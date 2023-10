Gemeenterapport Jabbeke: Gemeentebestuur lijkt touwtjes stevig in handen te hebben

Het is goed leven in Jabbeke. En er zijn weinig zaken waar de goegemeente van opschrikt. Zelfs de komst van een opvangcentrum veroorzaakte weinig deining. De grootmoeder-uitspraak van de flamboyante burgemeester kreeg meer aandacht dan het feit zelf en bezorgde Frank Casteleyn een cultstatus. Voorts blijft de gemeente doorgaans onder de radar, behalve bij bouwpromotoren die op elke vrijgekomen ruimte een flatgebouw willen neerpoten.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De CD&V verwierf opnieuw de absolute meerderheid en kan dus alleen besturen. Niets nieuws onder de zon, en ook de rest kabbelde vrolijk verder. Dankzij gemeenteraadsvoorzitter Annemieke Dhaese is er een positiever klimaat tussen de partijen. En met een flamboyante burgemeester is er ook altijd leven in de brouwerij. Het vernieuwde gemeentehuis en met uitbreiding de dorpskernvernieuwing in Jabbeke is dé realisatie van deze legislatuur. Nieuwe kwalitatieve zaken in de dorpskern tonen aan dat er weer zuurstof is. De aanpak van de renovatie van het SPC Varsenare en het ad hoc-beleid zijn minpunten. Een stevige visie rond mobiliteit, een ruimtelijk ordeningsbeleid dat de bouwpromotorportefeuille aan banden legt en een visie rond het aanbod van evenementen is aangewezen. Oppositiepartijen Groen, Vooruit en Vlaams Belang wijzen op verschillende beleidsdomeinen naar dit gebrek aan langetermijnvisie.

Belangrijkste realisaties

Reeds de vorige legislatuur werd beslist om van de vroegere sporthal een woonpark te maken met drie stijlvolle appartementen, in het groen. De Jabbekebeek kreeg zijn functie terug. Het gemeentehuis werd vernieuwd en fors uitgebreid. Vlaams Belang bekritiseerde het wel heel stevige prijskaartje. Dit jaar werden twee woningen aan de overzijde van de Dorpsstraat aangekocht om nog meer open ruimte te creëren in de directe dorpskern, waarbij de Jabbekebeek een belangrijk landschapselement zal worden. Drie aparte dossiers met elk een aparte timing, maar als je het geheel bekijkt, lijkt er wel een masterplan achter te zitten. De optelsom van wat een rijke gemeente als Jabbeke allemaal kan aanbieden aan zijn burgers, maakt dat het er heel aangenaam wonen is. Het biedt nog de sociale cohesie van het dorp van weleer. En ook al lijkt ook dat soms toeval, het is wel de verdienste van het beleid.

Grootste miskleunen

De aanpak van de renovatie van het SPC Varsenare was de directe aanleiding voor Ilse Vandenbroucke (CD&V) om voortaan als onafhankelijke te zetelen. Zij vroeg meermaals dit dossier beter op te volgen, maar ze kreeg geen gehoor. En ook Groen en Vooruit noemen dit openlijk een miskleun. De omgevingsgunning verliep, waardoor de procedure opnieuw diende te gebeuren. En er was ook een stevige meerprijs omwille van de sterk gestegen bouwprijzen. Daarnaast was er ook kritiek op de weinige communicatie naar gebruikers.

Commentaar is er voorts ook op het evenementenbeleid, of het gebrek daaraan. Volgens critici is er geen visie rond wat verenigingen doen en wat de functie is van de gemeente. Evenementen komen en gaan. Louche figuren mogen hun ding doen, zolang het de gemeente maar iets oplevert. Ook hier moeten er keuzes worden gemaakt. Naar visie, naar kwaliteit.

Geplande projecten

Traditioneel wordt in het jaar voor de verkiezingen ‘de sprint van de realisaties’ ingezet. De Snellegemse pastorie wordt kinderopvang, de werken aan SPC Varsenare worden opgestart, het plein en wandelpad in Jabbeekse Dorpstraat is de laatste fase van de dorpskernvernieuwing, het Schaekhof in Varsenare wordt een gemeenschapsruimte met een pluktuin als groene oase, de molen Van Kerrebrouck wordt gerestaureerd,… En er wordt gewerkt aan de mobiliteit via de uitrol van de trage wegen, verkeersinfrastructuur Zerkegem, parking in Stalhille, een vrachtwagenparking aan de rotonde van de Gistelse Steenweg-oprit autostrade,… En er wordt ingezet op het klimaat met zonnepanelen op het gemeentelijke patrimonium, laadpalen, bijkomende bossen en waar kan de nodige ontharding. En in stilte wordt er verder gewerkt aan de breedst mogelijke ondersteuning van het verenigingsleven.

Het rapport

Jabbeke verdient een zeven. Het is er goed en aangenaam wonen. En dat is de verdienste van het gemeentebestuur. Het ad hoc-beleid is wel een zwakte, de beleidslijnen mogen op vele domeinen echt wel steviger. Zowel Groen, Vooruit als Vlaams Belang geven aan dat er meer gerichte keuzes moeten gemaakt worden op verschillende beleidsdomeinen. Maar het beleid kan wel vlot inspelen op opportuniteiten. En vaak zijn dat goede keuzes, net omdat de Jabbeekse beleidsvoerders vergroeid zijn met hun dorp. Er is geen enkel evenement waarbij er geen beleidsvoerders te zien of te horen zijn. Maar soms leidt dat inspringen op wat zich aandient dus ook tot miskleunen, voortvloeiend uit de gemoedelijkheid van een partij die de absolute meerderheid reeds decennia in handen heeft.

Ons oordeel: Voldoende

