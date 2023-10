Gemeenterapport Moorslede: Rechtszaak hangt boven burgemeester als zwaard van Damocles

Nog ruim een jaar en dan is deze bestuursperiode afgelopen. Het zijn voor het lokaal bestuur niet altijd aangename tijden. De oppositie maakt het de meerderheid van Visie en STERK niet altijd gemakkelijk. Wat trouwens ook de rol van de minderheid is. Burgemeester Ward Vergote is van oordeel dat de oppositie te veel een slag onder de gordel uitdeelt.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met Visie en STERK kwam er een nieuwe meerderheid. PRO verdween naar de oppositie. Het was in de loop van de vorige legislatuur duidelijk dat het niet goed boterde tussen burgemeester Ward Vergote (Visie) en eerste schepen Ward Gillis (PRO). Met nu drie partijen in de oppositie heeft de nieuwe meerderheid het vaak niet gemakkelijk en wringt zich vaak in alle mogelijke bochten. Ondertussen bundelen N-VA en Groep a de krachten en gaan als NVAPlus naar de kiezer. In de loop van deze legislatuur waren er drie wijzigingen. Evelyne Vanderplancke (Visie) nam ontslag en opvolger Lisa Oplinus kwam in oktober in de gemeenteraad. Aäron Pattyn (N-VA) legde in september 2019 de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Nicolas Verlinde nam ontslag wegens verhuis naar Roeselare. Volgens een bestuursakkoord binnen Groep a kwam David Claeys begin dit jaar in de gemeenteraad, als opvolger van Bernard Vuylsteke.

Belangrijkste realisaties

.De ene legislatuur vergelijken met de andere ligt door corona moeilijk. Meest in het oog springend is allicht de renovatie van het oud gemeentehuis in Dadizele. De afwerking oogt heel mooi. We blijven in Dadizele waar door het lokaal bestuur, de provincie en de nv Dadipark een convenant is ondertekend waarbij de gemeente een groot deel van de gronden van het gewezen Dadipark kosteloos verwerft. Nog in Dadizele kan de jeugd terecht op het skatepark op de parking van de polyvalente loods Oltereeke. De kosten zijn gedeeld met buurgemeente Ledegem. In Moorslede werd de gewezen directeurswoning naast de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier gerenoveerd en kocht de gemeente de gewezen Carrefour Market in de Marktstraat om later te slopen en er een nieuw administratief centrum te bouwen. Een grote investering is ook de heraanleg van de begraafplaatsen in Dadizele en Moorslede

Grootste miskleunen

Twee uitschieters springen er toch wel uit en brachten burgemeester Ward Vergote in een moeilijk en lastig parket. Hij kraakt evenwel niet. Op dinsdag 7 november moet de burgemeester zich aanbieden op de correctionele rechtbank in Kortrijk. Hij wordt beschuldigd van belangenvermenging rond een stuk landbouwgrond in de Millesteenstraat in Dadizele, dat hij kocht in 2017 voor zijn… paarden. De familie die het stuk grond destijds verkocht aan Vergote stelt zich burgerlijke partij. De oppositie vroeg de burgemeester omwille van die rechtszaak een stap opzij te zetten maar dat gebeurde niet.

In het voorjaar van 2021 is er ook andere politieke heisa geweest. Burgemeester Ward Vergote sprak formeel de geruchten tegen dat hij en zijn partijgenoot schepen Geert Vanthuyne al een coronavaccin zouden gekregen hebben. Vaak wordt in het politiek halfrond op de man gespeeld.

Geplande projecten

Grootste uitdaging in het laatste jaar van deze legislatuur is wellicht het vervolgverhaal van het stappenplan rond de invulling van de gronden van het gewezen Dadipark. Een voor de toekomst van het bedevaartsoord zeer belangrijk dossier. Veelbesproken is uiteraard de komst van 57 woongelegenheden, een mix van woningen en flats in vijf bouwlagen Dat laatste doet bij de tegenstanders pijn aan de ogen. De burgemeester zou de eerste spadesteek van het bufferbekken voor 20.000 kubieke meter zien worden uitgevoerd tegen de zomer van volgend jaar. Het lokaal bestuur is ambitieus en voorziet op het gewezen Dadipark ook een uitkijktoren om daarmee Daisel nog meer op de kaart te zetten. Het blijft voor de meerderheid ook een uitdaging om grond te vinden voor een atletiekpiste. In Dadizele zijn in de Kleppe- en Ledegemstraat wegen- en rioleringswerken aan de gang. Daarna volgen de Ridder Janlaan en Azalealaan.

Het rapport

De bestuursmeerderheid van Visie en STERK geven we een voldoende. Het rommelt al te vaak en er zijn twijfels in eigen rangen. Ward Vergote kreeg heel wat bagger over zich heen maar geniet het voordeel van de twijfel. Hij wil een derde legislatuur burgemeester zijn, maar dat is zonder eerste schepen Sherley Beernaert (STERK) gerekend. De vorige keer in oktober 2018 haalde ze iets meer voorkeurstemmen dan de uittredende burgemeester, die toch de sjerp mocht behouden. Met NVAPlus loert het gevaar om de hoek. Ze zeggen het niet met zoveel woorden maar hun ambitie is de grootste fractie worden. Met persoonlijke aanvallen zal het er de komende maanden ongetwijfeld niet beter op worden. Het is alvast een bewogen legislatuur. Met op de gemeenteraad en sociale media vaak veel animo. Rustig is het nooit geweest.

Ons oordeel: Voldoende

