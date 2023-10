Gemeenterapport Ieper: Bestuursploeg komt realisatie van enkele grote beloftes niet na

De coronacrisis en moeilijke economische situatie temperden het aanvankelijke enthousiasme en de steile ambities van de Open Ieper/Vooruit/N-VA-coalitie, maar door het buitenspel zetten van Vooruit in de stadslijst komt de mot er helemaal in. Met het kunstenhuis en het nieuwe skatepark zijn er mooie realisaties, maar van beloftes zoals het nieuwe OC in Dikkebus en het nieuwe stedelijk zwembad komt deze legislatuur niet veel meer in huis.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Zowel burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) als schepenen Philip Bolle (Vooruit), Diego Desmadryl (Open Ieper), Valentijn Despeghel (Vooruit), Ives Goudeseune (Vooruit), Eva Ryde (N-VA), Patrick Benoot (Open Ieper) en Dimitry Soenen (N-VA) overleefden de eerste vijf jaar van de legislatuur zonder veel kleerscheuren. Bij CD&V gooiden oud-schepen Dieter Deltour en Els Morlion de handdoek in de ring. Zij werden opgevolgd door de verdienstelijke Miguel Gheysen en Hans Feys. Bij Groen koos Veerle Billiau na het moederschap ervoor om haar zetel door te geven aan Sam Vancayseele en Diederik Vandenbilcke volgde Jordy Sabels op. Nancy Six vertrok met slaande deuren bij Vlaams Belang en zetelt sinds april 2020 samen met Saskia Dehollander als Ieper2030. De aankondiging van de stadslijst zorgde er wel voor dat grootste oppositiepartij CD&V nu vriendjes geworden is met twee van de drie coalitiepartners.

Belangrijkste realisaties

De aanleg van proefrotondes aan de kruispunten Steverlyncklaan/Meenseweg en Kalfvaart/Brugseweg wierpen op vlak van doorstroming hun vruchten af. Ook de komst van de fietssuggestiestroken op de Grote Markt en in de Rijselstraat viel in goede aarde. Op de kar springend van de nieuwe sporthype kwamen er padelvelden bij het zwembad, maar het is vooral het nieuwe skatepark dat de hemel in geprezen wordt. Het nieuwe kunstenhuis en de komst van enkele galerijen zorgde ervoor dat de Rijselstraat een soort van kunststraat geworden is. Op economisch vlak kan het doorbreken van de patstelling rond potentieel industrieterrein Hoge Akker op korte termijn zorgen voor de nodige ruimte voor ondernemen. Minder zichtbaar is ook dat heel wat sociale woningen gerenoveerd werden en dat er met De Wissel een LDC werd gerealiseerd. Ten slotte is ook de afwerking van de Leet een belangrijke realisatie.

Grootste miskleunen

Er was echter niet alleen lof voor de nieuwe Leet. Veel Ieperlingen zijn het erover eens dat zo’n betonnen stadsplein en wildgroei aan parkeerplaatsen niet meer van deze tijd is. Het is te hopen dat de finishing touch en de afwerking van het Sint-Maartensplein – uitgesteld door archeologische vondsten nog wat kunnen goedmaken. Het is vooral CD&V die het hardst op tafel klopt. Bij monde van Peter De Groote haalde de partij meermaals de malaise in de binnenstad aan, zoals de leegstand van winkelpanden, woekerend onkruid, te lakse opvolging van het terrasbeleid, lelijke vuilbakken op de Grote Markt… Het imago van vredesstad kreeg ook een stevig knauw. Er is nog geen spoor van het beloofde vredesmonument, het bestuur blijkt machteloos tegen haatspraak op de IJzerwake en ook de negatieve reactie op de komst van een tijdelijk asielcentrum in de legerkazerne deze winter kan op weinig begrip rekenen.

Geplande projecten

Met de aankondiging van de stadslijst begin september lijkt het laatste jaar van de legislatuur vooral veel verkiezingskoorts te brengen. Een aantal projecten zijn lopende of staan in de steigers. De meest zichtbare daarvan zijn de renovatie van de Vispoort, de herinrichting van druppelrotonde Capronstraat, de afwerking van de Dikkebusseweg, de dorpskern van Boezinge, het Sint-Maartensplein, het landschapspark in Sint-Jan, de herinrichting van de site van het voormalige openluchtzwembad… De lijst van vooruitgeschoven projecten is al even lang, denk maar aan de herinrichting van de Maloulaan, een nieuw fietspad Dikkebus-De Klijte, de aanleg van het wandel- en fietspad in de Plumerlaan of de invoering van het burgerbudget. Andere belangrijke dossiers die in de pijplijn zitten, zijn de bouw van het nieuwe zwembad, de ontwikkeling van de strategische spie en de realisatie van de nieuwe scholencampus.

Het rapport

Het stadsbestuur formuleerde bij het begin van de legislatuur maar liefst 151 actiepunten en doelstellingen voor het beleid. Aan ambitie en enthousiasme dus geen gebrek en dat joeg een welgekomen nieuwe wind door de Ieperse politiek. De uitbraak van de pandemie zorgde er echter voor dat het stadsbestuur bijna drie jaar in crisismodus moest werken. Heel wat initiatieven zijn opgestart, maar raken deze legislatuur niet meer afgerond, zoals het nieuwe bufferbekken in Vlamertinge, het stadspark in Sint-Jan en de herinrichting van het openluchtzwembad. Een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen in het begin van de legislatuur was een nieuw zwembad, maar van een eerste spadesteek is er in de verste verte nog geen sprake. Andere doelstellingen zoals het opknappen van de kleedkamers van voetbalclubs zijn maar deels gerealiseerd.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.