Gemeenterapport voor Heuvelland: kerk moet weer kloppend hart van het dorp worden

Heuvelland is een van de twee gemeenten in de Westhoek die in deze legislatuur al een nieuwe burgemeester kreeg. Bovendien zag de gemeente met Marc Lewyllie en Bernard Heens ook twee ervaren politici van het toneel verdwijnen. Wieland De Meyer nam de handschoen op en mag tevreden terugblikken op het parcours dat hij tot hiertoe reed.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Deze legislatuur startte Heuvelland met een nieuw bestuur waarin Gemeentebelangen de absolute meerderheid behaalde met twaalf zetels. CD&V en N-VA gingen met respectievelijk vijf en twee zetels mee aan tafel zitten. Eind 2019 stopte Marc Lewyllie als burgemeester en hij werd vervangen door Wieland De Meyer, zoals bij de start van de bestuursperiode afgesproken. Bart Vanacker nam de plaats in als schepen van onder andere Toerisme en Sport. De vrijgekomen plaats in de gemeenteraad werd ingenomen door Valerie Deknock. Bieke Dewaele (Gemeentebelangen) stopte als raadslid en werd opgevolgd door Marjan Rouseré. Ook voormalig OCMW-voorzitter Ward Dierickx (N-VA) stopte en hij werd vervangen door Caroline Ryde. Met oud-burgemeester Bernard Heens (CD&V) verdween uiteindelijk een derde ervaren politicus uit de Heuvellandse politiek. Hij wordt vervangen door Nathan Duhayon.

Grootste realisaties

De voorbije drie jaar werd er hard verder gewerkt aan de afwerking van de dorpskernvernieuwing van Wijtschate. Het werd een project van meer dan tien miljoen euro dat recent beëindigd werd. De tevredenheid bij de ene Wijtschatenaar is al groter dan bij de andere. Deze legislatuur starten ook de wegenwerken in Dranouter. De onduidelijkheid qua timing is groot, maar die verantwoordelijkheid stuurt het gemeentebestuurd door naar de overheden.

Ook de nieuwe accomodatie van voetbalclub FC Westouter werd gerealiseerd. Nog in Westouter werd gestart met de volledige herinrichting van de wijken met de focus op trager verkeer en waterinfiltratie. Ook de sterkere digitalisering van de dienstverlening zorgde ervoor dat de werking van de gemeentediensten sterk wijzigde. In dit digitaal verhaal worden de senioren niet vergeten en in dat opzicht werd het Heuvelpunt opgericht.

Grootste miskleunen

De werken in Wijtschate duurden vier jaar en dat was vaak aanleiding voor het nodige ongenoegen bij de dorpsbewoners. Toen ook nog eens de bomen gekapt moesten worden, was het hek helemaal van de dam. De onduidelijke verkeerssituatie in de Ieperstraat bezorgde de bewoners heel wat kopzorgen. Uiteindelijk bracht schepen Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen) soelaas door de bewoners erop te wijzen dat de wegmarkering in de vorm van een banaan de oplossing was. Wie daar moet overrijden om zijn weg te vervolgen, heeft geen voorrang. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Dat onder meer de werken voor de voetbalaccommodatie van FC Westouter veel langer duurder dan gepland zorgde dan weer voor wrevel bij de Westouternaars. Omwille van het niet tijdig leveren van de materialen werden containers gehuurd als kleedkamers en daar hing een kostenplaatje aan vast van 35.000 euro.

Geplande projecten

De verbouwing van de kerk van Kemmel naar een ontmoetingscentrum wordt de grote uitdaging voor de tweede helft van deze legislatuur. De herbestemming, maar ook de grondige verbouwing en het inrichten van een ontmoetingscentrum mag gerust uniek voor de regio genoemd worden. De verbouwing van de kerk is eigenlijk het sluitstuk van wat in 2013 opgestart werd met de pastorie als bezoekerscentrum. Daar komt nu de tekenacademie, een workshopruimte en ontmoetingscentrum waardoor de site het kloppend hart moet worden van het toerisme en het verenigingsleven in Kemmel. Er werd voor dit project nauw overlegd met de kerkraad en na vele vergaderingen werd recent pas de knoop doorgehakt. De gemeente zet verder in op een sterk sociaal beleid, de ondersteuning van de vele verenigingen en het positief bekijken van vergunningen met ook aandacht voor de landbouwers en de ondernemers.

Het rapport

De huidige bestuursploeg krijgt voor de voorbije drie jaar een voldoende. Met dank aan de sterke inbreng en dossierkennis van huidig burgemeester Wieland De Meyer, die klaar en duidelijk de opmerkingen van zowel bewoners als oppositie beantwoordt. Vaak wordt daavoor de sociale media gebruikt. Positief is dat de raadsleden niet langer met getrokken messen tegenover mekaar zitten. De oppositie is wel niet altijd akkoord met alle agendapunten, maar kiest vaker voor een onthouding dan voor een ‘nee’-stem. De oppositiepartijen kunnen gezien de ruime meerderheid van Gemeentebelangen weinig inbrengen, maar toch proberen ze op een positieve manier mee te werken aan het beleid.

Ons oordeel: Voldoende

