Gemeenterapport Ruiselede: Fusieplannen met Wingene zorgden voor tweespalt

Bij de vorige verkiezingen werd het een bitsige strijd en de uitslag was navenant. RKD haalde 9 zetels, Respect 8 en Durven geen. In het RKD-programma stond: “We zijn als landelijke gemeente zeker niet voor een fusie.” Maar meningen en noden veranderen en uit het niets kwam op 25 april 2022 de aankondiging van de fusie met Wingene vanaf 1 januari 2025. Het Molendorp was plots ‘wereldnieuws’, ook het verzet tegen de plannen. Op de gemeenteraad van 19 oktober valt de definitieve beslissing over een vrijwillige samenvoeging van Wingene en Ruiselede.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Bij zowel RKD als Respect liet één verkozene zich vervangen. Ook binnen de administratie werd verschoven. De algemeen directeur vertrok voor dezelfde functie naar Meulebeke. Sinds de aankondiging over de fusie was er meer – en grimmige – aanwezigheid op de publieksstoelen. Vanaf dit jaar is het verbaal stof wat gaan liggen en het gespreksonderwerp op straat is nu niet langer dat fusieverhaal. De beide administraties zijn intensief bezig met participaties en bevragingen. Het geplande beleid werd zwaar gehypothekeerd door de onverwachte corona- en energiecrisissen. Veel dank voor de administratie in coronatijden. De vaccinatiecampagne in Tielt was succesvol. ‘Blijf in uw kot” werd ‘Verken uw dorp’ met wandel- en fietslussen. Meer toerisme met zelfs de aanleg van een parking daarvoor aan de Vorte Bossen. Het Park werd een mooi opgesmukte feestlocatie met twee edities van Feest in het Park.

Belangrijkste realisaties

De aanleg van gescheiden riolering en wegenwerken in de Brandstraat gaan vlot vooruit. Een gecombineerde aanpak leidt tot een mooie dorpskernvernieuwing aan kerk en school in Doomkerke. De Pensionaatstraat is nu een fietsstraat en de sloop van de gebouwen van Sancta Maria is gestart voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en uitbreiding van school De Kiem. De ambachtelijke zone aan de N37 is prachtig met ook de bouw en inrichting van de nieuwe loods voor de technische diensten en voor de brandweer in de Eekhoutstraat. De sporthal zit momenteel in een grote metamorfose met uitbreiding van sanitair blok tot acht grotere kleedkamers en douches en heroriëntering van de hoofdtoegang. De bevolking neemt toe dankzij de nieuwe bouwprojecten aan de Oude Tieltstraat (Weefschoolstraat) en de Ipon-verkaveling van 59 woningen aan de Poekestraat. Eind volgend jaar zal de openbare verlichting volledig verled zijn.

Grootste miskleunen

Qua planning en beloftes bij de verkiezingen van 2018 verliep alles volgens plan, behalve het dossier ‘cultuurzaal’. De grootste bron van ergernis, woede tot zelfs open tweedracht was de keuze voor een fusie met Wingene. Verzet en proteststemmen op de volksraadpleging. Moet Ruiselede met Wingene in fusie gaan per 1 januari 2025? leidde tot tal van interpretaties: geen democratie, geen inspraak, waarom Wingene en niet bijvoorbeeld Tielt of Aalter? Waarom nu plots die fusie? Er kwam een brief in de bus met excuses: meer transparantie, overleg of bevraging zou beter getolereerd worden. Dan kwam er een bezwaarschrift bij de gouverneur en de Raad van State. De beide gemeentes gaan onvervaard door met de voorbereiding en betrekken daar inwoners en instanties actief bij. De gemeente deed het maximale inzake de geplande realisaties, ondanks de prangende crisissen.

Geplande projecten

Burgemeester Greet De Roo: “Van de lijst met programmapunten is niet alles afgevinkt. Nog enkele punten staan open maar we blijven aandacht spenderen aan onderhoud van waterlopen, wegen en grachten, milieu en landbouw, groen- en recreatiezones, economie en handel. Inzake het dossier nieuwe cultuur- en ontmoetingszaal zijn we diep ontgoocheld. Het ingediende project werd teruggefloten door de Raad van State, door het ontbreken van twee parkeerplaatsen. Dat zorgde voor een forse vertraging zodat we nu hopen om volgend jaar de eerste steen te kunnen leggen, na de afbraak van het huidige café ’t Fonteintje en loods het Magazijntje. Op de laatste gemeenteraad werd, na overleg met Wingene, beslist om de fusiesubsidie van 4 miljoen euro integraal te gebruiken voor de lening aangegaan door Ruiselede voor de bouw van deze zaal. Er staat nog een druk 2024 voor de boeg.”

Het rapport

Het nieuws over de fusie met Wingene sloeg in als een bom in Ruiselede. Er ontstond heel wat commotie over de fusieplannen, vooral door het gebrek aan communicatie en overleg. Na protest volgde er uiteindelijk een volksraadpleging, maar die resultaten werden door beide partijen naar believen geïnterpreteerd, maar ondertussen zijn er wel volop bevragingen en participatiemomenten met de inwoners. Ondanks de commotie werd er in de gemeente op andere vlakken zeker niet stilgezeten en er werden heel wat mooie zaken gerealiseerd in Ruiselede. Alleen de nieuwe cultuur- en ontmoetingszaal liep niet zoals gepland.

Ons oordeel: Voldoende

