Gemeenterapport Staden: Afhankelijk zijn van externe partners blijkt vaak pijnpunt

Het bestuur slaagde erin om een groot deel van de geplande investeringen te realiseren. De Roeselarestraat is wellicht de meest gevoelige investering die deze bestuursperiode niet gerealiseerd wordt. De straatbewoners vragen er al lang naar een aangepaste straat met meer fietsveiligheid. Het verhoogd toezicht als gevolg van verdachte vastgoedtransacties van burgemeester Vanderjeugd is een smet op deze bestuursperiode.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Open Vld behaalde een absolute meerderheid van 13 zetels. CD&V strandde op zes, terwijl N-VA en WESTAON elk een zetel binnenhaalden. Patrick Lesage gaf aan liever geen schepen te worden. Hij gaf zijn mandaat door aan Chris Verhaeghe. Ook Amelie Crabbe verzaakte aan haar schepenzetel. Eerste opvolger Martine Zoete bedankte ook voor de eer waardoor Nathalie Depuydt schepen werd. Omdat Amelie Crabbe verkoos om ook niet als raadslid te zetelen nam Tom Lemahieu haar zitje in. Nathalie Depuydt stopte in september 2023 als schepen. Ze werd opgevolgd door Martine Zoete die eerder aan haar schepenambt verzaakte. Bij CD&V stapte Gerda Vertriest na amper een jaar uit de raad. Ze werd opgevolgd door Hans Mommerency die op zijn beurt ontslag nam in september van dit jaar. Hij werd opgevolgd door Rik Gevaert. N-VA startte met Lies Matton als raadslid. Ze nam begin 2021 ontslag en werd vervangen door Jan Depla.

Belangrijkste realisaties

Het bestuur kon iets meer dan de helft van de meest belangrijke investeringen die in de eerste helft van de legislatuur gepland stonden afwerken. Zo werd het kruispunt op het gehucht De Vijfwegen zoals voorzien in 2021 gerenoveerd. Daarnaast werd de in 2021 geplande verledding van de openbare verlichting in de Koninklijke Wijk gerealiseerd. Ook de uitvoering van de weg- en rioleringswerken in de Slijperstraat verliepen volgens plan. Sinds corona en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft het bestuur het moeilijker om grotere projecten volgens planning af te werken. Zo ging de heraanleg van de Bruggestraat, gepland voor 2021, pas dit jaar van start. Het vervangen van de rijweg van de Dorpsstraat in Westrozebeke stond aanvankelijk ook voor 2021 gepland en werd in 2022 gerealiseerd. Verder was er ook de aanplanting van extra bos in de Ieperstraat.

Grootste miskleunen

Grote miskleunen waren er niet tijdens de eerste helft van de legislatuur. Geplande investeringen werden immers niet afgevoerd, terwijl het aantal naar latere jaren uitgestelde investeringen ook beperkt bleef. Enige miskleun was de meerkost die geregeld bij investeringen opdook. Zo zou de aanleg van het fietspad in de Sleihagestraat 220.000 euro gaan kosten, maar uiteindelijk werd de kost op 521.000 euro geraamd door het voorzien van nodige extra fundering. Omwille van die kost werd het project uitgesteld. Verder draaide ook het plan om het zwaar verkeer uit het Stadense centrum te weren op een sisser uit. Dat voorzag in het invoeren van een tonnagebeperking die de bebouwde kom volledig zou omvatten. Ook lokaal verkeer zou uit het centrum geweerd worden. De tonnagebeperking werd uiteindelijk afgevoerd. Als alternatief werd de zone 30 in het centrum uitgebreid en komt er ook een trajectcontrole in de zone 30.

Geplande projecten

Het lijkt erop dat slechts twee grote investeringsdossiers niet meer voor deze legislatuur zullen zijn. Het gemeentebestuur kan voor die twee dossiers wel het excuus inroepen dat het daarvoor afhankelijk is van externe partners. Zo hadden de weg- en rioleringswerken in de Roeselarestraat oorspronkelijk in 2024 af moeten zijn, maar de datum voor de realisatie wordt nu verschoven naar 2025-2026. Dat geldt ook voor de weg- en rioleringswerken in de Houthulststraat. Het nieuwe ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke zou volgend jaar af zijn, al zal dat naar verluidt niet voor oktober 2024 zijn. Het dossier werd zelfs even on hold gezet omwille van de bouwkost die het gevolg was van de financiële crisis. De Bruggestraat, waar momenteel weg- en rioleringswerken plaatsvinden, zou in september 2024 klaar moeten zijn. De verbindingsweg die zwaar verkeer uit het Westrozebeekse centrum zou weren werd geschrapt.

Het rapport

Het bestuur lijkt het grootste deel van de geplande investeringen deze legislatuur te realiseren, hier en daar wel met flink wat vertraging. Enkel de uitvoering van de werken in de Houthulststraat en de heraanleg van en de werken in de Roeselarestraat worden naar de volgende legislatuur verschoven. Hier roept het gemeentebestuur het excuus in dat het daarvoor afhankelijk is van externe partners. Verder is de meerkost die geregeld bij projecten opduikt een minpunt. Corona en de financiële crisis kunnen hier maar gedeeltelijk een excuus zijn want ook daarvoor werden investeringsprojecten geregeld financieel onderschat. Verder blijft de affaire Vanderjeugd als een schaduw boven Staden hangen. De burgemeester kwam in opspraak na het kopen en verkopen van vastgoed in z’n gemeente. Staden werd daarbij onder verhoogd toezicht geplaatst.

Ons oordeel: Voldoende

