Gemeenterapport Nieuwpoort: Opvallende facelift in de voorbije vijf jaar

In de huidige bestuursperiode heeft Nieuwpoort zich ingezet voor aanzienlijke verbeteringen in de infrastructuur en de leefomgeving. Fietsvriendelijke maatregelen, waaronder nieuwe fietspaden en openbare verlichting, zijn geïmplementeerd. Op het gebied van groenvoorziening is er geïnvesteerd in parken, speelvoorzieningen en de aanplant van bomen. Stadsgebouwen hebben ook een opknapbeurt ondergaan. Sociale voorzieningen, zoals kinderopvang en een sociale kruidenier, zijn geïntroduceerd, en de nieuwe tennishal werd ondersteund. Dit alles heeft Nieuwpoort een opvallende facelift gegeven.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

In 2018 had CD&V te kampen met een dubbel verlies: het overlijden van burgemeester Roland Crabbe en van schepen Els Filliaert-Vanlandschoot. Desondanks slaagde de partij erin stand te houden en behield ze 15 zetels, wat resulteerde in een behoud van de absolute meerderheid. Naast CD&V veroverde de nieuwe politieke partij Pro Nieuwpoort 3 zetels, terwijl N-VA er 2 bemachtigde en Vlaams Belang 1 zetel wist te behalen. Het schepencollege bestaat uit burgemeester Geert Vanden Broucke, Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert en Jos Decorte. Gemeenteraadslid Sara Neudt (CD&V) nam in oktober 2021 ontslag en werd vervangen door Roland Woestyn (CD&V). Matthias Priem (N-VA) nam in augustus 2022 ontslag en werd vervangen door Gaëtan Billiau, die als onafhankelijk lid zetelt. Johan Vanblaere stapte in augustus 2022 uit Vlaams Belang en zetelt ook als onafhankelijk raadslid.

Belangrijkste realisaties

Nieuwpoort hecht groot belang aan het behoud van zijn rijke geschiedenis en erfgoed. De stad investeert ook in het behoud van historisch maritiem erfgoed, zoals de restauratie van de reddingsboot Watson 2. Nieuwpoort heeft voorts ook aanzienlijk geïnvesteerd in de uitbreiding van digitale dienstverlening, wat de ruggengraat vormt van het nieuwe dienstverleningsmodel. Dit model is nauwkeurig ontworpen in lijn met het opkomende Administratief Centrum en legt sterk de nadruk op het optimaliseren van online diensten, met de recent vernieuwde website als spilpunt. De voordelen voor de burger zijn aanzienlijk: geen tijdrovend wachten in fysieke wachtrijen en de mogelijkheid om gemakkelijk afspraken in te plannen in hun eigen agenda. Dit heeft tevens geleid tot een verminderde instroom van ‘binnenwandelende’ bezoekers, waardoor de dienstverlening efficiënter en klantvriendelijker is geworden.

Grootste miskleunen

De stad Nieuwpoort had plannen om de historische Villa Hurlebise te verkopen voor minstens 1.430.000 euro, nadat die in 2010 werd gekocht met de bedoeling er een toerismekantoor te vestigen. De verkoop ging niet door en het restauratieproces zal veel meer kosten dan oorspronkelijk gepland. Een ambitieus plan voor de uitbreiding van de jachthaven van Nieuwpoort leek veelbelovend. Dit plan omvatte een nieuw jachthavendok, wooneenheden, horecagelegenheden en meer. Ondanks goedkeuring in 2018 is er tot op vandaag geen vooruitgang geboekt, waardoor dit een bron van teleurstelling voor de stad is geworden. De vernieuwing van de Victorlaan is al een oud zeer in Nieuwpoort. De Victorlaan staat in de stad bekend als de slechtste weg, vervoersmaatschappij De Lijn heeft zelfs besloten om er geen bussen meer te laten rijden vanwege het ernstig beschadigde wegdek.

Geplande projecten

Allereerst wordt er een modern stadskantoor gebouwd, wat de efficiëntie van gemeentelijke diensten zal verbeteren. Een nieuw technisch centrum wordt toegevoegd, samen met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Historisch erfgoed, zoals het Bommenvrij, wordt gerestaureerd, terwijl het stedelijk zwembad wordt opgeknapt. Het Astridpark, een groene oase, wordt vernieuwd als een aantrekkelijke ontmoetingsplek. Het Nieuwlandplein wordt een openbare ruimte met parking. Het laatste oude stukje zeedijk tussen het Hendrikaplein en de Veurnestraat wordt vernieuwd. Rioleringsverbeteringen langs de Oude Veurnestraat staan gepland en rioleringswerken vinden plaats in Kinderlaan tussen Elisalaan en de Louisweg. Een nieuwe randparking aan de Astridlaan vermindert parkeerproblemen, terwijl elektronisch betalen op afvalstraten efficiënter afvalbeheer mogelijk maakt. Het bedrijventerrein wordt uitgebreid.

Het rapport

De jongste jaren heeft Nieuwpoort alsmaar meer de nadruk gelegd op het organiseren van evenementen, wat in het verleden niet zo prominent was. Bovendien zijn er dagelijkse rondleidingen in het weekmenu, een actief sportstrand en een boeiende doe-expo voor kinderen in Westfront. De stad heeft aanzienlijke investeringen gedaan in groene open ruimtes. Nieuwpoort is niet alleen een aangename plek om te bezoeken, maar ook om te wonen. In Nieuwpoort is het vaak een delicate evenwichtsoefening tussen de behoeften van gepensioneerden, de wensen van de jeugd en de groeiende bouwwoede van projectontwikkelaars. Het vinden van een balans tussen deze verschillende belangen is cruciaal voor de duurzame ontwikkeling van Nieuwpoort. Daar slaagde het bestuur wonderwel in.

Ons oordeel: Onderscheiding

