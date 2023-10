Gemeenterapport Oostrozebeke: Nieuw team, nieuw elan en mooie vernieuwingen

Na de verkiezingen van 2018 hield de lijst van de burgemeester – Oostrozebeke. nu – een meerderheid van amper één zetel over. De oude burgemeester stapte op, de nieuwe had de handen meer dan vol: interne problemen, gerommel rond rusthuis Rozenberg, én een ‘monsterproject’, met de dorpskernvernieuwing. Maar het team van Luc Derudder reed een goed parcours, en kwam aardig wat van z’n verkiezingsbeloften na.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De verkiezingsuitslag in 2018 was verrassend: de oppositiepartij Inspraak-nu haalde ineens negen zetels, Oostrozebeke. nu – de lijst van burgemeester Karl De Clercq – zag z’n vorige comfortabele meerderheid herleid tot amper één zetel, met tien stuks. Eén ‘overloper’ kon dus het verschil maken. De Clercq trok zijn conclusies: hij stapte uit de gemeenteraad en gaf de sjerp meteen door aan lijstduwer Luc Derudder, die meer stemmen had gehaald dan hij. Na een geschil met Derudder maakte Marc Tyberghien, de populaire schepen van de Ginste, plaats voor Cyriel Seys. En toen stemmenkanon Jacques Goemare in juli 2022 na een zwaar verkeersongeval het leven liet, werd hij vervangen door Ann-Sophie Verschoore.

Ondertussen heeft een derde partij haar deelname aan de lokale verkiezingen aangekondigd: Vlaams Belang.

Belangrijkste realisaties

De meerderheid heeft werk gemaakt van wat ze had beloofd: veiligheid en kwalitatieve opvang en huisvesting voor senioren.

Qua verkeersveiligheid gaat het om de N357 (veiliger voor fietsers/voetgangerszone 30), het kruispunt Gentstraat/Wakkensteenweg (minder ongevallen), het vrachtwagenpark De Gouden Appel (minder vrachtwagens in het centrum), fietsstraten, fietssuggestiestroken in Kalbergstraat, Stationsstraat, Rozenbergstraat, de oversteekplaats Hoogleen met dynamische borden, de herinrichting van Ginste met asverschuiving, voetpaden in de Palingstraat, en heraanleg van de Lindestraat met eenrichtingsverkeer.

Qua huisvesting voor senioren werden de bejaardenhuisjes nabij het woonzorgcentrum heringericht. Er kwamen parkeerplaatsen aan de huisjes en er is werk gemaakt van een dienstencentrum. Er zijn sociale programma’s die de levenskwaliteit van de senioren kunnen verbeteren.

Grootste miskleunen

De herinrichting van de Nieuwstraat, een project dat gepland was voor deze legislatuur, is volgens de burgemeester verplaatst omdat het momenteel financieel niet haalbaar is.

Niet meteen een miskleun, maar toch iets dat zwaar kan doorwegen bij de beoordeling door de kiezer zijn de perikelen rond het rusthuis Rozenberg. Van de zogenaamde rusthuismoorden is tot nader order nog niets bewezen – en niemand beschuldigd – maar het rusthuis en de gemeente kwamen erdoor wel in een zeer slecht daglicht te staan, zeker toen na doorlichting van het rusthuis bleek dat ingrijpende beleidsveranderingen nodig waren en dat er moest worden geïnvesteerd in veiligheid. Ondertussen is de toestand in het rusthuis genormaliseerd, en draait het opnieuw op volle kracht.

Geplande projecten

Een project in 2024 zal worden aangesneden, is de herinrichting van de Rijksweg (N357) vanaf de Wielsbekestraat tot aan het rond punt in Wielsbeke. Het gaat hier evenwel om een samenwerking met Wielsbeke.

In 2024 moet ook de volledige afwerking volgen van de Gentstraat, waar intussen al drie jaar gewerkt wordt. Volgens de burgemeester is de herinrichting ervan het grootste project, na de dorpskernvernieuwing.

Staat ook op stapel: de sanering en herinrichting van het park van de oude Visscherie, wat moet resulteren in een parel aan groen en wandelgenot. Ook wil men in de komende jaren werk maken van het ruimtelijk uitvoeringsplan Olieberg, om samen met Curando te komen tot de bouw van een nieuw dienstencentrum.

Er zouden in 2024 ook nog twee fietsstraten bij komen.

Het rapport

Ondanks enkele zware opdoffers in het team en de kwalijke berichtgeving rond rusthuis Rozenberg, heeft de ploeg van burgemeester Deruddere het goed gedaan. Het dorpscentrum heeft een totaal nieuwe, moderne aanblik gekregen. Alle nuttige accommodaties voor jong en oud zijn er voorhanden, en dankzij het nieuwe mobiliteits- en parkeerbeleid is het prettig winkelen in Oostrozebeke.

Er is ook flink geïnvesteerd in de parochie van de Ginste. De wegeninfrastructuur is er volledig vernieuwd, de parking is heraangelegd en bij hevige regenval is de waterafvoer verzekerd, waardoor er geen overstromingen meer zullen zijn.

Ten slotte dient ook gezegd dat ook de kerkhoven een grondige facelift hebben gekregen. Dat was bij de bevolking een zeer gevoelig punt.

Ons oordeel: Onderscheiding

