Gemeenterapport Pittem: Veel gerealiseerd, maar nog niet op de lauweren rusten

Een jaar voor de volgende gemeenteraadverkiezingen mogen we, qua gevoerde beleid, enerzijds terugkijken op een aantal mooie realisaties, zoals de nieuwe Egem- en Meulebekestraat, maar blijven de Pittem- en Egemnaren anderzijds toch ook voor een aantal zaken op hun honger zitten. De sportievelingen moeten het nog steeds stellen met een verouderde sportinfrastructuur en over het recent goedgekeurde gemeentelijk mobiliteitsplan is zeker ook het laatste woord nog niet gezegd. Er is bijgevolg al veel gerealiseerd, maar een hoerastemming op alle vlakken is er zeker ook nog niet.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Wanneer we terugkijken naar de verkiezingszondag van 14 oktober 2018 werd dit een thriller van formaat met een nek-aan-nekrace tussen CD&V en het nieuwe kartel NPE (NieuwPittemEgem). Uiteindelijk sloeg de slinger toch door naar de kant van CD&V en mocht Ivan Delaere opnieuw de burgemeesterssjerp omgorden. In de gemeenteraad kreeg CD&V negen zetels en NPE acht zetels. Binnen NPE hielden Lionel Debever en Jeroen Delmotte het in september 2020 als gemeenteraadslid voor bekeken en gaven hun mandaat door aan respectievelijk Renzo Callant en Nathalie Delmotte. Op 1 september 2022 was er dan de voornaamste machtswissel, want Ivan Delaere gaf na 25 jaar de gemeente bestuurd te hebben de burgemeesterssjerp door aan Denis Fraeyman. Deze laatste werd als schepen opgevolgd door Heidi Lievrouw, wiens vrijgekomen plaats in de raad werd ingenomen door Sara Defreyne.

Belangrijkste realisaties

Wanneer we kijken naar de grote projecten die gerealiseerd zijn, dan zitten deze vooral in het hoekje van wegen en verkeer. Aan het begin van de legislatuur werd in 2019 en een deel van 2020 de Egemstraat volledig heraangelegd, een project dat niet volledig van een leien dakje liep maar dat, eens afgewerkt, zorgde voor een goede verbinding tussen de beide dorpskernen en voor meer veiligheid voor de fietsers. Vervolgens werd aan de andere kant van de gemeente de Meulebekestraat heraangelegd, die inmiddels zorgt voor een vlotte verbinding naar de buurgemeente. Helaas besloot de gemeente Meulebeke, toen de werken in Pittem afgerond waren, hun stuk van de weg opnieuw aan te leggen, zodat het gedurende meer dan twee jaar een probleem was om van Pittem naar Meulebeke te rijden. Ten slotte is er het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat in juni van dit jaar werd goedgekeurd.

Grootste miskleunen

Helaas waren in het verkiezingsprogramma ook een aantal projecten te vinden waar maar geen schot in komt. Haast automatisch komen we dan uit bij de restauratie van de Plaatsmolen, een dossier dat al in 2002 van start ging en dat, door vele interpellaties en getouwtrek van de hogere instanties, niet loopt maar kruipt. Maar er is heel in de verte wat licht aan het einde van de tunnel. Het dossier is inmiddels goedgekeurd voor uitvoering en wanneer de overheid en de gemeente het financiële plaatje rond krijgen zou de molen kunnen afgewerkt raken. Een termijn hiervoor is echter nog niet gekend. In het verkiezingsprogramma was ook de heraanleg van de Pittemse Markt en omgeving te vinden, maar ook deze werken zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. De gemeente moet hiervoor opnieuw samenwerken met Aquafin en uit het verleden weten we dat dit een vrij moeilijke partner kan zijn.

Geplande projecten

De nieuwe sporthal moest een van de grote verwezenlijkingen worden binnen deze legislatuur, maar helaas hebben corona en de sterk gestegen grondstofprijzen hier anders over beslist. De oorspronkelijke raming van vier miljoen steeg begin vorig jaar tot tussen vijf en zes miljoen, waardoor het project in de ijskast verdween. In afwachting zou op de sportsite werk gemaakt worden van het kunstgrasveld en zouden tijdelijke containers geplaatst worden om het gebrek aan kleedkamers op te lossen. Het komende jaar zal verder werk gemaakt worden van de uitrol van het gemeentelijk mobiliteitsplan met een aantal toch wel ingrijpende aanpassingen, waarbij de knip aan ‘de kromte’ en in de Egemstraat en de eenrichtings- en fietsstraten in de dorpskern al voer voor discussie gaven. Tijdens een recente gemeenteraad gaf burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) op dit vlak wel aan dat de aanpassingen stap voor stap zullen uitgevoerd worden.

Het rapport

We mogen gerust stellen dat zowel meerderheid als oppositie de voorbije vijf jaar de taken opgenomen hebben waar de kiezer hen voor gemachtigd had. Binnen de meerderheid werden, ondanks de vele verschuivingen qua ambten, de dossiers vlot opgevolgd. De oppositie hield, zoals van hen verwacht wordt, een zeer kritisch oog op het gevoerde beleid. Het absoluut hoogtepunt op dat vlak was tijdens de gemeenteraad van januari van dit jaar, toen de volledige NPE-fractie als protest tegen de genomen beslissingen de gemeenteraad verliet. Zowel bij meerderheid als oppositie staat het belang van de burger en de eigenheid van de gemeente voorop, getuige hiervan de beslissing van de meerderheid om, tegen de verwachting of vrees van velen in, af te zien van een fusie met Tielt en Meulebeke.

Ons oordeel: Voldoende

