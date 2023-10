Gemeenterapport Mesen: Veilig verkeer staat hoog op de agenda

In Mesen zit burgemeester Sandy Evrard al 21 jaar op zijn troon en straks wil hij er graag nog een ambtstermijn bij doen. In de kleinste stad van het land leidt de politiek amper tot spanningen, maar blijft het zwaar verkeer een doorn in het oog van zowel meerderheid als oppositie.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Vijf jaar later zijn het nog altijd dezelfde negen mensen die in de gemeenteraad zetelen: zeven raadsleden van meerderheidspartij MLM en twee leden van oppositiepartij Respect!. Opvallend is de maandelijkse afwezigheid van een van de raadsleden van MLM, ook een tweede raadslid van dezelfde partij is wel eens afwezig.

Ondertussen maakte schepen Kim Develter (MLM) bekend niet langer op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Met Déborah Giampietro en Sophie Pyck stelde MLM al twee nieuwe kandidaten voor die volgend jaar op de verkiezingslijst zullen staan.

Algemeen directeur Patrick Florissoone gaat met pensioen op 1 april volgend jaar.

Belangrijkste realisaties

De Slijpstraat ligt er ondertussen kleurrijk en veiliger bij. Naar aanleiding van de afschaffing van het beurtelings parkeren vroeg de oppositie om er een zebrapad te leggen, omdat het zicht werd versperd voor de voetgangers die vanuit het garagestraatje kwamen. Nu kunnen ook de inwoners van de Slijpstraat zich met de fiets rechtstreeks verplaatsen naar de Markt. De straat werd voor de fietsers een tweerichtingsstraat. Vroeger moesten ze zich eerst begeven richting de gevaarlijke Komenstraat.

Voortaan houdt ook Mesen het in de herfst bladvrij. Er worden bladkorven voorzien, zodat de inwoners er hun bladeren in kunnen deponeren en Mesen er proper bij ligt.

Op 1 april 2022 openden de Provincie, Westtoer en de stad Mesen een nieuw uitkijkpunt op de Sint-Niklaaskerk. De toren biedt een uniek uitzicht op de West-Vlaamse heuvels en de Noord-Franse vlaktes.

Grootste miskleunen

Het probleem van het zwaar vrachtverkeer door de Steenstraat blijft de gemoederen beroeren, zowel van de meerderheidspartij MLM als van de oppositiepartij Respect!. Het voorstel om voor zes maanden een proefproject uit te voeren met eenrichtingsverkeer om minder vrachtwagens door Mesen te laten passeren werd door de buren van Heuvelland afgeschoten. De huidige maatregelen zorgen niet voor minder verkeer.

Ook dat nu al voor de derde keer op rij geen nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd zette kwaad bloed bij de oppositie. Dit jaar was de energiecrisis de boosdoener. De oppositie had nochtans een voorstel gedaan om het evenement nog deels te redden. Enkele lokale handelaars waren bereid te steunen. Het voorstel werd echter niet goedgekeurd.

Geplande projecten

In tien jaar tijd is de bevolking met ruim 10 procent toegenomen, tot ongeveer 1.070 inwoners, het hoogste ooit sinds Mesen zijn stadsrechten terugkreeg. Dat heeft ook voor een enorme verjonging gezorgd. Een kwart van de bevolking is minderjarig. Dat percentage ligt bijna 6 procentpunt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Met een gemiddelde leeftijd van 38,4 jaar behoort Mesen tot de jongste steden van Vlaanderen. Mesen wil jonge mensen blijven aantrekken met onder meer de verkaveling in de Vredesstraat. In 2024 maakt Mesen ook werk van de Nieuw-Zeelandersstraat. Het ontwerp zal met een participatieproject gefinaliseerd worden, met als doel in 2025 de spade in de grond te steken. Voorts blijft Mesen inzetten op zijn senioren-, jeugd- en sportbeleid. Iedereen in Mesen kijkt uit naar het nieuwe project Pillars of Peace, dat er komt naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het Iers Vredespark.

Het rapport

Het gemeentebestuur werkt op een constructieve manier samen om het beste voor de inwoners eruit te halen. Burgemeester Sandy Evrard blijft de gemeenteraad leiden zoals hij dat de voorbije twintig jaar deed: correct, gemoedelijk en met af en toe een kwinkslag. Hij leerde relativeren en in dialoog gaan.

Burgemeester Evrard blijft ook een burgervader in de letterlijke zin van het woord. Zo ook vorige zomer toen jongeren een beschermd oorlogsmonument in Mesen bekladden. Ze kregen van de burgemeester een pedagogische opdracht als alternatieve straf.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.