Gemeenterapport Menen: Stadsbestuur legt mening van burger te vaak naast zich neer

Een Menen dat commerciëler, jonger en heel wat aantrekkelijker moet worden. Met nog een jaar aan het roer zet het stadsbestuur alles op alles om de grensstad aan een heuse metamorfose te onderwerpen. Van de Leiewerken tot speeltuigen, van gloednieuwe sportinfrastructuur tot burgerparticipatiemomenten. Vanuit het stadhuis klinkt het luider dan ooit dat de stem van de Menenaar niet alleen wordt gehoord, er wordt ook geluisterd. Zal dit bestuur er nog in slagen een Menen 2.0 te realiseren of wordt 2024 een electorale veldslag van formaat?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De verkiezingen van oktober 2018 en vooral de nasleep ervan, maakt bij heel wat Menenaars nog steeds de tongen los. CD&V-boegbeeld Martine Fournier haalde toen een monsterscore. In ware coup de theatre werd echter een monstercoalitie gevormd, waardoor de toenmalige burgemeester naar de oppositiebanken werd verbannen. Huidig burgemeester Eddy Lust (Open VLD) kreeg er toen wekenlang stevig van langs. Zijn kordate aanpak van de coronacrisis op gemeentelijk niveau kon dan weer op heel wat bijval rekenen. In de gemeenteraad kreeg Groen met Jan Verbrugge er een nieuw raadslid bij. De kleine fractie groeide uit tot een toonbeeld van vlijt, waarbij de dossierkennis van fractieleider Philippe Mingels zijn politieke tegenstanders vaak deed tandenknarsen. Vooral schepen Virginie Breye mocht dat tijdens de gemeenteraad persoonlijk ondervinden. In een gevoelig dossier rond de werking van de LAR werd door Groen haar ontslag geëist.

Belangrijkste realisaties

Hoewel schepen van Sport en Jeugd Kasper Vandecasteele (Vooruit) pas halverwege de legislatuur zijn zitje kreeg, is hij er wel reeds in geslaagd zijn stempel op Menen te drukken. Zijn doel was om van Menen een sport- en kindvriendelijke stad te maken. Nieuwe, moderne en uiterst veilige speelpleinen schoten als paddenstoelen uit de grond en ook verschillende sportverenigingen zagen ‘hun’ nieuwe schepen graag komen. Gloednieuwe opberg-ruimtes voor clubs, pop-up-installaties en zelfs een eigen pils? Geen steen bleef onaangeroerd om het mogelijk te maken. Het meest prestigieuze project dat Menen in 2023 heeft gelanceerd is ook in de sportieve wereld terug te vinden. Met de sloop van de oude sporthal Vauban werd het startsignaal gegeven voor de bouw van een gloednieuwe topsporttempel. Groter, professioneler en heel wat ecologischer: de nieuwe hal moet de thuisbasis worden van het volleybalteam en moet hen ook in de hoogste nationale divisie houden.

Grootste miskleunen

Met een gemotiveerd bestuur komen onherroepelijk ook misstappen en blunders. Weinig inwoners die zich nog niet druk hebben gemaakt over het fiasco van de Tyber-site of de Leiewerken die maar niet op kruissnelheid raken. Toch is er één onderwerp dat de zinnen bij heel wat Menenaars nog steeds op scherp zet, en dat is de zone 30. Nagenoeg het volledige centrum van Menen en van Lauwe werd omgebouwd tot een gigantische zone 30, in een poging de verkeersveiligheid te verhogen. Niemand die het niet veiliger wil, al is het vooral de communicatie of het totale ontbreken ervan die mensen in de gordijnen jaagt. Bevoegd schepen Patrick Roose (Vooruit) gaf te vaak de indruk dat de mening van de Menenaar weinig tot geen meerwaarde had. Van petities tot verkeersborden die werden gestolen of beschadigd? Ze werden vakkundig door de schepen naast zich neergelegd. Ondertussen blijft het verzet aanhouden en weigert het stadsbestuur in te binden.

Geplande projecten

Het stadsbestuur is op verschillende vlakken gestart met de aanpak van enkele stevige projecten. Zo wordt er aan de oevers van de Leie gewerkt aan een groene oase, die zowel fietsers als wandelaars moet aantrekken. Met een nieuwe brug, een speelzone en een ruime variatie aan beplanting moet het niet alleen de zwakke weggebruiker uit het drukke stadsverkeer houden. Het moet meteen ook een punt worden waar mensen kunnen verpozen. Ook de heraanleg van Lauweplaats staat nog op de planning. Het centrale punt van Lauwe moet een complete metamorfose ondergaan, waar wederom voetgangers en fietsers heer en meester zijn. De eerste plannen zijn alvast veelbelovend. In Rekkem is het dan weer uitkijken naar de werken aan de Grote Weg, die een einde zal moeten maken aan de belabberde staat van de rijbaan. Een startdatum is nog niet bekend, al gaat het stadsbestuur er prat op dat alles nog tijdens de huidige legislatuur zal worden afgewerkt.

Het rapport

Het stadsbestuur werkt, al is er nog werk aan de winkel. We kunnen onmogelijk ontkennen dat men alles op alles zet om Menen om te toveren tot een stad waar het aangenaam vertoeven is. Een groene en ecologische insteek wordt bij alle projecten ingevoerd, een beslissing die ons vooral tijdens de meest recente energiecrisis geen windeieren heeft gelegd. De elektriciteitsfacturen bleven onder controle, waardoor de Menenaar niet voor onaangename kosten moest opdraaien. Het is slechts een van de voorbeelden die aantoont dat er binnen de muren van het stadhuis naar de toekomst wordt gekeken en wordt gewerkt met duurzame oplossingen. Toch blijft communicatie het grootste struikelblok op de Grote Markt. Kritiek, opmerkingen of reacties worden nog te vaak als ‘uitspattingen van een enkeling’ omschreven. Voorstellen of ideeën van de burgers worden dan weer al te snel naar de prullenmand verbannen.

Ons oordeel: Voldoende

