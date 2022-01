Gemeenterapport voor Langemark-Poelkapelle: ruzies vormen rode draad doorheen eerste drie jaar

Langemark-Poelkapelle heeft een hectische eerste helft van de bestuursperiode achter de rug. Na twee en een half jaar was de relatie tussen N-VA en CD&V zodanig verzuurd dat er uiteindelijk een nieuwe bestuursmeerderheid gevormd werd, met een nieuwe burgemeester. De tweede helft van de legislatuur moet er nu vooral eentje worden van daden. Het is aan de nieuwe ploeg om zich te bewijzen en beter te doen dan de voorgangers.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De meerderheid van CD&V was na decennia gebroken. Zenuwachtigheid om het verlies sloop in de rangen. Het samengaan met N-VA werd vrij snel bezegeld, wat voor een ruime meerderheid zorgde. De nieuwe legislatuur verkeerde nog in zijn wittebroodsweken toen de eerste barsten tussen CD&V en N-VA zich al manifesteerden. Vriendschappen vanuit de studententijd leken niet bestand om de rit in onderlinge verstandhouding uit te doen. De nieuwe wet-Somers met de constructieve motie van wantrouwen bood een uitweg. CD&V werd door N-VA ingewisseld voor Tope8920 en Vooruit. De interventie van Lieven Vanbelleghem (CD&V) op een zomeravond ten huize van Jean-Marie Callewaert (Vooruit) om te peilen naar de geruchten kwam te laat.

Geruchten dat de huidige meerderheidspartijen in 2024 met een gezamenlijke lijst naar de kiezer zouden trekken, worden bevestigd noch ontkend

Belangrijkste realisaties

De belangrijkste opdracht in de eerste jaren van deze bestuursperiode was de afwerking van de dorpskernvernieuwing in Langemark. Dat blijft wel het enige behaalde doel. Daar kreeg Lieven Vanbelleghem (CD&V) als schepen en burgemeester goede punten voor. Het onder controle houden van de exploitatie-uitgaven is halfweg de bestuursperiode ongetwijfeld de verdienste van oud-schepen en huidig burgemeester Dominique Cool (N-VA). De vraag is hoe het financieel verder zal evolueren. Een van de eerste actiepunten van het nieuwe gemeentebestuur was het verlagen van de gemeentebelasting.

Er zijn nog een paar projecten waar straks het lintje zal mogen doorgeknipt worden, maar de meeste van die initiatieven dateren al van de vorige legislatuur. Zoals onder andere het woonproject De Schiethoek in Poelkapelle of het project ‘wonen met zorg’ in de Poelkapellestraat in Langemark

Grootste miskleunen

Een uitgewerkt mobiliteitsplan ontbreekt nog altijd, nochtans niet onbelangrijk voor een landelijke gemeente. Ook de saga rond de Aveve in Langemark deed de wenkbrauwen fronsen. De oude meerderheid kocht de site voor zo’n 900.000 euro om er een kunst- en jeugdcampus in onder te brengen. Maar amper een jaar later kiest het nieuwe bestuur er alweer voor om het gebouw te verkopen.

In de gemeenteraad stelden raadsleden van N-VA de voorbije jaren openlijk het beleid, waarmee ze CD&V wilden treffen, in vraag. Het asielcentrum, de dorpskernvernieuwing, de dading van de Houthulstseweg of de verstandhouding in het schepencollege en het managementteam passeerden de revue. Voor dat laatste leek vooral Laurent Hoornaert (Tope8920) over een rechtstreekse infolijn te beschikken. CD&V ageerde vaak erg zwak. Van samenhorigheid is nooit sprake geweest.

Geplande projecten

De bouw en optimalisatie van het aantal assistentiewoningen bij het woonzorgcenrum in eigen beheer werd geschrapt ten voordele van een private uitbater. De gemeente kon zijn investering van de landbouwgrond recupereren en hield nog de helft van de grond over. Bovendien konden de gespaarde middelen van drie miljoen euro overgezet worden voor de aanbouw van een vleugel. Dominique Cool (N-VA) mag hiervoor de pluim op de hoed steken. Bij de voorstelling van Team Nieuw Bestuur presenteerde de nieuwe meerderheid een waslijst aan projecten die het de komende jaren wil realiseren. Zo krijgt onder andere voetbalclub VK Langemark-Poelkapelle kunstgras. In Poelkapelle hoopt men nog voor de verkiezingen te kunnen uitpakken met een nieuw schoolgebouw. Ook in Bikschote wordt er aan een nieuwe school gedacht, al zal dat wellicht pas voor het einde van de volgende legislatuur zijn.

Het rapport

Het verdict voor Langemark-Poelkapelle is zwaar met een buis. Er is slechts één volledig afgewerkt project. Dat was meteen ook een heel zware investering die je maar eens om de halve eeuw uitvoert.

Ter verdediging van de bestuurders is het ongetwijfeld waar dat dossiers alsmaar complexer worden en langere administratieve wegen bij diverse overheden moeten afleggen. Het dralen en het ruziemaken zal de voortgang echter geen deugd gedaan hebben. Het heeft geen zin om te spreken over de schuldvraag wie wel of niet wou samenwerken. Er is een nieuwe coalitie opgestaan en daar kwam de kiezer niet aan te pas. Het is nu aan de nieuwe bestuursploeg om in de komende drie jaar voor een betere score te zorgen.

Ons oordeel: Gebuisd

Lees hier de rapporten van de andere West-Vlaamse gemeenten