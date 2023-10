Gemeenterapport Ingelmunster: Belastingen bij de hoogste in West-Vlaanderen

Vijf jaar na de gemeenteraadsverkiezingen moet de huidige meerderheid van burgemeester Kurt Windels (De Brug, N-VA & Open VLD) nog een tandje bijsteken, want de eerste steen moet nog worden gelegd voor de bouw van een tweede sporthal. Eén trofee haalde het gemeentebestuur alvast al binnen: een eerdere studie van KW uit 2022 toont aan dat Ingelmunster een belastingskampioen lijkt te zijn en mee aan de top staat qua belastingdruk in onze provincie.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Op woensdagavond 2 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad aangesteld. De 21 zitjes werden als volgt verdeeld: 13 (De Brug, N-VA & Open VLD), 5 (CD&V) en 3 (SP.A+, nu Vooruit). Bij de verkiezingen van zondag 14 oktober 2018 verloor CD&V maar liefst vijf van de voordien tien zetels. Vooruit won één zetel en ging van twee naar drie. In de gemeenteraad van dinsdagavond 23 juni 2020 deelde schepen Nadine Verheye (N-VA) mee dat ze ermee stopte. Haar opvolger werd Jean-Pierre Deven, die op 22 juni 2022 zijn ontslag aanbod en in de gemeenteraad van eind september 2022 werd opgevolgd door terug… Nadine Verheye. Op dinsdag 20 januari 2021 liet de gewezen OCMW-voorzitter en tevens Vooruit-raadslid Dries Couckuyt weten dat hij afscheid nam om zich te focussen op zijn doctoraat. Hij werd opgevolgd door Sandy Priem, die in februari 2022 ermee stopte en werd opgevolgd door Liesbeth Holvoet.

Belangrijkste realisaties

De parking aan de brandweerkazerne werd heraangelegd. De gemeente zorgde ook voor een extra parking met 123 parkeerplaatsen aan het sportstadion langs de Ringbaan. Momenteel gebeuren er in deze omgeving weer grootse werken, want er komen nieuwe krachtbalvelden, die in april in gebruik worden genomen. Eind deze maand is het kunstgrasveld klaar. Voor de fietsers is er de fietssubsidie en zijn er zestien nieuwe fietsstraten, die je door de rode belijning niet kan missen. Er waren grote rioleringswerken aan de Meusebrouck (dossier dat werd uitgewerkt door de vorige CD&V-meerderheid, maar afgewerkt door het huidig bestuur), de opening van het Overmandelpad, de opening van ’t Schuttershuisje … Waar is dat feestje? Meestal in Ingelmunster, want de wedstrijden van de Rode Duivels werden telkens op een groot scherm op het Marktplein getoond. Zelfs Willy Sommers mocht eens komen zingen op het Marktplein.

Grootste miskleunen

De zorgcampus aan De Ermitage in de Weststraat voor senioren werd on hold gezet. Er is ook geen geld voorzien voor woningen voor mensen met een beperking in de Nieuwstraat. En dan hebben we nog de dorpskernvernieuwing aan het station. Daar werd er geen enkele vooruitgang geboekt tegenover 2018. Integendeel, door de verkoop van het stationsgebouw aan een andere eigenaar kan dit nog een hele periode aanslepen. Wie droomt van het rechttrekken van de bocht aan het station zal er nog enige tijd moeten op wachten, want deze aanpassing wordt normaal gezien opgenomen in de globale herinrichting van de stationsomgeving. De bouw van het Cultuurhuis komt er eveneens niet. De reden? De stijging van de bouwkost. Recent vernietigde de gouverneur een beslissing van de burgemeester over Residentie Margaux, het Mezennestje in de Izegemstraat wordt verkaveld. De begunstigden? Bouwpromotoren.

Geplande projecten

Door het wegvallen van de bouw van het Cultuurhuis focust de gemeente zich nu op de bouw van een bijkomende sporthal. Het gemeentebestuur had zeker gescoord met de bouw van een Cultuurzaal, want de vele culturele verenigingen zitten al vele jaren op hun honger. Het vorige CD&V-bestuur zette niets neer voor de cultuur, maar de huidige meerderheid slaagt daar na twee legislaturen aan de macht ook niet in. Helaas wordt dat verschoven naar de volgende legislatuur. Die lege vlakte was dan weer goed voor Jeugdhuis Kontrabas. Wel goed nieuws voor de vele sportfanaten: de bijkomende sporthal komt er. Deze sporthal moet nu nog worden gegund. De aannemer met de laagste prijs werd extra motivatie gevraagd. Na gunning kan men eventueel al beginnen met de werken. De krachtbalvelden zijn al aan de andere kant van het sportstadion ingezaaid, want waar men nu speelt komt de nieuwe sporthal.

Het rapport

Nemen we hun beleidsprogramma 2019-2025 met ‘De 10 Grote Werken’ erbij, dan zien we geen afwerking van de stationsomgeving, geen bouw van een Cultuurhuis, geen zorgcampus… De gemeente zette wel veel in op de fiets en op #iedereendoetmee, met onder meer talrijke feesten op het Marktplein. De belastingen bedragen in onze gemeente 8%, in Vlaanderen 7,1%. Vooral de grondlasten – ruim 35% duurder dan het Vlaams gemiddelde zorgen voor een torenhoge belastingdruk. In 2013 verhoogde de gemeente de belastingen, omdat er een schuldenberg moest weggewerkt worden. Nu is die al enkele jaren weg, maar de belastingen verlagen niet. Met de twee voornaamste belastingen 11 en 35 procent boven het gemiddelde staat Ingelmunster aan de top van de belastingpiramide.

Ons oordeel: Voldoende

