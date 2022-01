Gemeenterapport voor Hooglede: heel wat grote projecten de komende drie jaar

Drie jaar zijn meerderheidspartijen CD&V en Allen 8830 inmiddels ver. Binnen drie jaar trekt de kiezer terug naar de stembus om zich uit te spreken over het huidige beleid. Ondertussen zijn er al een aantal ingrijpende realisaties achter de rug zoals het dienstencentrum Zonder Zulle, maar er ligt ook nog een pak werk op de plank. Speelsite Zoeber staat al jaren te verkommeren en het circulatieplan voor Gits belooft ook nog een zware dobber te worden voor burgemeester Rita Demaré en haar ploeg.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Hoewel Groep 21 het meeste zetels behaalde, kwamen ze andermaal in de oppositie terecht. Bij CD&V werd alles op alles gezet om burgemeester Rita Demaré nog zes jaar aan het hoofd van de gemeente te houden. Allen 8830 werd de verrassende grote winnaar van de verkiezingen.

De partij van lijsttrekker Frederik Sap is een samensmelting van Samen Sterk en Open VLD, die beiden twee zetels behaalden in 2012. De partij klokte af op zes zetels en speelde het vervolgens uitstekend aan de onderhandelingstafel waar ze drie schepenambten binnenrijfden. In 2024 komt daar zelfs nog een vierde schepen bij.

Na drie jaar kwam de eerste bestuurswissel. Rik Vanwildemeersch (CD&V) gaf zijn bevoegdheden als schepen over aan partijgenoot Arne De Brabandere. Tijdens het laatste jaar van de legislatuur neemt huidig gemeenteraadsvoorzitter Mieke Debergh (Allen 8830) over.





Belangrijkste realisaties

In drie jaar tijd zijn er al een aantal zaken uit het bestuursakkoord gerealiseerd, al ligt het zwaartepunt qua grote werken tijdens de laatste drie jaar. Het gemeentehuis kreeg een upgrade en werd een pak duurzamer, ook infopunt Trimard onderging een herinrichting.

Op vlak van mobiliteit springt de heraanleg van het kruispunt in de Gitsbergstraat en Bruggestraat eruit, dit met als doel om de snelheid er te verlagen. Het fietspad in de Kortemarkstraat werd ook onder handen genomen. Hondenliefhebbers zijn heel tevreden met de aangelegde hondenloopweide.

Aan Den Akker kunnen de skaters zich uitleven op het nieuwe skatepark. Beide voetbalploegen kregen verlichtingspalen op hun eerste veld. Speelplein Zoeber werd openbaar gemaakt en lokaal dienstencentrum Zonder Zulle opende afgelopen jaar.

Tot slot deed de Gemeentebon zijn intrede. Er werd al voor bijna 200.000 euro aan bonnen gekocht.





Geplande projecten

De volgende drie jaren beloven best pittig te worden met heel wat grote projecten. Het project waar al het meest inkt over is gevloeid is het circulatieplan in Gits.

Er komen eind 2022 grote rioleringswerken in het centrum van Gits. Tevens wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in een deel van de Gitsbergstraat en de Nieuwplaats. Er komt een nieuw recyclagepark in de Hogestraat in 2022, er wordt bovendien een nieuwe rotonde aangelegd nabij de Vossenberg.

De gemeente investeert verder 1,2 miljoen euro in sportinfrastructuur met onder andere het vernieuwen van de vloer in de B-zaal van Ogierlande. Voetbalclub Eendracht Hooglede krijgt in 2024 een kunstgrasveld, goed voor een investering van 400.000 euro. De beschermde Gryspeerdmolen wordt gerestaureerd. In 2023 wordt gestart met de restauratie. De verbouwingswerken aan wzc Ter Linde starten in juni. De nieuwe vleugel zal in september 2023 klaar zijn.





Grootste miskleunen

De grootste miskleun is ongetwijfeld de stilstand rond de werken aan speelsite Zoeber. In maart 2018 kwam de eerste spadesteek er. Zo zou er een polyvalente zaal komen en tevens ook nieuwe lokalen die gebruikt konden worden door de speelpleinwerking en de lokale jeugdverenigingen.

De werken zouden aanvankelijk af zijn in maart/april 2019. Een conflict tussen de gemeente Hooglede en de aannemer zorgde ervoor dat de werken al een tijdje stil liggen. De trage gerechtelijke papiermolen is nu al jaren aan de gang waardoor het gebouw momenteel staat te verkommeren. Een directe oplossing is nog niet onmiddellijk voorhanden al beloofde kersvers schepen voor Jeugd Arne De Brabandere (CD&V) om mee te zoeken naar een oplossing om de impasse open te breken.

Het grootste slachtoffer van heel deze zaak zijn de vele jeugdbewegingen die geen gebruik kunnen maken van hun nieuwe lokalen en de zaal.





Het rapport

Het gemeentebestuur is zeker niet slecht bezig, een aantal ingrijpende realisaties zijn inmiddels al achter de rug. Zo is de komst van dienstencentrum Zonder Zulle een zegen voor de eenzame burgers. Ook de renovatie van het gemeentehuis, samen met de integratie van het OCMW, is een meerwaarde. Verder ging het voornamelijk om de realisatie van een aantal kleinere projecten.

De hete hangijzers moeten echter nog komen. Het circulatieplan in Gits belooft geen eenvoudige klus te worden, ook de aanleg van het recyclagepark met daarbij enkele wegeniswerken zullen de nodige tijd vergen, net zoals de uitbouw van woonzorgcentrum Ter Linde. En komt er eindelijk een oplossing voor speelsite Zoeber?

Ons oordeel: voldoende

