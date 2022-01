Gemeenterapport voor Deerlijk: groene ontmoetingsplaats vervangt oude brandweersite

32 miljoen euro aan investeringen, meer groen, meer aandacht voor fietsers, zorg dragen voor iedereen, een sterk verenigingsleven, betrokken burgers, een florerende lokale economie en gerichte communicatie. Dat waren aan het begin van de legislatuur 2019-2024 de belangrijkste pijlers van het meerjarenplan van de huidige meerderheidscoalitie van CD&V en Open Vld. Halfweg maken we de balans op. Als we mogen afgaan op de reacties van de oppositie, helt die duidelijk naar de positieve kant.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De gemeenteraadsverkiezingen zorgden voor een aardschok in Deerlijk. CD&V strandde op 39,4 procent (10 zetels), een verlies van 5,3 procent in vergelijking met 2012, en verloor hierdoor de volstrekte meerderheid. Open Vld was de grote triomfator en steeg naar 27,2 procent (6 zetels). Beide partijen sloegen de handen in elkaar en op die manier zet voor het eerst een coalitie de politieke lijnen uit in de gemeente Deerlijk. Claude Croes behield de burgemeesterssjerp en kreeg assistentie van 2 CD&V-schepenen (Regine Rooryck en ‘nieuwkomer’ Louis Vanderbeken) en 3 Open Vld-schepenen (Bert Schelfhout, Sandra De Leeuw-Goussey en Matthias Vanneste). Philip Ghekiere nam eind vorige maand de plaats in van Sandra De Leeuw-Goussey. N-VA scoorde minder goed en zakte van 4 naar 3 zetels. Deerlijk² behaalde 2 zitjes.

Belangrijkste realisaties

Ondanks de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande vertragingen werden al tal van punten gerealiseerd. De meest concrete zijn het zwembad dat in Vichte werd opgetrokken in samenwerking met de gemeente Anzegem, de nieuwe competitieve sportvloeren in de oude Gaverhal, de ‘nieuwe’ sportbeuk op het Gaverdomein en de realisatie van de KMO-zone De Spijker in de Vichtesteenweg, waar een tiental ondernemingen een onderkomen vinden. De gemeente Deerlijk kreeg ook een nieuwe huisstijl. Er kwam een nieuw logo en een gloednieuw infomagazine ‘Hallo8540’. Er werd een tandje bijgestoken op het vlak van burgerparticipatie: onder meer bij de herinrichting van het centrumpark (oude brandweersite) en het project DNA Sint-Lodewijk. Met de overstap naar een digitaal evenementenloket werd een inspanning geleverd om de dienstverlening zo gebruiksvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Grootste miskleunen

Mobiliteit, verkeersveiligheid en de hiermee gepaard gaande moeilijkheden kwamen geregeld aan bod tijdens de gemeenteraad: de herinrichting van het drukke verkeersknooppunt op de Belgiek, het eenrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat, onveiligheid in bepaalde straten… Het blijft wachten op een mobiliteitsplan. Verder is duidelijk dat het gemeentelijk depot in de Stationsstraat al jaren veel te krap is om er de gemeentelijke diensten te kunnen huisvesten. Een gedeelte van de vroegere textielfabriek Movelta in de Weverijstraat wordt de nieuwe locatie. De gemeente heeft al 2,25 miljoen euro geïnvesteerd voor de aankoop van het gebouw en de inrichting van het pand tot gemeentedepot en dat is toch flink wat hoger dan oorspronkelijk geraamd. Het centrum onderging de jongste jaren een ingrijpende metamorfose, maar de omwisseling naar ‘appartementegem’ wordt niet overal op applaus onthaald.

Geplande projecten

De nieuwbouw- en renovatiewerken van de gemeentescholen De Beuk en De Kim in de Sint-Amandusstraat gingen van start. De site van de voormalige brandweerkazerne wordt omgevormd tot een centrale en vooral groene ontmoetingsplaats. Het aangrenzende sociale woonproject van Mijn Huis voldoet niet meer aan de huidige normen en krijgt een nieuwe invulling. Het centrumpark wordt in dit verhaal de ruggengraat die met het gemeentehuis, het Neunkirchenplein en d’Iefte verschillende publieke ruimtes verbindt.

Het Gaverdomein wil men transformeren in een pareltje van ontspanning voor een divers doelpubliek, zoals jeugd- en sportverenigingen en individuele bezoekers. In plaats van een grondige renovatie van het ontmoetingscentrum d’Iefte komt er een nieuwe polyvalente zaal voor cultuur en ontmoeting en voor Sint-Lodewijk staat de bouw van een polyvalent buurthuis op het programma.

Het rapport

Met een coalitie aan het bewind waait er een nieuwe wind in Deerlijk. Het ambitieuze meerjarenplan 2020-2025 dat de nieuwe bewindsploeg van CD&V en Open Vld voorstelde, werd zowel door de twee meerderheidspartijen en alle oppositieraadsleden goedgekeurd. Een primeur voor Deerlijk. Maar al snel werd de bedenking gemaakt dat het een hele uitdaging is om alles of bijna alles te realiseren binnen de budgettaire mogelijkheden. Ook qua timing wordt het moeilijk, maar met een plan 2020-2025 is het duidelijk dat de huidige meerderheid voor een legislatuur-overschrijdende aanpak heeft gekozen. De coalitie is goed op weg, maar mobiliteit en (verkeers-)veiligheid blijven een grote uitdaging. (DRD)

Ons oordeel:

Ruim voldoende

