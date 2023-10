Gemeenterapport Spiere-Helkijn: Vergroend Robecijnplein is paradepaardje coalitie

Al bijna 35 jaar is Dirk Walraet burgemeester van de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn. In zijn naar alle waarschijnlijkheid laatste ambtstermijn kreeg hij heel wat gerealiseerd, met als paradepaardje de renovatie van het Robecijnplein in Spiere. De manifestatie van oppositiepartij Team+, die geduldig wacht tot ze echt inspraak in de gemeente krijgt, heeft zeker voor een duwtje in de rug gezorgd.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met Team+ stond er in 2018 een ambitieuze oppositiepartij op die over een jaar allicht een realistische gooi naar Walraets scepter zal doen. De spanning bleek zich ook naar de resultaten te vertalen, waar Team+ 46,8 procent van de stemmen haalde. Team Burgemeester ging ferm achteruit, bijna met 30 procent, en haalde een historisch lage score van 53,2 procent. Toch mocht burgemeester Walraet aan zijn zesde ambtstermijn beginnen.

Rik Vandevenne, die na jarenlang schepen en gemeenteraadslid voor Lijst Burgemeester te zijn geweest, naar Team+ overstapte, stopte na de verkiezingsnederlaag met politiek. Roger Deldaele, Conny Seynaeve en Willy Glorieux werden schepen voor Lijst Burgemeester. In oktober 2024 zullen de verkiezingen Spiere-Helkijn allicht weer op zijn kop zetten. Gaat burgemeester Walraet (alsnog) voor een zevende bestuursperiode? En indien niet, wie neemt de fakkel over bij LB?

Belangrijkste realisaties

De verfrissende renovatie van het vergroende Robecynplein werd, een pak later dan gepland en verwacht, in 2022 afgerond. Samen met het wandelpad van het kerkplein naar basisschool De Polyglot is er een nieuwe, groene oase ontstaan in het centrum van Spiere. Ook de schoolomgeving in het Nieuw Centrum is verfraaid. In drie jaar werd er zo’n 112.000 euro geïnvesteerd. Het gemeentebestuur heeft 123.645 euro vrijgemaakt om een energiezuinig verlichtingsnet op de openbare weg aan te leggen. De vernieuwingswerken van de verkeerslichten aan de Barrière de Fer hebben een tijd geduurd, maar nu zijn er wel veiligere slimme lichten op het doorgaans zeer drukke kruispunt. De gemeente voerde ook een noodzakelijke vernieuwing van de infrastructuur aan sporthal Michelsberg door. Tot slot slaagde burgemeester Walraet er nog in om Motorclub El Diablo Riders, die een illegaal clubhuis in Spiere-Helkijn had, te doen verhuizen.

Grootste miskleunen

Spiere-Helkijn wacht al lang op een woonzorgcentrum. Het wzc, een project dat samen met Curando op poten werd gezet, stuit evenwel op protest van buurtbewoners en oppositiepartij Team+, die vindt dat er een onoplosbaar verkeersprobleem wordt gecreëerd. De communicatie over de werken aan de Barrière de Fer zorgde ook voor chaos, zeker tijdens de spitsuren. Ook het verhaal rond het zonnepanelenpark op de site van kasteelheer Filip Balcaen is er een met frequent wisselend plot. In juni keurde het gemeentebestuur die goed, maar het Agentschap Onroerend erfgoed ging in beroep, waarop de kasteelheer zijn aanvraag zelf introk. Tot slot was er ook de saga rond kluizenaar André Hornebecq, die in een aftandse caravan onder de brug in Spiere woonde. Na jaren van (juridisch) getouwtrek en weinig succesvolle diplomatie tussen de kluizenaar, de gemeente en de Vlaamse Waterweg, van wie de grond was, is André vertrokken.

Geplande projecten

In Spiere-Helkijn kijkt men vooral uit naar het einde van de werken aan het kruispunt IJzeren Bareel. Verder zijn er nog de wegenwerken tussen de Avelgemstraat en Doorniksesteenweg in Avelgem. Tot midden november werkt de aannemer aan de Doorniksesteenweg, tussen de Molenstraat in Helkijn en Heestertstraat in Avelgem. Verder zijn er nog kleine infrastructuurwerken gepland, zowel in centrum Spiere als in Helkijn. Pas begin november beslist het college van burgemeester en schepenen welke straten in 2024, tussen maart en april, nog aangepakt zullen werken. Voorlopig is het ook nog afwachten wanneer de werken aan het woonzorgcentrum, met dertig woongelegenheden, een centrum voor dagverzorging, vier assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum, zullen beginnen. Allicht zal dit voor een volgende bestuursploeg zijn. Verder staat voor de ploeg van Walraet en co nog weinig op de planning voor 2024.

Het rapport

De ploeg rond Dirk Walraet is allicht aan zijn laatste bestuursperiode bezig, al weet je dat met deze burgemeester-ingenieur, al bijna 36 jaar aan de macht in de gemeente, nooit zeker. De gemeente schudde asbest-leaks succesvol van zich af met de noodzakelijke vernieuwingen aan sporthal Michelsberg. Ook de renovatie van het vergroende Robecijnplein aan de kerk in Spiere en de aanleg van het wandelpad bij BS De Polyglot, zijn een schot in de roos. Burgemeester Walraet ontpopte zich in volle coronacrisis ook als ware burgervader. De burgemeester stond op de barricades voor zijn oudere inwoners, die naar Waregem moesten voor hun vaccin. Het uitblijven van een woonzorgcentrum in Helkijn, een dossier dat al jarenlang aansleept, en de saga rond kluizenaar André Hollebecq waren dan weer een voorbeeld van het laissez-fairebestuur van Walraet en co.

Ons oordeel: Nipt voldoende

