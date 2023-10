Gemeenterapport Kuurne: Burgemeester Benoit & co gaan verder op elan

2023 is het jaar waarin de gemeente alles uit de kast haalt om haar 900-jarig bestaan te vieren. Maar het gemeentebestuur blinkt niet alleen uit door het organiseren van festiviteiten. Ook het dagelijks bestuur van de ploeg van burgemeester Francis Benoit (CD&V) en zijn meerderheid kan zeker door de beugel.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Vrij snel na de verkiezingen in 2018 bleek dat de Kuurnenaar nog steeds vertrouwen had in de coalitie van CD&V, N-VA, Vooruit (toen nog SP.A, red.) en Groen. Toch veranderde er de afgelopen jaren wel wat in gemeenteraad en het schepencollege. Zo vond begin 2022 de geplande schepenwissel tussen Johan Bossuyt, Bram Deloof (beiden N-VA) en Els Verhaegen (Groen) plaats. Die laatste werd voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Johan Bossuyt nam afscheid en Bram Deloof werd tweede schepen. Ook schepenen Ann Messelier (CD&V) en Francis Watteeuw (Vooruit) gaven hun sjerp door. Zij werden vervangen door Willem Vanwynsberghe (CD&V) en Annelies Vandenbussche (Vooruit). In november 2022 dienden ook gemeenteraadsleden Geert Veldeman (Nieuw Kuurne) en Fanny Decock (Open VLD Kuurne) hun ontslag in. Respectievelijk Tom Leece en Severino Werbrouck kwamen in hun plaats.

Belangrijkste realisaties

Dé realisatie van deze legislatuur is uiteraard de centrumvernieuwing in Kuurne. Het hart van de gemeente werd trager, groener en bereikbaarder. De voorlopige apotheose vond plaats op zaterdag 16 september, toen het Marktplein en de Tramstatie feestelijk werden geopend. Enkel nog op het programma: de rioleringswerken in de Harelbeeksestraat, Doornenstraat en Albertstraat en de groenaanplant. In september 2022 startten ook de werken aan de nieuwe gemeentelijke school op de Hippodroomsite, in de Kattestraat. In juni van dit jaar was de ruwbouw van de duurzame school met polyvalente sportzaal zo goed als af. Tegen september 2024 zouden de eerste leerlingen er onderdak moeten vinden. In juni 2023 verhuisde kinderopvang Kangoeroe naar enkele multifunctionele units aan de Boomgaardstraat. Ook het nieuwe kunstgrasveld op het Sportpark, een realisatie van enkele jaren geleden, mag niet onvermeld blijven.

Grootste miskleunen

Het dossier van de Stokerijmolen is een vlek op het verder vrij mooie blazoen van de ploeg van burgemeester Benoit. De Stokerijmolen wordt beschermd als monument en daarom zou Erfgoed Vlaanderen financieel een helpende hand bieden om de 18de-eeuwse staakmolen te restaureren. In ruil eiste het de verhuizing en maalvaardigheid van de molen, wat de deal voorlopig deed afspringen. Ondertussen laat het masterplan voor Sint-Pieter nog steeds op zich wachten, al is wel al duidelijk dat de dorpskern tegen 2027 verfraaid wordt. Ook van de groene ring door Kuurne die de hele gemeente met de Leie verbindt, is nog steeds te weinig te merken. Verder is Hoeve Vandewalle aan renovatie toe, maar dat zal niet voor binnenkort zijn. Het sanitair, de verwarming en de muren zijn verouderd, en de toegankelijkheid tot het middenplein is slecht. Het moet een culturele plek blijven voor verenigingen en andere initiatieven.

Geplande projecten

Met de realisatie van de centrum vernieuwing en de bouw van de nieuwe school aan de Kattestraat zijn er twee essentiële projecten in Kuurne gerealiseerd. De realisatie van het eerste Vlaamse bikepark op de Hippodroomsite, waarbij de gekregen 1 miljoen euro aan subsidies besteed zou worden aan fietsaccommodatie en een joggingparcours, is niet meer voor deze legislatuur. Door stijgende kosten stelden burgemeester Benoit en co het project uit naar 2027. Het Vlaspark krijgt in 2024 een brede natuurlijke toegang via parking Damier. Stap voor stap wil de gemeente de Heulebeek integreren met wandel- en fietspaden. Het feit dat het Vlaspark ook door domeinen loopt die geen eigendom zijn van de gemeente, bemoeilijkt de zaak. Het toekomstbeeld van de site Sint-Pieter is bekend: de gemeente wil het transformatietraject tegen 2025 opstarten. In 2027 moet er een attractieve en groene dorpskern geïnstalleerd zijn.

Het rapport

Zo goed als alle grote projecten die bij de start van de bestuursperiode werden aangekondigd, zijn afgewerkt of onder constructie. Enkel de grootse plannen rond het Bikepark moesten door de coronacrisis in de koelkast worden gestopt. De lokale corona-aanpak en dan vooral de duidelijke communicatie van burgemeester Francis Benoit oogstten lof bij voor- en tegenstanders. Ook de bereikbaarheid van het bestuur, zowel fysiek als online, blijft een grote troef. Het vastlopen van het dossier rond de Stokerijmolen is een jammerlijk gegeven voor Kuurne. Het is een van de weinige minpunten. Ondertussen is ook de oppositie in de gemeente stilaan wakker geworden. In januari 2022 liet ‘Nieuw Kuurne’ nog eens van zich horen met kritiek op de ‘dure, megalomane projecten’ op de hippodroom.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.