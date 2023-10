Gemeenterapport Lichtervelde: Onzekerheid rond subsidies speelt bestuur parten

Het is zo goed als zeker dat het gemeentebestuur een aantal dossiers niet meer deze legislatuur zal kunnen realiseren. Het belangrijkste is zonder twijfel de uitbreiding van de zorgsite. De onzekerheid rond subsidies speelde evenwel een rol in de vertraging van het dossier waardoor verzachtende omstandigheden kunnen ingeroepen worden. Het bestuur maakt de komende jaren best dringend werk van dit nijpende dossier.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V won het pleit bij de verkiezingen van 14 oktober 2018. De partij haalde 12 van de 19 zetels binnen, eentje meer dan in 2012, en beschikt dus over een comfortabele meerderheid. Ook SOMM (Samen Open voor Mens en Milieu) scoorde goed. De oppositielijst verdubbelde haar zetelaantal van 2 naar 4. N-VA behaalde 2 zetels, Open VLD wist 1 zitje in de raad te veroveren. In het schepencollege veranderde weinig, al moest Roos Vanwalleghem plaats ruimen voor Ann Gunst. Jos Goethals stopte in januari 2023 als schepen. Hij werd opgevolgd door Steven Kindt. Drie raadsleden werden tot dusver vervangen. Jonas Vandepoele (CD&V) zei de raad al in september 2019 vaarwel. Brand Perneel (N-VA) droeg zijn mandaat in januari 2022 over aan Koenraad Coussée. Kim Depoortere (SOMM) verliet de raad in september 2023. Ze werd opgevolgd door Gaby Vandekerckhove.

Belangrijkste realisaties

In de eerste helft van de legislatuur werd het fietsbeleidsplan gerealiseerd. Zo werd de stationsomgeving heringericht met fietsveiligheid in het achterhoofd, terwijl het dorpscentrum er enkele fietsstraten bijkreeg. Fietsers hebben er voorrang en mogen niet ingehaald worden. Daarnaast kwamen er ook extra fietssuggestiestroken en oversteekplaatsen. Verder kreeg de gemeente er ook twee speelpleinen bij: op het naar wielerheld Gilbert Desmet vernoemde sportcentrum en aan de Finse piste tussen de Nieuwstraat en de Pastoor Denyslaan. Dat speelpleintje kreeg de naam Apeladoe mee. Belangrijkste realisatie tijdens de tweede helft van de legislatuur is zonder twijfel de vierde en meteen laatste fase van de nieuwbouw van gemeenteschool Het Beverbos. De laatste fase bestond uit het optrekken van een nieuwe refter en een nieuwe turnzaal. De bouw werd begin januari van dit jaar officieel ingehuldigd.

Grootste miskleunen

Van echt grote miskleunen is er vooralsnog geen sprake. Van twee dossiers laat de uitvoering evenwel heel lang op zich wachten. Buurtbewoners dringen al lang aan op de heraanleg van de Koolskampstraat en het aanpakken van de verkeersveiligheid. De Koolskampstraat is evenwel een weg die onder de bevoegdheid van Vlaanderen valt. De gemeente diende voor de heraanleg dan ook te wachten op het fiat van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat liet een tijd op zich wachten maar de werken starten in het voorjaar van 2024. Ook de uitbreiding van woonzorgcentrum ’t Hof met onder meer een nieuwe vleugel en een dagverzorgingcentrum liep vertraging op. De gemeenteraad keurde in september de financiering goed van de werken die op 10,5 miljoen euro geraamd worden. De gemeente gaat nu op zoek naar een financiële instelling die het project wil financieren en begeleiden. De werken starten in 2025.

Geplande projecten

Enkele investeringsdossiers die voorzien waren voor realisatie tijdens deze legislatuur zijn niet meer voor 2024. Uitschieter daarbij is de uitbreiding van de zorgsite. De aanvang van de werken met onder andere een nieuw dagverzorgingscentrum, nieuwe assistentieflats en een uitbreiding van het lokaal dienstencentrum is pas voorzien voor 2025. Ook de nieuwe bibliotheek wordt op de zorgsite gebouwd en komt er dus zeker niet meer tijdens deze legislatuur. Dat betekent meteen dat de bib voorlopig op haar huidige stek blijft. Dat heeft ook gevolgen voor de kunstacademie die naar de gebouwen van de huidige bib zou verhuizen. De bouw van de nieuwe loods voor de technische dienst start volgend jaar en zou nog deze legislatuur afgewerkt zijn. Voor de verhuizing van de politie van het gemeentehuis naar de vroegere kantoren van Sima Tours in de Statiestraat is nog geen datum vooropgesteld.

Het rapport

De meerderheid kondigde eind 2019 voor bijna 8 miljoen euro investeringen aan. Het grootste deel daarvan zou naar twee beleidsdomeinen gaan: aandacht voor fietsers en voetgangers en een kwalitatief zorgaanbod. Met nog iets meer dan een jaar te gaan, moeten we vaststellen dat het gemeentebestuur daar maar deels in geslaagd is. Op het vlak van fietsveiligheid werden de doelstellingen nog voor de helft van de legislatuur gerealiseerd. Het dossier rond de zorgsite blijft echter aanslepen en zou pas in 2025 effectief van start gaan. Ook op de heraanleg van de Koolskampstraat was het lang wachten. De afhankelijkheid van derden kan zowel voor de Koolskampstraat als voor de zorgsite als verzachtende omstandigheid worden ingeroepen. Om die reden geven we de meerderheid een nipte voldoende.

Ons oordeel: Voldoende

