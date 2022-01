Gemeenterapport voor Koksijde: uitkijken naar reconversie van ‘De Nieuwe Basis’

Burgemeester Marc Vanden Bussche kondigt 2022 aan als een jaar van expansie. Zo starten de werken aan het NAVIGO-museum en op de site Ten Bogaerde. Voor meerderheid en oppositie is het bewerkstelligen van de reconversie van ‘De Nieuwe Basis’ essentieel, liefst met behoud van de NH90 en personeel. Oppositiepartij Koksijde Vooruit benadrukt dat het beleidsteam veel te weinig ambitie toont als het gaat over de lokale handel. N-VA is vooral blij dat met het eerste geboortebos bij Golf ter Hille eindelijk werk wordt gemaakt van meer bomen en bos in de gemeente.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Voor de liberale burgemeester Marc Vanden Bussche waren de resultaten van 2018 een tegenvaller, want samen met de CD&V-partner moest Lijst Burgemeester (LB) 3 van de 16 zetels inleveren ten voordele van nieuwkomer Koksijde Vooruit, N-VA en sp.a-Open. Vlaams Belang viel uit de boot met 3,6% van de stemmen.

Vanden Bussche moest het vooral opnemen tegen Sander Loones, zoon van zijn N-VA-vriend Jan. Vanden Bussche delfde met 2.610 voorkeurstemmen (tegenover 3.829 in 2012) het onderspit tegen de jonge Sander die er 2.797 haalde.

Zijn burgemeesterssjerp kwam daardoor niet in gevaar, maar ongetwijfeld met het oog op de nieuwe kiesformule in 2024 verkoos Vanden Bussche een deal met sp.a-Open en schepenen Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens en Ivan Vancayseele aan zijn zijde. N-VA belandde op de oppositiebanken …

Belangrijkste realisaties

Voor de burgemeester zijn de aanleg van het hockeyveld en het atletiekclubhuis twee schitterende realisaties. Op de middeleeuwse site Ten Bogaerde werden de varkensstallen verbouwd tot de artisanale huisbrouwerij Sint-Idesbald, een meerwaarde voor het Kunstencentrum.

Koksijde Vooruit profileert zich als game changer die intussen heel wat ervaring heeft opgedaan en politieke maturiteit heeft verworven. De partij is kampioen in het stellen van kritische mondelinge vragen en aanbrengen van constructieve ideeën, waarmee de afgelopen drie jaar rekening werd gehouden. Op hun aangeven bleef het openluchtzwembad langer open, werden strandcabines vroeger geplaatst, blijft de bib op haar huidige locatie, werd de Pylyserlaan verkeersveiliger gemaakt, kwamen er inclusieve speelpleinen …

Grootste miskleunen

Meerderheid én oppositie maakten zich zorgen over de gevolgen van de coronapandemie, die ook vertraging van bepaalde realisaties met zich meebrengt, maar N-VA meent dat er meer aan de hand is. De nieuwe bibliotheek komt er niet en de plannen voor de oude bib zijn nog steeds niet publiek, grote straatwerken lopen vertraging op, het Visserijmuseum staat al geruime tijd leeg …

De Raad voor Vergunningsbetwistingen weigerde de vergunning voor de uitkijktoren Hoge Blekker en het bestuur bergt het project op. N-VA vindt het ook opvallend dat in een gemeente met een liberale burgemeester de globale belastingdruk stijgt en dat een toeristentaks werd ingevoerd.

Koksijde Vooruit betreurt dat ieders vrijheid en onbezorgdheid wordt beknot door het coronaverhaal, wat ook het beleidswerk deels heeft gedomineerd. De oppositiepartij benadrukt ook dat het beleidsteam veel te weinig ambitie toont als het gaat over de lokale handel.

Geplande projecten

De burgemeester kondigt 2022 aan als een jaar van expansie. De werken aan het NAVIGO-museum starten: de potvisvleugel voor potvis Valentijn en het kooktheater staan in de steigers. In schuur De Geiter op de site van Ten Bogaerde komen de topstukken van het Abdijmuseum Ten Duinen.

Nog twee belangrijke projecten: twee veilige fietspaden en een groenstrook op de Nieuwpoortsteenweg, en de heraanleg van de Van Buggenhoutlaan en de Kerkstraat in Koksijde-Dorp.

Koksijde Vooruit en N-VA blijven hameren op het versterken van de lokale handel, de aanpak van de leegstand en de Zeedijk in Koksijde-Bad, projecten voor betaalbaar wonen, het steunen van jeugdprojecten en verenigingen.

Unaniem werd het milieupact ondertekend. Voor meerderheid en oppositie is het bewerkstelligen van de reconversie van ‘De Nieuwe Basis’ essentieel, liefst met behoud van de NH90 en personeel.

Het rapport

Het gemeentebestuur heeft de reputatie om zich elke legislatuur met prestigieuze en ambitieuze projecten in de kijker te werken. Die traditie wordt ook nu voortgezet, zij het met enige vertraging in bepaalde dossiers, die al dan niet terecht wordt toegeschreven aan corona.

Hoewel aan sommige projecten een extreem duur prijskaartje hangt, realiseren deze projecten op termijn meestal een meerwaarde voor de gemeente op toeristisch, cultureel of economisch vlak.

In de eerste gemeenteraadszittingen van de legislatuur was de verstandhouding tussen meerderheid en oppositie ver te zoeken, want alle voorstellen van de oppositie werden afgevoerd of verdaagd. Intussen lijkt er meer luisterbereidheid, waardoor ook kleinere initiatieven sneller aanvaard worden.

Ons oordeel: Voldoende

