Gemeenterapport Koekelare: De meeste geplande projecten worden gerealiseerd

De weg- en rioleringswerken in de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat zijn het grootste wegenisproject ooit voor Koekelare. De werken kosten ongeveer 11 miljoen euro. Daarvan moet de gemeente 3,3 miljoen euro ophoesten. De werken startten in augustus 2022 en zouden tegen de zomervakantie 2024 af moeten zijn.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

SP.A reef 10 van de 19 zetels binnen. Toch ging het huidige Vooruit een coalitie met Open VLD aan. Open VLD behaalde 3 zetels. CD&V strandde op 5, terwijl N-VA 1 zetel binnenhaalde. Open Liberaal behaalde geen zetel. Ook Koekelare Vooruit van Marc Devrome bleef zonder zetel. Marc Devrome was tot eind 2018 schepen voor N-VA en werd aanvankelijk opnieuw voorgesteld als N-VA-lijsttrekker, maar werd uiteindelijk vervangen door Jolien Lootens waarop de oud-schepen als lijsttrekker van Koekelare Vooruit naar de kiezer trok. Jolien Lootens werd de enige verkozene voor N-VA, maar zetelt sinds september 2021 als onafhankelijke. Zowel bij CD&V als bij Vooruit werden twee wissels doorgevoerd. Bij CD&V nam Marnix Demey in maart 2020 het zitje in van Paul Jonckheere, terwijl Sam Dewulf in januari 2021 Kaat Depreitere verving. Bij Vooruit vervingen Rik Dubois en Roy Vandendriessche in april Laura Cools en Urbain Scharmin.

Belangrijkste realisaties

Het bestuur realiseerde in de eerste drie jaar van de legislatuur flink wat investeringen die voor die periode gepland stonden zoals het nieuwe onderkomen voor de technische dienst en de renovatie van het gemeentehuis. Het restauratiedossier werd al in 2013 ingediend, maar pas eind 2018 kende de Vlaamse overheid een subsidie toe. Ondanks corona en de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen startten de meeste investeringen ongeveer op het geplande tijdstip. Zo begon het project Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat in augustus 2022 terwijl er voorjaar 2022 gestart zou worden. De start van de renovatie van sporthal 1 was voorzien voor mei 2022 en ging uiteindelijk op 1 juni 2022 van start. Beide projecten zouden nog deze legislatuur klaar zijn. De aanleg van het fietspad aan de Zandestraat en de Schouttetenstraat begon met vertraging, maar is naar verluidt zo goed als af.

Grootste miskleunen

Geen enkel project werd definitief afgevoerd. Wel werd een aantal investeringen doorgeschoven omdat de gemeente wacht op subsidies om de projecten te starten. Zo was het restauratieproject voor de onderwijzerswoning in Bovekerke voorzien voor 2020. De werken konden niet uitgevoerd worden omdat het wachten was op de toekenning van de subsidieaanvraag die al uit 2014 dateert. De subsidies werden recent toegekend waardoor de renovatie alsnog in de zomer van 2024 kan starten. Het project Dorpsstraat, gepland voor 2023, werd geschrapt uit de meerjarenplanning doordat het wachten blijft op subsidies van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Enige miskleun is de zoektocht naar een locatie voor jeugdhuis Den Deugniet. Dat kreeg in september 2019 een nieuwe stek boven café El Passo. Na amper een jaar werd het huurcontract ontbonden. Het bestuur is niet langer op zoek naar een nieuwe locatie.

Geplande projecten

Het bestuur is goed op weg om de meeste projecten nog deze legislatuur te realiseren, ondanks het feit dat corona en de prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne roet in het eten gooiden. Het project Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat zou tegen de zomervakantie 2024 af moeten zijn. Het einde van de renovatiewerken aan sporthal 1 is voorzien voor half november. De aanleg van het fietspad aan de Zandestraat en de Schouttetenstraat zal na nieuwjaar 2024 klaar zijn. De vernieuwing van het wegdek en de riolering van de Sterrestraat vanaf de Nieuwstraat tot aan de Brugse Heirweg inclusief enkele zijtakken van de straat, start op 6 november met het ondergronds brengen van de nutsleidingen. De eigenlijke werken beginnen begin maart 2024. De herbestemming van de kerk van De Mokker tot sociocultureel centrum is niet meer voor deze legislatuur. De werken starten in 2025 en zouden in 2026 af moeten zijn.

Het rapport

Het bestuur slaagt erin om het grootste deel van de belangrijkste projecten voor deze legislatuur af te werken ondanks de vertragingen door corona en de gestegen prijzen. Enkel het project Dorpsstraat werd van de meerjarenplanning geschrapt omdat het wachten blijft op subsidies. Voorts is de vruchteloze zoektocht naar een nieuw onderkomen voor het jeugdhuis een minpunt. Vooruit en Open VLD lieten in hun beleidsnota weten het jeugdhuis na twee jaar onderbreking een nieuwe kans te willen geven. Dat bleek eerst te lukken met de huur van een lokaal boven café El Passo. In september 2020 werd het huurcontract evenwel ontbonden. Het bestuur zegt sinds de ontbinding van het jeugdhuisbestuur geen aanvraag voor een jeugdhuiswerking te hebben ontvangen en gaat daarom ook niet meer op zoek naar een nieuwe locatie.

Ons oordeel: Onderscheiding

