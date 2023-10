Gemeenterapport Oostkamp: Geplande investeringen worden gestaag voortgezet

Sinds het vorige gemeenterapport is er eigenlijk voor Oostkamp niet zoveel veranderd. De geplande investeringen zijn verder gezet, een aantal projecten van toen zijn reeds afgewerkt en er staan er nog een aantal op de planning. Het bestuur heeft dan ook een aantal masterplannen voorgesteld, waaronder Oostkamp 2030, het masterplan Oostkamp en de grondige herziening van de Valkaart in Oostkamp en De site Ridefort in Ruddervoorde, twee projecten die nu nog in een studiefase zitten.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Bij de verkiezingen behaalde CD&V de absolute meerderheid met 16 zetels waardoor er geen coalitiepartner nodig was. Liesbeth Gellinck is de gemeenteraadsvoorzitter, Jan de Keyser de burgemeester en de schepenen waren aanvankelijk Els Roelof, Katrien Talloen, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Sam Van de Caveye en Sebastian Vande Ginste. De overige acht CD&V-verkozenen werden raadslid. De oppositie bestaat uit N-VA met 4 zetels, sp.a (inmiddels Vooruit) met drie zetels, Groen en Vlaams Belang, elk met twee zetels. De voorbije vijf jaar gaven vijf gemeenteraadsleden hun ontslag, Ann Vanderbauwhede, Stefaan Bollaert, Valentien Goethals, Thomas Delputte en Bram Gheysen. Ze werden respectievelijk vervangen door Vincent Christiaens, Elke Robberechts, Geert Vercruyce, Liesbet Ally en Nancy Vancompernolle. Geert Pyfferoen ruilde zijn schepenzetel in voor een zitjes als gemeenteraadslid en zijn plaats werd ingenomen door Toben Braeckevelt.

Belangrijkste realisaties

De voorbije jaren van deze legislatuur zijn er een aantal investeringen en openbare werken uitgevoerd die passen in het masterplan Oostkamp 2030. Een daarvan is de heraanleg van de Sijslostraat tussen het kruispunt met de Zedelgemstraat en Loppem. Hier werd zeer veel aandacht besteed aan fietsveiligheid, waterbeheersing en een gescheiden rioleringsstelsel. In Oostkamp-Centrum zijn de ingrijpende werken voor de omvorming van de Schooldreef tot een groene oase reeds goed opgeschoten. Maar ook kleinere realisaties zijn er gekomen. In Waardamme werd een troostplaats ingericht waar sterrenouders een aandenken aan hun overleden kindje kunnen achterlaten. In Hertsberge begint het nieuwe complex dat de oude zaal ’t Bulscampvelt moet vervangen, stilaan vorm te krijgen. De Hertsbergestraat kreeg een opwaardering en is nu fietsveiliger geworden.

Grootste miskleunen

Een dossier dat door het Oostkampse bestuur voor zich uitgeschoven wordt, is de problematiek rond het zwembad in de Valkaart. Bij het begin van de legislatuur waren er problemen waardoor een zeer grondige renovatie of een volledige vernieuwing van het zwembad zich opdrong. Er werd in eerste instantie gekozen om de noodzakelijkste renovaties uit te voeren waardoor het zwembad nog voor een relatief korte periode kan openblijven. De beslissing voor het al dan niet behouden van het zwembad werd verschoven naar een latere, nog te bepalen datum. Ook nog onbekend is de nieuwe locatie voor het jeugdontmoetingscentrum en de petanqueclub. Een nieuwe inplanting wordt bekeken in het masterplan rond de Valkaart. Ook de intentie van burgemeester Jan de Keyser om een fusie aan te gaan met Beernem en Zedelgem voelt voor het bestuur als iets dat een onmogelijke opdracht lijkt.

Geplande projecten

Oostkamp blijft ambitieus. Momenteel loopt er een studie die de volledige site Ridefort omvat en waar heel wat investeringen mee gepaard gaan. Uit deze studie zal moeten blijken hoe en waar de jeugdbewegingen inpassen. Die hebben nu een groot tekort aan ruimte door een constante ledengroei. Ook over wat de toekomst biedt voor KDC Ruddervoorde, die te kampen heeft met zeer groot gebrek aan infrastructuur, moet de studie duidelijkheid brengen. Komt er een nieuw en modern voetbalcomplex? Ook voor Oostkamp is het bestuur aan het kijken hoe er in en rond de Valkaart beter kan omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Voor de omvorming van de Sint-Godelievekerk op de Baliebrugge naar een multifunctionele ruimte zijn de plannen al getekend. Die zullen samengaan met de uitbreiding van de basisschool op de Baliebrugge. Voor al deze plannen zou er nog voor de verkiezingen meer duidelijkheid moeten zijn.

Het rapport

We stellen vast dat het bestuur van Oostkamp met onderscheiding geslaagd is voor de vijf jaar van deze legislatuur. Veel van de grote vooropgestelde projecten zijn uitgevoerd, in uitvoering of moeten nog gestart worden. Tijdens de gemeenteraad wordt er in grote dossiers positief samengewerkt over de partijgrenzen heen, al zijn er uiteraard ook meningsverschillen.

Oostkamp heeft ook de gewoonte om belangrijke dossiers eerst met de fractieleiders van de verschillende partijen te bespreken vooraleer ze naar de gemeenteraad te brengen waardoor alle partijen betrokken worden in de besluitvorming.

Oostkamp heeft ook de intentie waargemaakt om bij belangrijke werken steeds in dialoog te gaan met de bewoners en indien wenselijk de verzuchtingen mee te nemen in planning en in de uitvoering.

Ons oordeel: Onderscheiding

