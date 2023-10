Gemeenterapport Ledegem: Twee van de drie grote projecten al gerealiseerd

De bijzonder ruime meerderheid van CD&V/VD zit met amper drie raadsleden in de oppositie eigenlijk in een zetel. Al blijft men in die zetel alvast niet stilzitten, want er beweegt heel wat. In de drie deelgemeenten staat telkens één groot project op stapel of het is al gerealiseerd. Wat in tijden van corona voor het lokaal bestuur een hele uitdaging is geweest. Burgemeester Bart Dochy en co zijn alvast met brio geslaagd.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Het kartel CD&V/VD behaalde bij de verkiezingen van oktober 2018 een overduidelijke overwinning. Bij de start van de bestuursperiode was er intern een bestuursakkoord dat Sybille Geldhof vier jaar schepen zou zijn, de laatste twee jaar zou Emiel Debusseré haar bevoegdheden overnemen. Dat gebeurde vanaf januari dit jaar. Naast de 18 zetels voor het kartel haalde SP.A, inmiddels Vooruit, twee zetels. Groen Ledegem heeft met Sien Jacques één vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Een oppositie van drie raadsleden heeft het natuurlijk heel moeilijk om op te boksen tegen zo’n overmacht van CD&V/VD. Tine Clicque (CD&V/VD) legde begin september vorig jaar de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Ze nam de plaats in van Maaike Vandromme, die verhuisde naar Passendale. Het blijft voor Tine overigens in de familie, want ook haar schoonzus Jolien Goemaere is gemeenteraadslid in bovendien dezelfde fractie.

Belangrijkste realisaties

Met de Fabriekslaan werd een belangrijke invalsweg naar het centrum van Ledegem vernieuwd. Ook in de drukke Rollegemkapelsestraat tussen Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel vonden wegen- en rioleringswerken plaats. De verzakkingen in de rijweg worden juridisch aangepakt, op zoek naar de verantwoordelijken.

Zowel in Ledegem, Rollegem-Kapelle als in Sint-Eloois-Winkel kwamen er fietszones. Het gemeentebestuur investeerde ook voor de plaatselijke verenigingen. Zo werd onder meer het Oud Arsenaal in Sint-Eloois-Winkel aangepakt. Het Capellehof werd mooi gerenoveerd. De hoeve biedt voortaan onderdak aan hoevewinkel Superette Capellehof van vzw Mariënstede, vzw ‘t Ferm en een polyvalente ruimte voor de verenigingen. De jeugd kan terecht op het gedeelde skatepark in het naburige Dadizele. Jeugdhuis Chaplin kreeg een nieuwbouw, daarnaast is er het buurthuis Den Bolhoed.

Grootste miskleunen

Het gemeentebestuur heeft nog geen grote missers gemaakt. Al zijn er wel drie dossiers waarin men niet slaagde om ze zelf te realiseren. De gemeente was lange tijd op zoek naar een geschikte plaats voor een hondenloopweide. Die vraag kwam een aantal keer op de gemeenteraad. Het lokaal bestuur hoopte van in het begin op de site van de Ledegemse Meersen een hondenloopweide te realiseren, maar de provincie stak daar een stokje voor. Tot de deputatie uiteindelijk toch toegaf. Ook de realisatie van een omnisportveld leek geen evidentie. De gemeente kreeg van buurtbewoners klachten over overlast nabij het omnisportveld in Sint-Eloois-Winkel en lijkt nu af te stappen van het plan om nog op een andere locatie een omnisportveld te realiseren. Ook een skatepark in eigen gemeente kwam er niet. Al kwam de oplossing in het naburige Dadizele en deelden Ledegem en Moorslede de kosten.

Geplande projecten

Enkele maanden geleden vond de afbraak plaats van zaal De Samenkomst in de Sint-Eloois-Winkelstraat en de vroegere vrije basisschool in de Rollegemstraat in Ledegem. Alleen de jeugdlokalen bleven er staan. Het na een wedstrijd winnende architectenbureau kiest ervoor om de nieuwe muziek- en kunstacademie te bouwen aan de bestaande jeugdlokalen langs de kant van de Sint-Eloois-Winkelstraat. Zaal De Samenkomst komt aan de Rollegemstraat en zal heel wat mogelijkheden bieden om bij mooi weer activiteiten buiten te organiseren. De realisatie is wellicht ergens in 2025 rond. De renovatie van de hoevewoning op ’t Capellehof start wellicht in de loop van volgend jaar. Een belangrijk nieuw project is de heraanleg van de Roeselarestraat, de belangrijke verbindingsweg tussen het centrum van Rollegem-Kapelle en Roeselare. Daar zijn alle gronden verworven voor de aanleg van een gescheiden fietspad.

Het rapport

Ledegem is een financieel gezonde gemeente. Niet onbelangrijk in deze na corona en door de oorlog in Oekraïne onzekere tijden. Men zal normaliter kunnen afwerken wat er in het meerjarenplan staat. In het begin van de bestuursperiode is gekozen om in elke deelgemeente een groot project te realiseren. Een nieuw jeugdhuis Chaplin in Sint-Eloois-Winkel, de grondige renovatie van de hoeve ’t Capellehof in Rollegem-Kapelle en een nieuwbouw op de site van de Samenkomst in Ledegem. Toch misschien één werkpunt: inzetten op meer toerisme. Een aanbod van slechts het kleine privémuseum Old Leghem over de rol van de luchtvaart tijdens WO I is eigenlijk te weinig. Al komt daarin wel verandering met de uitbreiding van de Ledegemse Meersen, wat zeker moet leiden tot groepsbezoeken met rondleidingen.

Ons oordeel: Onderscheiding

