Gemeenterapport Middelkerke: Schuldenberg groeit door grote projecten

In 2018 werden de verkiezingen in Middelkerke gekenmerkt door een opvallende politieke verschuiving, waarbij de partij LDD onder leiding van Jean-Marie Dedecker de absolute meerderheid wist te behalen. Goed voor 14 van de 25 zetels. Ondanks zijn absolute meerderheid haalde Jean-Marie Dedecker toch de CD&V aan boord. De meest in het oog springende projecten zijn de voltooide nieuwe zeedijk in Westende en de aanstaande opening van Silt, het nieuwe casinoproject.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Op 11 oktober 2020 overleed schepen Eddy Van Muysewinkel. Dirk De Poortere (LDD) nam onder meer Openbare Werken, Mobiliteit en ICT over en ook het voorzitterschap van de raad van bestuur van het AGB. Schepen Natacha Lejaeghere (LDD) werd ook verantwoordelijk voor Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek. Schepen Henk Dierendonck (LDD) kreeg beheer Openbaar Domein, Groen en Netheid erbij. Door het ontslag van Bianca Ryckewaert (LDD) in maart 2022 nam Noëlla Wauters (LDD) haar plaats in als gemeenteraadslid. Op 25 oktober 2022 raakte eerste schepen Tom Dedecker in een coma na een val van de trap. In mei 2023 kon hij zijn functie weer opnemen. In februari trad Sofie Delrue (Open VLD) af en zij werd vervangen door Marika Verbeeke. In maart legde Geert Van Kerschaver (LDD) de eed af als nieuw gemeenteraadslid, als opvolger van Ronny Vangenechten, die op 23 februari 2023 overleed.

Belangrijkste realisaties

Een van de meest in het oog springende projecten is de voltooide nieuwe zeedijk in Westende. Een andere opvallende ontwikkeling is de aanstaande opening van Silt, het nieuwe casinoproject. Het sportpark kreeg een padelcomplex en de pump & jumptrack. Bovendien heeft de Proximus Pop Up Arena bewezen een succesvolle evenementlocatie te zijn. Een ander gebied waar de gemeente zich op richt, is de zorg voor jonge kinderen. Met de realisatie van twee groepsopvangen, Piep Ahoy en Kastaar, en de planning van een derde, Krullewulk, op de site van ‘t Lombartje in Lombardsijde. Ook op cultureel gebied maakte Middelkerke indruk. Leegstaande kerken krijgen een nieuwe bestemming met opmerkelijke kunstprojecten. K. E. R. K. van Nick Ervinck is een langetermijnproject, terwijl de retrospectieve van William Sweetlove in de kerk van Leffinge 8.000 bezoekers aantrok tussen april en september.

Grootste miskleunen

Onder het voorgaande bestuur bedroeg de gemeentelijke aanvullende personenbelasting 5 procent en Jean-Marie Dedecker beloofde dit tot 0 procent te verlagen, zoals enkele andere kustgemeenten voor hem hadden gedaan. Dat hij momenteel is vastgelopen op 3 procent vormt een bron van frustratie voor zowel burgemeester als inwoners. Een andere miskleun is de mislukking van het nieuwe gemeentehuisproject. Het project, bedoeld om de gemeentelijke infrastructuur te moderniseren en verbeteren, werd gefnuikt door grote mondiale gebeurtenissen. De stijging van energie- en grondstofprijzen zorgde voor aanzienlijke financiële druk en beperkte de mogelijkheden om het project volgens de oorspronkelijke plannen uit te voeren. Desondanks is het concept van een nieuw gemeentehuis niet volledig opgegeven. Het wordt herdacht en zal in de volgende bestuursperiode opnieuw worden opgepikt.

Geplande projecten

Het meest opvallende project is de doortrekking van de vernieuwde zeedijk, dat als een voorbeeldproject in Europa dient. Deze zeedijk zal niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar zal ook fungeren als een katalysator voor de lokale economie en het toerisme. Een ander baanbrekend project is de realisatie van ‘Rechtnaarzee’, een duurzame aansluiting op de E40. Die omvat de bouw van een vaste overbrugging over het kanaal om de verkeersdoorstroming aanzienlijk te verbeteren. De impact van dit project reikt verder dan enkel verkeersverbeteringen, het draagt bij tot de grotere leefbaarheid van Middelkerke en de omliggende gebieden, terwijl het ook een positieve stap is in de richting van duurzame mobiliteit. Ten slotte wordt Lombardsijde opgewaardeerd met de nieuwe doortocht. Dit project heeft tot doel de verkeersveiligheid te vergroten en de charmante uitstraling van Lombardsijde te behouden en te versterken.

Het rapport

Sinds het bestuur van LDD en CD&V aan de macht is in Middelkerke, is de schuldenlast aanzienlijk toegenomen. Dit is te verklaren door grootschalige investeringen in het openbaar domein, waaronder de vernieuwing van de zeedijk in Westende-Bad en de bouw van het nieuwe casino. Ondanks deze aanzienlijke schuldenlast, die neerkomt op 4.047 euro per inwoner en de hoogste is in Vlaanderen, bevindt Middelkerke zich nog altijd in een positie van financiële stabiliteit. De gemeente beschikt over voldoende inkomsten om haar aflossingen veilig te stellen. De belasting op tweede verblijven genereert bovendien aanzienlijke inkomsten. Dit bedrag van 12 miljoen euro helpt de gemeente om haar financiële verplichtingen na te komen, samen met de voorziene concessiebedragen uit het casino en de stranduitbatingen.

Ons oordeel: Onderscheiding

