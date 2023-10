Gemeenterapport Poperinge: Kostenplaatje van handvol projecten loopt fors op

Het Poperingse stadsbestuur begon aan deze legislatuur met de gekende tandem CD&V en Samen. Het stadsbestuur zal deze legislatuur, aan de hand van de laatste stand van zaken in het aangepaste meerjarenplan, 30 miljoen euro investeren. Het initieel meerjarenplan van 2019 voorzag 25 miljoen euro aan investeringen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Christof Dejaegher (CD&V) bleef burgemeester. De meerderheid binnen de Poperingse gemeenteraad bestaat uit CD&V (12) en Samen (3). Als schepenen zijn er Loes Vandromme, Ben Desmyter en Kris Notebaert (allen CD&V) en Bryan Vanderhaeghe en Marjan Chapelle (beiden Samen). Zij werd na twee jaar opgevolgd door Klaas Verbeke (CD&V). Bij CD&V werd gemeenteraadsvoorzitter Isabel Lebbe opgevolgd door Jeroen Verdonck. Hij werd als raadslid opgevolgd door Karel Vandenbroucke. In de oppositie zetelen Bewust/Open VLD (7), N-VA (1), Groen (1) en Vlaams Belang (1). Bij Groen werd Alex Colpaert vervangen door Johan Deschacht. Dirk Hebben volgde Johan Deschacht op in januari 2023. Bij Bewust/Open VLD werd Pascal Lapanne vervangen door Sophie Gruwez. Danny Lefebvre werd op zijn beurt halfweg 2021 opgevolgd door Dries Delannoy. Nina Bonduelle nam het in september 2022 over van Dries Delannoy.

Belangrijkste realisaties

Een mooie en opvallende realisatie werd het buurtsalon in Krombeke met de buurtwinkel en tearoom in samenwerking met De Lovie vzw. Dat opende in oktober 2021 de deuren. In oktober 2023 opende het buurtsalon Reningelst in Rookop. De Gasthuiskapel kreeg er een nieuw sanitair en een keuken bij. De laatste fase, de binnenrestauratie van de kapel, moet nog volgen. Momenteel wordt flink gerenoveerd aan het Watouplein en dit zal binnenkort afgewerkt worden. De tweede fase van de dorpskernvernieuwing in Reningelst is in volle uitvoering en zou afgewerkt worden tegen de zomer 2024. De Buurtbres, dienstencentrum met dienstverlening in de dorpen, werd deze legislatuur in het leven geroepen. De stad nam de organisatie van Kunstenfestival Watou voor haar rekening en kreeg dit jaar 21.000 bezoekers over de vloer. Na zes jaar wachten mocht Poperinge ook eindelijk genieten van de Bier- en Hoppefeesten.

Grootste miskleunen

De fietszone in de stadskern van Poperinge werd op 1 september 2022 gestart en na een bevraging bij bewoners konden positieve reacties worden genoteerd, maar ook de negatieve commentaren waren niet min. Toch werd beslist om de fietsstraten voor onbepaalde tijd te verlengen.

De opbouw van De Kring werd ondertussen opgestart. De geraamde kost was hiervoor oorspronkelijk 1,25 miljoen euro, in de laatste aanpassing van het meerjarenplan werd afgeklopt op ongeveer 5,9 miljoen euro. De grootste oppositiepartij binnen de gemeenteraad Bewust/Open Vld Poperinge hekelt de stevige kostenplaatjes die horen bij enkele ambitieuze projecten. Volgens fractieleider Bram Meeuw worden veel masterplannen aangekondigd, maar blijft het bij grotere projecten zoals de make-over van de hopmuseumsite met bijhorende stadsbrouwerij wachten op de realisatie.

Geplande projecten

In 2024 zou nog 10,3 miljoen euro worden geïnvesteerd, dat is voorzien in de laatste aanpassing van het meerjarenplan van juni 2023. Er komt nog één aanpassing van het meerjarenplan in december. De afbraak (fase 1) van het Vroonhof is volop bezig. Hierop zal het archeologische onderzoek aansluiten en de kans dat de archeologen iets zullen vinden, is reëel. De opbouw van De Kring is bezig en dat zal klaar zijn tegen mei 2024.

In 2024 staan volgende realisaties op de agenda: de restauratie van de Duitse toren, opstart dossier restauratie Weeuwhof, renovatie van 17 km landelijke wegen, aanleg parking Roesbrugge, bijkomende parking sportzone met private tennisinfrastructuur, kunstgrasveld voetbal, baseballterrein, fietspad Poperinge – Westouter (werken wellicht in 2025), renovatie deel Sint-Jan-ter-Biezen (waarschijnlijk enkel opstart dossier, nog geen zicht op de effectieve startdatum).

Het rapport

De Hoppestad kreeg in 2022 een voldoende op het gemeenterapport. De coronacrisis en de energiecrisis zorgden ervoor dat er moest bijgestuurd worden in de toekomstplannen. Op de realisatie van de Vroonhofsite en De Kring wordt het nog enkele jaren wachten, maar er werden enkele mooie projecten en evenementen gerealiseerd. Er zijn genoeg redenen om het stadsbestuur opnieuw te belonen met een voldoende. Wie weet volgt een onderscheiding als De Kring en de vernieuwde Vroonhofsite officieel in gebruik worden genomen.

Ons oordeel: Voldoende

