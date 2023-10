Gemeenterapport Oudenburg: Ondanks verschroeiende audit tal van mooie realisaties

De stad staat al enkele weken in het midden van de media-aandacht na het rapport van Audit Vlaanderen dat burgemeester Anthony Dumarey in een negatief daglicht zou stellen. Zou, want tot nu toe is nog geen letter van dit rapport gelekt. Alles draait rond vermeende belangenvermenging van de burgemeester via zijn immokantoor. Vegen we daarom vijf jaar beleid met enkele mooie realisaties zomaar van de tafel? Want, vriend en vijand zijn het eens: de huidige coalitie heeft deze stad wakker geschud. Inderdaad, Oudenburg, altijd beleving.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Open VLD vormde een coalitie met SP.A (nu Vooruit) en N-VA met Anthony Dumarey als burgemeester. Jaak Lingier gaf al na enkele maanden zijn schepenzetel terug aan Open VLD en Romina Vanhooren kwam in zijn plaats in het college. Nathalie Poldervaart werd gemeenteraadslid.

Intussen zijn er bij de meerderheid al meerdere verschuivingen gebeurd: Ulrike Vanhessche gaf haar ontslag en werd vervangen door Tahira Malik (Vooruit) en Dennis Tavernier (Open VLD) verving Herlinde Devriendt. Door het overlijden van Nathalie Poldervaart (Open VLD) werd Ariella Vandenberghe raadslid en recent stond Lies Goemaere haar zitje af aan Randy Van Oyen (Open VLD). Bij CD&V gaf Stephan Blontrock zijn ontslag, Bart Derudder nam zijn plaats in.

Als Romina Vanhooren straks de eed aflegt als burgemeester, krijgt Jens Balliere haar schepenzetel en wordt Anthony Dumarey gemeenteraadslid.

Belangrijkste realisaties

De renovatie van de Abdijhoeve was topprioriteit van deze bestuursperiode. In de historische hoeve kwamen twee horecazaken en een ceremoniezaal. Daarnaast werd het koetshuis gerenoveerd en de Arnolduszaal werd omgebouwd tot een feestzaal. De vernieuwing van het Romeins Archeologisch Museum, aansluitend op deze site, is volop bezig.

Met de Cafés Parlés betrok het bestuur de inwoners bij talrijke beleidsacties met ook thematische participatiemomenten over mobiliteit, masterplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Met onder andere de oprichting van een kindergemeenteraad en een welzijnsraad werd ook aan andere doelgroepen gedacht. Er is de voorbije vijf jaar tevens volop ingezet op verduurzaming met onder meer de elektrificatie van het wagenpark. In het kader van de opmaak van het klimaatplan bracht men het energieverbruik van de verschillende stadsgebouwen in kaart.

Grootste miskleunen

Begin 2022 kwam burgemeester Anthony Dumarey in opspraak waardoor Audit Vlaanderen een onderzoek startte naar mogelijke belangenvermenging bij vastgoedtransacties. Alles draaide rond Huize Van der Heyde, bekend als villa Sans-Souci. Daar zou in een publieke-private samenwerking een nieuwbouw komen met luxeflats en onderaan een nieuw welzijnshuis. Het vastgoedkantoor van Dumarey zou de appartementen verkopen. Enkele maanden later kwam tegen het bouwproject een klacht van een buurtbewoner die gewag maakte van partijdigheid van de burgemeester als vastgoedmakelaar. Het project werd stilgelegd en de projectontwikkelaar kreeg een vergoeding van 25.000 euro. De gouverneur onderzocht de klacht en besloot dat er een schijn van partijdigheid was waarop Audit Vlaanderen een onderzoek begon. Ondertussen kondigde Anthony Dumarey zijn ontslag aan als burgemeester.

Geplande projecten

Na het afketsen van een welzijnshuis op de plek waar Villa Sans-Souci of Huize Van Der Heyde staat, wordt hiervoor plaats vrij gemaakt in het Karpelhof. Daar zullen enkele van de seniorenhuisjes worden afgebroken. Daardoor zal aan de Ettelgemsestraat een volledige zorgsite komen met aan de overkant het woonzorgcentrum en ernaast het lokale dienstencentrum.

De heropening van het vernieuwde Romeins Museum en cc Ipso Facto zijn voor de zomer van 2024.

Een groot project dat momenteel bezig is, is de nieuwbouw van Woonzorg in de Hoogstraat waar onderaan de buitenschoolse kinderopvang komt. Voorts staat nog veel werk op de plank voor de verdere uitvoering van de masterplannen Ettelgem en ’t Steedje. Het stadsbestuur wacht op de vergunning voor de ombouw van de kerktoren tot uitkijkpunt. Ook in Ettelgem komt een recreatiesite met speelplein aan VK Ettelgheem.

Het rapport

Toen Open VLD de gemeenteraadsverkiezingen won en een coalitie aankondigde met SP.A (nu Vooruit) en N-VA, werd voor Anthony Dumarey een lang gekoesterde droom waar. Met zijn nieuwe bestuur, dat bestond uit hemzelf als burgemeester, Ulrike Vanhessche, Gino Dumon en Jaak Lingier als schepenen en Stefaan Reynaert als gemeenteraadsvoorzitter, stelde Anthony een mooi bestuursakkoord voor.

Intussen zijn we vijf jaar verder; er werd al veel gerealiseerd, met als voornaamste realisatie de herwaardering en renovatie van de Abdijhoeve en site. Ook op het vlak van duurzaamheid, veiligheid aan de scholen en buitenschoolse kinderopvang werden beloftes nagekomen. Er ligt nog veel werk op de plank en daar wilde Anthony Dumarey zich volop voor geven, maar Audit Vlaanderen stak een stok in het wiel.

Ons oordeel: Voldoende

