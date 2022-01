Gemeenterapport voor Gistel: al bijna driekwart van bestuursakkoord uitgevoerd

De nieuwe meerderheid van Open Vld, N-VA en Vooruit zat in de eerste helft van de legislatuur niet stil. De plannen om van villadomein Sophoras een stadspark te maken, kenden al een kick-off met een publiek participatiemoment. Ook de belofte van een hondenloopweide is gerealiseerd, de knoop rond de renovatie van de Meerlaanmolen is doorgehakt. Verder gingen ook de dorpsraden van start en kwam er een doorlichting van de communicatie- en burgerparticipatiemiddelen. Het item dat voor de meeste beroering zorgde, was een onderzoek naar de toekomst van het zwembad.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na twaalf jaar meerderheid werd CD&V met zeven zetels naar de oppositie verwezen. Daarmee kwam een eind aan het burgemeesterschap van Bart Haelewyck. Kopstukken zoals Gilbert Beirens en Emmanuel Gryspeert namen afscheid. Open VLD pakte tien zetels en leverde niet Roland, maar zoon Gauthier Defreyne als burgemeester.

Van op een tiende stek haalde hij 1.282 stemmen, het op één na hoogste bij de liberalen. N-VA en Vooruit, toen SP.A, onderschreven met elk twee zetels mee het bestuursakkoord. Michel Vincke bleef schepen voor de socialisten en Wim Aernoudt mocht de sjerp aanbinden voor N-VA. Dries Depoorter, Geert Deschacht en Ann Bentein zijn ook nieuwe schepenen.

Vlaams Belang en nieuwkomer Groen pakten elk één zetel. Ins Dierendonck (N-VA) stopte haar mandaat als raadslid en werd vervangen door Conny Dierendonck. Bij CD&V stopt nu ook Jef Pollentier, Arnold Stael volgt op.

Belangrijkste realisaties

Open Vld, N-VA en Vooruit zaten in de eerste helft van de legislatuur niet stil. De plannen om van villadomein Sophoras een stadspark te maken, kenden al een kick-off met een publiek participatiemoment. Ook de belofte van een hondenloopweide is gerealiseerd, de knoop rond de renovatie van de Meerlaanmolen is doorgehakt.

Verder gingen ook de dorpsraden van start en kwam er een doorlichting van de communicatie- en burgerparticipatiemiddelen. Het item dat voor de meeste beroering zorgde, was het onderzoek naar de toekomst van het zwembad. Ondertussen zijn de toekomstplannen al getekend door een architectenbureau. De site krijgt een totale reconversie met moderne gemeenschapszaal, vergaderlokalen voor verenigingen, plaats voor de muziekschool en jeugdhuis en ontvangst- en receptieruimte.

Ook de plannen om de omgeving van de Vaartstraat aan te pakken, zijn uitgewerkt en ready to go.

Grootste miskleunen

Van de waslijst aan vooropgestelde doelstellingen is er een grote minderheid die definitief werd geschrapt of naar de volgende bestuursperiode wordt overgeheveld.

De oprichting van een overkoepelende raad rond bepaalde projecten, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende raden en interne medewerkers, komt er niet.

Wordt ook verschoven: de volledige renovatie van de serviceflats in de Bruidstraat. Daar tegenover staat wel een grondige aanpak van het gelijkvloers.

Misschien wel het grootste gemis is het nieuwe mobiliteitsplan en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Die twee dossiers wil het stadsbestuur gezamenlijk aanpakken en de budgetten hiervoor zijn ingeschreven voor 2025. Let wel: de betere busverbinding tussen de deelgemeenten komt er wel nog. De concepten van deelfietsen en deelauto’s, de zogenaamde mobipunten, zitten dan weer in de koelkast.

Geplande projecten

Zestig punten uit het bestuursakkoord moeten nog opgestart worden. Daarbij hebben we het niet over de werken aan Zomerloos, omgeving Vaartstraat, site Sophoras of de Meerlaenmolen, maar projecten die volledig van nul moeten beginnen.

Daarbij zitten kleine punten, zoals een ontvangstmoment voor nieuwe inwoners, herinvoering van de bebloemingswedstrijd, online raadpleging van lokalen en zalen voor inwoners en verenigingen, en afvalzuilen voor hondenpoep.

Interessant om volgen is het plaatsen van verkeersremmers in sluipwegen, nog betere controle op de uitvoering van openbare werken en de bestemming van kerken voor andere activiteiten. Er zal ook onderzocht worden hoe de stad en provincie de Groene 62 als fietssnelweg kunnen inrichten.

Ook het binnenhalen van een middelgroot sportevenement staat nog op de planning, net als alcohol- en snelheidscontroles in de Brugse Baan en doortocht van Zevekote.

Het rapport

Van de 242 punten uit het bestuursakkoord zijn er dus vijf dossiers die niet meer rondkomen en zestig zaken die pas voor het tweede deel van de legislatuur zijn. Dat betekent dat 177 aankondigingen wel degelijk zijn onderzocht of concreet en tastbaar zijn.

Conclusie: bijna driekwart van het bestuursakkoord – 73,14 procent om precies te zijn – is al uitgevoerd, los van het spel tussen oppositie en meerderheid, pro en contra. De nieuwe beleidsploeg heeft geen tijd verloren met grote dossiers, zoals het zwembad of park Sophoras, en wil duidelijk een eigen stempel drukken in geheel eigen stijl.

Kijk naar hoe de Stationsstraat werd ingericht als fietsstraat. Het zal binnen enkele jaren aan de kiezer zijn om te oordelen of de vele vernieuwingen worden gesmaakt.

Ons oordeel: Onderscheiding

(Timmy Van Assche)

