Dat waren de twee belangrijkste pijlers in het meerjarenplan dat het gemeentebestuur eind 2019 voorstelde. Halverwege de legislatuur kunnen we besluiten dat de ploeg van burgemeester Ria Pattyn (CD&V) daar deels in geslaagd is. Het bestuur maakt zich sterk dat alle geplande projecten kunnen afgewerkt worden voor de volgende verkiezingen in 2024, ondanks wat vertraging. Nog altijd op schema, heet dat dan.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V kroonde zich op 14 oktober 2018 tot winnaar van de verkiezingen: met 12 van de 19 zetels – en dus eentje meer dan in 2012 – behielden de christendemocraten hun absolute meerderheid. Ook SOMM deed het goed: de oppositiepartij verdubbelde het aantal zetels: van twee naar vier. N-VA en Open VLD moesten dan weer hun wonden likken: N-VA ging van vier naar twee zetels, Open VLD van twee naar eentje.

In het schepencollege veranderde weinig, maar die ene wijziging was wel een opvallende: Roos Vanwalleghem, tot dan OCMW-voorzitter, moest haar plaats afstaan aan Ann Gunst. Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad was Vanwalleghem een opvallende afwezige: ze zei de lokale politiek vaarwel.

In de gemeenteraad sindsdien slechts één wijziging: Jonas Vandepoele (CD&V) verhuisde en werd vervangen door Lies Delameilleure.

Belangrijkste realisaties

De misschien wel belangrijkste realisatie is er eentje dat niet in het meerjarenplan stond: de aanpak van de coronacrisis. Vooral de Oe Ist-babbellijn van dienstencentrum De Ploeg, die kwetsbare inwoners opbelde tijdens de lockdown, kan op veel waardering rekenen.

De realisatie die het meest opvalt in het straatbeeld, is de uitrol van het fietsbeleidsplan. De stationsomgeving werd heringericht met fietsveiligheid in het achterhoofd en het dorpscentrum kreeg er enkele fietsstraten bij, waar fietsers voorrang hebben en niet mogen ingehaald worden. Daarnaast kwamen er ook extra fietssuggestiestroken en oversteekplaatsen.

Lichtervelde kreeg er ook twee speelpleinen bij: op het naar wielerheld Gilbert Desmet vernoemde sportcentrum, maar ook aan de Finse piste tussen de Nieuwstraat en de Pastoor Denyslaan. Dat laatste speelpleintje kreeg de naam Apeladoe.

Grootste miskleunen

Van echte miskleunen kan je niet spreken. Toch blijven enkele dossiers aanslepen. Meest nijpend is misschien wel de uitbreiding van woon-zorgcentrum ’t Hof met een nieuwe vleugel en een centrum voor dagverzorging, een investering van 2,3 miljoen euro.

Ook een probleem dat liever vandaag dan morgen opgelost wordt: de slechte staat van de Koolskampstraat. De gemeente wacht hiervoor op het Agentschap Wegen en Verkeer, maar mag volgens de oppositie wel wat harder op tafel slaan. Buurtbewoners pleiten al langer voor een verbod op zwaar vervoer, bij uitbreiding ook in de Zwevezelestraat.

De vertraging die de nieuwbouw van gemeenteschool Het Beverbos opliep, heeft een pijnlijk neveneffect: door de stijging van de grondstofprijzen moet de gemeente er liefst 500.000 euro extra voor uittrekken. De werken lagen een tijdlang stil na het plotse overlijden van de aannemer.

Geplande projecten

Alle dossiers die vertraging opliepen, zijn nog altijd voorzien voor deze legislatuur. Denk maar aan de uitbreiding van de zorgsite, waar ook de bouw van een nieuwe bibliotheek aan gekoppeld is en de gemeente 700.000 euro voor uittrekt. Eenmaal klaar, kan de kunstacademie verhuizen naar de huidige bib.

Ook de politie verhuist: zij nemen hun intrek in de oude kantoren van Sima Tours in de Statiestraat. De ruimte die daardoor vrijkomt in het gemeentehuis, zal gebruikt worden voor extra burelen.

Voorts is er 400.000 euro voorzien voor de bouw van een nieuwe loods voor de technische dienst op de site Lichtenhove, een beslissing die bij de oppositie op heel wat kritiek kon rekenen. In 2022 wordt het containerpark ook aangepakt, met onder meer de komst van betaalautomaten.

Wat niet op het meerjarenplan stond, maar wel extra voorzien is: de vergroening van de parking van De Schouw.

Het rapport

Eind 2019 kondigde het gemeentebestuur bijna 8 miljoen euro aan investeringen aan. Het leeuwendeel van dat bedrag zou naar twee beleidsdomeinen gaan: aandacht voor fietsers en voetgangers enerzijds, een kwalitatief zorgaanbod anderzijds. Halverwege de legislatuur kunnen we besluiten dat Lichtervelde daar deels in geslaagd is, met vooral grote inspanningen op vlak van fietsveiligheid. Het zorgaanbod versterken, lukte nog niet, maar de ploeg van Ria Pattyn reageerde wel heel goed op de onverwachte coronacrisis. Bovendien is de uitbreiding van de zorgsite nog altijd voorzien voor de tweede helft van de legislatuur, waardoor het bestuur het voordeel van de twijfel verdient. Al begint de tijd wel te dringen: 2024 zal er snel zijn.