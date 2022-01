Gemeenterapport voor Harelbeke: ambitieuze plannen bleken toch realistisch

Na drie jaar krijgt het bestuur in de Muziekstad een goed rapport. De coalitie Vooruit/Groen-CD&V pakte in 2018 uit met een coup de théàtre. Dat elan trok het door in zijn beleid, dat een pluim verdient op vlak van communicatie, transparantie en mobiliteit. Met de vele inspraakmomenten en infosessies rond fietsstraten en mobiliteit, de realisatie van de Leieboorden en de Nieuwe Markt wordt gescoord. Een minpunt is de flop met het openbaar toilet.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De verkiezingen van 2018 mondden uit in een coup de théâtre: het kartel SP.A/Groen (nu Vooruit/Groen) en CD&V, dat 13 procent achteruitging, gingen na 6 jaar opnieuw samen in zee. Open VLD, dat een winst boekte van 9,6 procent en van 1 naar 5 zetels ging, haalde de coalitie niet. Ook N-VA niet. Zij haalden 13,7 procent, wat een terugval van 6,5 procent betekende.

Vlaams Belang haalde verrassend 9,9 procent met 4,6 procent winst en verdubbelde het aantal zetels van 1 naar 2. Het kartel SP.A/Groen haalde 2 zetels meer dankzij Groen dat van 2 naar 4 zetels ging en voor het eerst in West-Vlaanderen 2 schepenen leverde. Het kartel SP.A/Groen haalde 11 zetels, CD&V 7, Open VLD 5, N-VA 4 en Vlaams Belang 2.

Opvallend detail: burgemeester Alain Top (Vooruit) startte zijn tweede legislatuur. Rita Beyaert werd gemeenteraadsvoorzitter. Intussen werd Gwenny Meyfroid vervangen door Steven Decaluwé.

Belangrijkste realisaties

Het stond in de sterren geschreven dat de prestigieuze plannen rond het herinrichten van de Leieboorden en het nieuwe marktplein van lange duur zou zijn. Na bijna tien jaar werken was het zover: de opening van de Leieboorden kwam er in 2020, de opening van de Nieuwe Markt in 2021. Harelbeke herademde.

Het plein, dat tussen de gebouwen van De Nieuwe Markt en de Sint-Salvatorkerk ligt, maakt de verbinding tussen de Leie en de Marktstraat en moest dé plaats worden voor beleving in de stad. Het plan oogde mooi, groot en groots, maar kreeg flink wat kritiek toen de eerste gebouwen werden gezet.

Tegenstanders kregen ongelijk. Het ruime plein met groen, enkele waterpartijen, het standbeeld en de fontein van Liederick, zitbanken en een binnenplein, is mooi geworden. De titel ‘Het derde lelijkste marktplein van Vlaanderen’ mag definitief naar de annalen verwezen worden.

Grootste miskleunen

Dat een stad met bijna 29.000 inwoners enkele openbare toiletten moet hebben, staat als een paal boven water. Het stadsbestuur ijvert daarvoor en zo werd in 2018 eentje aangekocht en in 2019 geïnstalleerd aan de bushalte tussen het marktplein en de St.-Salvatorkerk. Kostprijs: 140.000 euro. Inbegrepen: een plek om je gsm op te laden, een automatisch schoonmaaksysteem en een onderhoudscontract.

Helaas, driewerf helaas. Het toilet is modern, maar oogt niet mooi en staat in de nabijheid van de dekenale kerk. Er komt nog bij dat het toilet van in het begin meer niet in orde is dan wel en gebreken vertoonde. Het toilet geeft vaak storingen door, het toiletpapier breekt af door vocht, de deur blijft soms halfopen, de muntgleuf werkt niet en er is bij stroomuitval waterverlies.

Intussen is er door de stad via Grondgebiedszaken een proces-verbaal van ingebrekestelling opgemaakt. Is dit een gekochte kat in een zak?

Geplande projecten

Het stadsbestuur maakte plannen op lange termijn. Zo is er onder meer het Masterplan rond de Site De Mol waar een bibliotheek, een nieuwe sporthal en een evenementenzaal zou komen. Er is ook sprake van een nieuw voetbalstadion (2024). De kostprijs bedraagt 10 miljoen euro.

De opmaak van een Masterplan voor de aanpak van de omgeving van het station is goedgekeurd. Het gaat om de Noord-, Zuid-, en Deerlijksestraat tot en met het Stationsplein. Het plan moet de ruimtelijke verbinding met het centrum en de Gavers versterken.

Er wordt ook werk gemaakt van het project Vrijetijdssite in Bavikhove, waarbij de oude gemeenteschool wordt afgebroken, een nieuwbouw naast de sporthal wordt gebouwd en de huidige sporthal wordt gerenoveerd. Het project kost vijf miljoen euro. Voor de omgevingsaanleg van de Academie HAP is 150.000 euro voorzien. De opwaardering van de bib zal 125.000 euro kosten.

Het rapport

Het huidige bestuur doet het goed in de eerste drie legislatuurjaren. Met de vele inspraakmomenten en infosessies rond fietsstraten en mobiliteit, de realisatie van de Leieboorden en de Nieuwe Markt wordt gescoord. De toekomstplannen rond Site De Mol en Sportsite Bavikhove bewijzen dat de stad vooruit wil.

De deskundige communicatie en accurate werking en steun rond de coronamaatregelen en de zet om de donderdagmarkt opnieuw naar het centrum te halen, scoren eveneens hoog. En last but not least: op de openbare gemeenteraadszittingen zijn er weinig of geen zware discussies.

De oppositie vervult haar taak. Zwaktes zijn de soms te lange duur van de vele werken en de perikelen rond het openbaar toilet.

Ons oordeel: Onderscheiding

