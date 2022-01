Gemeenterapport voor Avelgem: bestuur moet op zoek naar vers vertrouwen

Na drie jaar zijn de meningen verdeeld over het nieuwe beleid in de gemeente aan de Schelde. De fietsverbindingen zijn een schot in de roos en het omnisportveld kwam er ten bate van de jeugd. Maar de economische ambities kregen een knauw, en op vlak van het gemeentelijk klimaatbeleid moet er meer mogelijk zijn. De coalitie gbA-Tandem, die CD&V na 30 jaar buiten spel zette, moet opnieuw het vertrouwen van de Avelgemnaar zien te winnen, als het in 2024 niet weer tegen de oude ‘oranje-dominantie’ wil aankijken.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Een verrassing van formaat in Avelgem, toen CD&V na 30 jaar nog eens de verkiezingen verloor. De christendemocraten boetten maar liefst 16 procent en 4 zetels (van 10 naar 6) in, in vergelijking met de verkiezingen van 2012. De liberale winnaar Gemeentebelangen (36,6 procent) greep de macht, en sloeg de handen in elkaar met het linkse Tandem (27,2 procent), dat zich als derde grootste partij onverwachts mocht opmaken voor een deelname aan het beleid. Met Lut Deseyn (Gemeentebelangen) kreeg Avelgem voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Tandem vulde drie schepenzetels in, gbA twee. In mei 2020 stopte schepen van Klimaat en Milieu Erik Vandereecken plots met de politiek. Hij werd opgevolgd door Sandra Platteau, die schepen van welzijn, gezondheid en gelijke kansen werd. Vandereeckens bevoegdheden werden dan weer overgenomen door ex-schepen van Gelijke Kansen Annicq Verschuere.

Belangrijkste realisaties

In de eerste drie jaar van hun beleid focuste de coalitie Gemeentebelangen-Tandem vooral op mobiliteit, sport en sociale zaken. Zo werd de uitbreiding van het Sociaal Huis in 2021 aangevat. Verwacht wordt dat deze in 2023 volledig af is. Het omnisportveld op de Munkouter ten bate van de jeugd deed de gemoederen in Avelgem dan weer hoog oplaaien, maar kwam er na bemiddeling en overleg alsnog. Ook twee en een halve kilometer aan functionele fietsverbindingen werden aangelegd. De betonnen fietspaden vormen zo een verbinding tussen de bosstraat in Avelgem en de Hulstraat in Waarmaarde. Die ingreep kwam er om de zwakke weggebruiker in de gemeente aan de Schelde beter te beschermen. De functionele verbinding tussen het Guldensporenpad en de Doorniksesteenweg moest de fietsende schoolgaande jeugd voor contact met het zwaar verkeer in Avelgem behoeden.

Grootste miskleunen

De bestuurswissel na 30 jaar CD&V schiep veel verwachtingen bij de bevolking. De verkiezingsbeloftes waren dan ook niet min. Zo zou het handelscentrum heropleven, en zou er een oplossing komen voor de N8 die het centrum doorkruist. Maar dat enthousiasme is getemperd. De N8 bleef een doorn in het oog, en de vele initiatieven om handelaars naar het centrum te lokken, haalden te weinig uit. Het Avelgemse bestuur wilde de gemeente ook opnieuw doen bruisen, maar corona speelde spelbreker. Zo werd Feesteworp twee keer geannuleerd. Wat het klimaat betreft, is er veel goede wil, maar de geplande planting van 600 bomen is aan de lage kant, en er wordt dagelijks verhard in de Scheldegemeente. Er was ook het debacle rond de kerk van Kerkhove, die werd verkocht aan een privé-investeerder. Ook het masterplan rond de cultuursite zit vast, ondanks de aankoop van kasteel Scheldeburcht in 2018.

Geplande projecten

Er staat nog heel wat op de planning van de beleidscoalitie. De focus ligt er vooral op de komst van het recyclagepark en de nieuwe technische infrastructuur. De Avelgemse technische dienst, momenteel gehuisvest in aftandse gebouwen op drie verschillende sites, wordt gecentraliseerd. Dat duurzaam project omvat ook de buffering van regenwater, en het plaatsen van warmte- en zonnepanelen. Na de zomer van 2022 kunnen de werken normaal starten. Er wordt gemikt op eind 2023 als einddatum. Ook het naar Avelgemse normen enorm project ‘Collector Aquafin Kaphoek’ zit in de pijplijn. De gemeente hoest zelf 4 van 10 miljoen euro op om in zeven straten gescheiden riolering en voetpaden te installeren. Normaal was de start voorzien in de zomer van 2022, maar het studiebureau trok zich terug door overbevraging. Aquafin zoekt een nieuwe kandidaat. In 2023 zou het project hervat worden.

Het rapport

De start van de legislatuur van Lut Deseyn werd met argusogen bekeken. Niet omdat de politica van gbA Gemeentebelangen de eerste vrouwelijke burgemeester in Avelgem was, maar omdat CD&V na 30 jaar niet langer het beleid uittekent in de gemeente aan de Schelde. De komst van functionele fietspaden en het omnisportveld zorgde voor verdeeldheid onder de inwoners, maar waren gelinkt aan de duurzame en groene ambities van de coalitie. Verder was er de rebranding in 2021 als ‘fiere Scheldegemeente’, met een nieuw logo met frisse kleuren die de ligging langs de Schelde onderstreept. De komende drie jaar is er nog werk aan de winkel om de hoge ambities alsnog waar te maken. (JS)

Ons oordeel: Voldoende

