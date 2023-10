Gemeenterapport Lendelede: CD&V past voor uitgestoken hand in zware dossiers

De voorbije twee jaar realiseerde het CD&V-bestuur wel een aantal kleine en grotere projecten, maar oppositiepartijen N-VA en Trots Op Lendlee waren nog kritischer over het beleid dan de jaren ervoor. Onder andere het project Hoeve Vercamer, de aankoop van Kasteel Dassonville en de openbaarheid van bestuur werden vaak op de korrel genomen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 behaalde CD&V met lijsttrekker Carine Dewaele tien zetels, N-VA met Gudrun Debrabandere vijf zetels en Trots op Lendlee met Francis Bonte twee zetels.

In 2020 nam Kimberly Tanghe van Trots op Lendlee ontslag uit de gemeenteraad. Ze werd opgevolgd door Vicky Devreese. Bij CD&V verliet Sofie Jonckheere de raad en kwam Tine Desmet in maart 2021 in haar plaats. Jan Gheysens stapte in december 2021 uit de raad en Koen Vervaeke volgde hem op. Sinds 1 januari 2019 is er in Lendelede een schepen minder en Jan Viaene moest weer zetelen als ‘gewoon’ raadslid. Pedro Ketels (CD&V) diende op 3 februari 2022 zijn ontslag in als schepen en iets later ook als voorzitter van de gemeenteraad. Daan Mostaert legde op 24 maart van dat jaar de eed af als nieuwe schepen. Bruno Vanoverbeke (CD&V) werd voorzitter van de gemeenteraad.

Belangrijkste realisaties

In ons vorig rapport van januari 2022 schreven we dat er toen veel aandacht ging naar de herinrichting van Hoeve Vercamer als ontmoetings- en recreatieplek voor de Lendeledenaren. En dat is voor het CD&V-bestuur nog altijd zo. De aanleg van fiets- en voetpaden moet de verkeersveiligheid verhogen en de vernieuwing van de Winkelsestraat is volledig afgewerkt. Verder kwam er een nieuw wandelpad tussen twee trage wegen in de Kortrijksestraat, een rollatorpad aan het woonzorgcentrum Aksent, en was er de aanpak van een landelijke weg in de Sterrekensstraat.

De gemeente heeft nu een loods op de site Nelca, er werd geïnvesteerd in sportinfrastructuur met een nieuwe chalet voor FC Lendelede en de speelpleinwerking, de toestellen op het speelplein zijn vernieuwd, het Wonderwoudje is af, er werd een stukje onthard aan de kerk en er kwamen zonnepanelen op de jeugdlokalen.

Grootste miskleunen

Oppositiepartijen N-VA en Trots Op Lendlee zitten op dezelfde golflengte wat betreft de miskleunen van het CD&V-bestuur. Het project ‘Hoeve Vercamer’ overschrijdt volgens hen nu al het aanvankelijk voorziene budget van 1 miljoen euro met maar liefst 700.000 euro. Dat is volgens hen ‘belastinggeld verbrassen voor een onnodige polyvalente zaal’. Nog uitspraken van de oppositie in dit dossier: ‘een monsterlijke meerprijs’, ‘een gebrek aan visie van het bestuur’, ‘geen eerlijkheid qua kosten naar de bevolking toe’ en ‘nog steeds niet weten waarvoor ze de polyvalente zaal zullen gebruiken’.

Ook de blanco cheque en de akte voor de aankoop van het Kasteel Dassonville, waar het nu stil rond blijft, blijft een doorn in het oog van de oppositie. “Ze zullen dit dossier, samen met de aankoop van het grasveld aan de site Nelca in de Stationsstraat voor 500.000 euro naar de volgende bestuursperiode verschuiven”, luidt het bij de oppositie.

Geplande projecten

Wat kan er in die goeie acht maanden nog gerealiseerd worden? Het bestuur zal waarschijnlijk koste wat kost het project Hoeve Vercamer willen afronden. Volgens de oppositie om met een ‘verkiezingstrofee’ uit te pakken.

Men zal ook de renovatie van de fiets- en voetpaden in de Langemuntelaan waarschijnlijk begin volgend jaar aanpakken, iets later dan voorzien. Die werken moesten volgens de oppositie voor de verkeersveiligheid al vroeger gerealiseerd zijn, maar die verschuiven ze nu bewust naar volgend jaar, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, een tweede ‘verkiezingstrofee’.

Koopt de gemeente nog in deze legislatuur het grasveld in de Stationsstraat aan en wat met de aankoop van Kasteel Dassonville door Leiedal? Dat zal het bestuur volgens de oppositie naar volgende legislatuur doorschuiven. En er komt een ‘hondenlosloopweide’ in de Kwadestraat.

Het rapport

Het CD&V-bestuur wilde na de coronacrisis geen streamingapparatuur aankopen omdat dat te duur bleek. Dat zou nochtans een goed hulpmiddel geweest zijn voor inwoners die de gemeenteraad online willen volgen. Het is voor de aanwezige pers en publiek vaak onmogelijk om de gemeenteraadsleden en schepenen duidelijk te verstaan.

Het steeds weerkerende item op de agenda van de gemeenteraad is het project Hoeve Vercamer. Dat ‘zware’ dossier erfde de kersverse en nog jonge schepen Daan Mostaert van zijn ervaren collega Pedro Ketels.

De jongste twee jaar werd er door het bestuur ook heel wat ‘goeds’ gerealiseerd. De uitgestoken hand van de oppositie om soms een keer extra samen te zitten over heikele onderwerpen als budget en Hoeve Vercamer, ketste CD&V echter herhaaldelijk af.

Ons oordeel: Voldoende

