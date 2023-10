Gemeenterapport Torhout: Stadskernvernieuwing blijft binnen het budget

Het stadsbestuur kan voor de voorbije vijf jaar van de politieke legislatuur een mooi palmares voorleggen. Torwoud in Groenhove en ’t Hoge Water aan de Noordlaan zijn prachtige realisaties in de strijd tegen de wateroverlast. Plus: de stadskernvernieuwing met de nieuwe Markt oogst lof én is qua kostprijs binnen het budget gebleven. Er werden bovendien strategisch belangrijke domeinen en gebouwen aangekocht. En dit zonder de belastingen te verhogen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V behaalde 14 van de 27 zetels, een nipte meerderheid, en koos voor het eerst in 36 jaar voor een coalitie. SP.A (nu Vooruit) ging met zijn drie zetels meebesturen. N-VA (6) en Groen (4) belandden in de oppositie. Van de drie socialistische verkozenen werd Paul Dieryckx schepen, maar de andere twee haakten af. Vanessa Jodts liet zich direct in de gemeenteraad vervangen door Ine Debruyne en eind februari 2019 stopte Martine Vanwalleghem met de politiek en werd opgevolgd door Nick Mouton.

Bij N-VA ontstond er ruzie met Koen Sap, die sinds mei 2020 als onafhankelijk raadslid zetelt, waardoor N-VA op vijf zetels terugviel.

Op 1 januari 2023 werd Paul Dieryckx (Vooruit), zoals vooraf afgesproken, als schepen opgevolgd door zijn partijgenote Ine Debruyne en werd Eddy Denolf raadslid. Op 1 juli 2023 werd Annick Vanderspurt (CD&V) schepen in opvolging van partijgenote Rita Dewulf, die raadslid bleef.

Belangrijkste realisaties

Torwoud in Groenhove, met zijn speelbos en bufferbekken, was bij het begin van de legislatuur net geopend. Het werd de start van de strijd tegen waterlast met het graven en uitdiepen van beken, het aanleggen van nieuwe riolen en het prachtige landschapspark met bufferbekken aan de Noordlaan, dat de naam ’t Hoge Water kreeg. Maar hét project van de voorbije jaren was de realisatie van de stadskernvernieuwing met een volledig gerenoveerde Markt. Los van de rioolinvesteringen door Fluvius, voorzag de stad een budget van 6,5 miljoen euro voor de stadskernvernieuwing en slaagde erin om dat bedrag niet te overschrijden, zonder de belastingen te verhogen. Tegelijkertijd werden er diverse strategische sites aangekocht, zoals het domein ‘s Gravenwinkel, de zetelfabriek Leda, de oude meubelfabriek Thor en het financiëngebouw op de Burg. Ook het nieuwe bedrijventerrein Ringaert kwam tot volle ontwikkeling.

Grootste miskleunen

De manier waarop de verkeersproblematiek in de Pottebezemstraat werd aangepakt, was allerminst elegant te noemen. Eerst werd de straat een tijdje volledig ‘geknipt’ en daarna werkten de geel-zwarte verkeerspoorten in de volksmond de LEGO-blokken genoemd alom op de lachspieren. Intussen is er in de straat een soort slalomparcours met bloembakken uitgewerkt, maar ook dat kan bij weinigen op genade rekenen en zet al bij al nauwelijks zoden aan de dijk.

Andere tekortkomingen? Het uitstellen van een aantal projecten om budgettaire redenen. Voorop staat de geplande nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang aan de Revinzestraat. Die is voorlopig geschrapt, omdat het geld er niet is om de bouw te realiseren. Zo ook werd de renovatie van het cultuurcentrum de Brouckere en de bijhorende foyer uitgesteld. De plannen zijn er wel, maar het is wachten op het vrijmaken van centen.

Geplande projecten

Nu het oud-financiëngebouw op de Burg afgebroken is, kan de (her)aanleg van een aantal parken starten. Het is de bedoeling om dat project nog vóór de verkiezingen van oktober 2024 te realiseren. Er komt een nieuwe tuin op de locatie waar het belastingskantoor stond en zowel de tuin de Brouckere als de tuin ‘s Gravenwinkel krijgen een complete make-over. Ook is er een brug voorzien om vlot van de tuin de Brouckere naar de tuin ‘s Gravenwinkel te kunnen wandelen of fietsen. Plus: het bestaande hellend vlak naar zaal Club de B wordt op een nieuwe locatie heraangebracht.

Nog een belangrijke realisatie die in de loop van 2024 volledig af zou moeten zijn, is de renovatie van het verste deel van de Kortemarkstraat, met inbegrip van een mooi, breed fietspad. Die werkzaamheden zijn al geruime tijd aan de gang en relatief ver gevorderd. Het wegdek van zowel de straat als het fietspad zal straks splinternieuw zijn.

Het rapport

Samen met de provincie en alle betrokken actoren heeft het stadsbestuur hard gewerkt om in de toekomst mogelijke waterellende door overstromingen te voorkomen. Er werden twee mooie natuurdomeinen gecreëerd met gigantische bufferbekkens Torwoud en ‘t Hoge Water en de stadskernvernieuwing ging gepaard met de realisatie van een performant rioleringsstelsel.

Halfweg de legislatuur luidde ons oordeel over het beleid ‘onderscheiding’ en dat blijft zo. De stad is er de voorbije twee jaar namelijk in geslaagd om een grootscheepse stadskernvernieuwing te verwezenlijken zonder daarvoor de burgers dieper in de geldbeugel te laten tasten. Jammer dat de nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang uitgesteld diende te worden, maar de financiële bomen groeien nu eenmaal niet tot aan de hemel.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.