Gemeenterapport voor Bredene: uitkijken naar opening nieuw zwembad in 2024

Is de politiek in andere kustgemeenten soms een woelige bergrivier, dan lijkt de gemeenteraad in Bredene een kabbelend beekje. Vooruit heeft er dan ook al jaren de absolute meerderheid. “En als we met een goed voorstel komen aandraven, dan gaat de meerderheid er nog vaak mee lopen”, is een vaak gehoorde en nauwelijks verholen ergernis bij N-VA/Open VLD, Groen en Vlaams Belang. Enkel het haaks op de onstilbare bouwhonger staande mobiliteits- en milieubeleid, uitgerekend twee thema’s van de meest actieve oppositiepartij Groen, lijkt een doorn in het oog van Vooruit en CD&V te kunnen worden.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Meer van hetzelfde: dat was de conclusie na de verkiezingen van 2018. Net als in 2012 bleef SP.A (nu Vooruit) de gemeenteraad domineren. Burgemeester Steve Vandenberghe wist zowel zijn persoonlijke score als die van zijn partij in 2018 nog te verbeteren: de socialisten veroverden met 50,2 procent de absolute meerderheid. Toch trok Vandenberghe opnieuw zijn CD&V-kompaan Kristof Vermeire mee het bad in, ook al gingen de christendemocraten van 3 naar 2 zetels. De grootste oppositiepartij N-VA, in 2018 in kartel met Open VLD, kreeg klappen en ging van 6 naar 4 zetels. Dat verlies werd vooral toegeschreven aan de 3 zetels die Vlaams Belang wist te veroveren. Na een afwezigheid van 12 jaar maakte ook Groen opnieuw haar opwachting. In het college ruimden Eddy Gryson en Kristien Vanmullem volgens afspraak plaats voor Daisy Hoste en Kelly Spillier, die de voorbije 3 jaar gemeenteraadsvoorzitter was.

Belangrijkste realisaties

Bredene heeft een behoorlijke reputatie als het aankomt op het realiseren van de plannen. Ook in de eerste drie jaar van de legislatuur, in weerwil van de coronapandemie, lukte dat grotendeels. De heraanleg van de Kapelstraat en de voor handelszaken cruciale afrit van de Koninklijke Baan naar de parking Shopping werden afgewerkt. Ook de grote openbare (riolerings)werken in de Koerslaan en omgeving zijn afgerond. Het door socialisten gedomineerde bestuur maakte er bij aanvang van de legislatuur een erezaak van om armoedebestrijding hoog op de agenda te zetten. Het zette hier 3,7 miljoen euro voor opzij. Het nieuwe dienstencentrum in wzc Jacky Maes en de brugfiguren, die de samenwerking tussen gemeente en de scholen moeten aanhalen, zijn hiervan de eerste exponenten. Maar ongetwijfeld het grootste sociale project was de bouw van het nieuwe wzc, die dit jaar volledig afgerond zal zijn.

Grootste miskleunen

In een gemeente waar de voorbije decennia de grootste projecten (een nieuw gemeentehuis, het MEC Staf Versluys, de aankoop van de Electrabelsite, …) al gerealiseerd werden en de financiën behoedzaam beheerd worden, is het ver zoeken naar miskleunen. De aangekondigde uitbreiding van het gemeentehuis, noodzakelijk door de personeelsuitbreiding en goed voor een prijskaartje van 2,2 miljoen euro, werd uitgesteld door de coronacrisis. Afwachten of het vele (gedwongen) thuiswerken Vandenberghe en co. doet twijfelen over de intussen misschien wel overbodige uitbreiding. Meer fundamenteel blijft de mobiliteit in een zorgenkind, waarop de oppositie met geregelde maat attendeert. Het gevaar dat de invalswegen in de toekomst dichtslibben is een belangrijk aandachtspunt. Ook het verkleinen van de ecologische voetafdruk bleef vaak een loze belofte.

Geplande projecten

Zonder discussie de grootste uitdaging voor de volgende drie jaar wordt de bouw, in een privaat-publiek project, van het nieuwe zwembad op domein Grasduinen. De discussies in het college erover waren naar verluidt hevig. Begrijpelijk als je weet dat het de gemeente 30 jaar lang goed 1,3 miljoen euro per jaar (geïndexeerd) zal kosten. Ondanks dit en de ook al flink gestegen personeelskosten beloofde burgemeester Vandenberghe geen verdere belastingverhogingen na het eerder optrekken van de opcentiemen. Ook de afwerking van het wzc Jacky Maes is nakende. Binnenkort start ook een volgende fase van het Masterplan Sas, dat de straten in de buurt van sportcentrum Ter Polder een facelift moet geven. Intern wil het gemeentebestuur verder werk maken van de professionalisering van de dienstverlening. Het wierf hiertoe al een 20-tal nieuwe personeelsleden aan. Bredene wil ook verder inzetten op de digitalisering.

Het rapport

Verdient het gemeentebestuur na 3 jaar een pluim of een tik op de vingers? Veeleer het eerste. Met de afwerking van het nieuwe wzc Jacky Maes, het grootste en duurste project ooit, en de geplande bouw van een nieuw zwembad mag de meerderheid zichzelf in 2024 een schouderklopje geven. Al blijft het koffiedik kijken of het zwembad tegen dan open zal zijn. De grootste uitdagingen blijven ook in de toekomst de mobiliteit en leefbaarheid, in de wetenschap dat Bredene naar 20.000 inwoners evolueert. Het slachtofferen van het parkbos kan nooit gecompenseerd door enkele postzegelparkjes. Ook het saneren van de begraafplaats Sas is een realisatie, maar als op de site straks een nieuw bouwproject komt, blijft een kans op vergroenen liggen.

Ons oordeel: Voldoende

(Marc Mahieu)

