Gemeenterapport Meulebeke: Heel wat realisaties die de burger ten goede komen

Wie als geschiedschrijver ooit de Meulebeekse legislatuur 2018-2024 onder handen zal nemen, krijgt een ferme kluif om de tanden in te zetten. Waren de drie beginjaren om zo snel mogelijk te vergeten (drie schepenwissels, het uiteenvallen van de coalitie, het inroepen van de onbestuurbaarheid…), toch hebben ze een stempel gedrukt die de verdeeldheid in de gemeente ten top dreef. Twee jaar later zijn er al plooien glad gestreken en werd er toch veel gerealiseerd.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V en VRIJ trokken samen naar de stembus als Lijst van de Burgemeester. De LvdB haalde 14 zetels, N-VA 5 zetels en Zorgsaam 2 zetels. Wie dacht dat met een ruime meerderheid de hand aan de ploeg kon worden geslagen, kwam bedrogen uit. Een al dan niet beloofde tweede schepenzetel voor VRIJ lag hier aan de basis van. Schepen Germonprez werd uit haar ambt gezet, de drie verkozen VRIJ-leden verlieten de coalitie en stelden zich als onafhankelijke op. Ze kregen steun van Nele Gelaude en Mouna Belkadi (beiden LvdB) en van Peter Raedt en Marina Duyck die hun engagement binnen N-VA stopzetten. Ondertussen was Jean-Marie Gunst als schepen in de plaats gekomen van Rita De Costere. Anneke Dejonghe nam de schepenzetel in van Paul Demeulemeester. Het blokkeren van het meerjarenplan leidde tot een minderheidssituatie voor de LvdB. Zorgsaam bracht soelaas, Rik Priem werd vijfde schepen.

Belangrijkste realisaties

Geen prestigeprojecten, wel noodzakelijke verwezenlijkingen die het leven van alle inwoners van Meulebeke ten goede komen. We denken hierbij in de eerste plaats aan het kasteeldomein Ter Borcht. Tegenstanders zagen de renovatie van het kasteel als geldverspilling. Ondertussen weten we beter. Dit project zet de Berengemeente echt op de kaart. Naast de aandacht voor het lokaal patrimonium was er ook de aandacht voor de zwakke weggebruikers en werd de verkeerssituatie grondig onder de loep genomen. De heraanleg van de Gentstraat, Pittemstraat, Achtste Linielaan… betekenen ongetwijfeld een meerwaarde voor de fietsers en voetgangers. Heel wat landelijke wegen werden van een nieuwe laag asfalt voorzien, en ook de werkzaamheden in het centrum schieten goed op. Er werd tevens beslist om te fusioneren met Tielt. Of dat een goede beslissing of miskleun is, zal in de toekomst moeten blijken.

Grootste miskleunen

Vooral het maandenlang wachten op de goedkeuring van het meerjarenplan zorgde voor een achterstand op tal van geplande initiatieven. De onafhankelijke gemeenteraadsleden hebben enkele nieuwe voorstellen gelanceerd en in maart 2020 kregen we de indruk dat er een oplossing in zicht was. Doel was om alle projecten of investeringen te laten passen in een langetermijnvisie die op basis van inspraak tot stand zou komen. Dit leidde tot scepticisme bij burgemeester Verwilst. Het verhogen van de personenbelasting naar 7,5 procent, het uitblijven van een duidelijke visie met inkijk in de plannen voor de heraanleg van de markt, de aankoop van twee hectare grond als uitbreiding van Ter Borcht zorgden ervoor dat er van een consensus geen sprake was. De goedkeuring om alle grote beslissingen betreffende investeringen te delegeren naar het schepencollege zorgde voor olie op het vuur.

Geplande projecten

Begin 2024 wordt er van start gegaan met de aanleg van het perceel in de Krekelstraat dat aansluit op recreatiedomein Ter Borcht. Men voorziet naast bomen en struiken een wandelpad waar iedereen zich kan ontspannen. Ook de bouw van een nieuw containerpark zou begin 2024 van start gaan. Hoofddoel is het creëren van een park waar de gebruikers op een comfortabele manier hun afval kunnen deponeren zonder extra inspanningen te verrichten. Wat de aanpak van het sportcentrum Ter Borcht betreft, en dan vooral de toekomst van het zwembad, zal het afwachten zijn hoe de kaarten na de fusie met Tielt zullen worden geschud. Daarvoor moeten nog heel wat belangrijke beslissingen genomen worden. De namen worden alvast behouden, met Tielt als hoofdnaam van de nieuwe fusiegemeente. Ondertussen zijn de diverse politieke partijen toenadering aan het zoeken om zo met één lijst per partij naar de verkiezingen te gaan.

Het rapport

Als we teruggrijpen naar de voornemens voor de geplande investeringen in het verkiezingsprogramma, merken we dat het grootste gedeelte hiervan zal uitgevoerd zijn tegen het einde van deze legislatuur, niettegenstaande anderhalf jaar stilstand door de onbestuurbaarheid. Er is dus een bijzondere inzet aan de dag gelegd om de geplande projecten rond te krijgen. We lezen in het verkiezingsprogramma van de meerderheid dat er ook binnen deze legislatuur heel wat geïnvesteerd zou worden in duurzame projecten die alle inwoners van Meulebeke ten goede zou komen. Hierbij dient vermeld dat de audit die uitgevoerd werd de gemeente de duimschroeven opzette om alles volgens het boekje te laten verlopen. De inzet loonde, de beloofde subsidies om alle werkzaamheden die aan de gang waren te voltooien, werden binnengerijfd.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.