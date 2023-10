Gemeenterapport Ichtegem: Gemeentebestuur leverde goed werk

Ichtegem stond voor een aanzienlijke omslag toen de christendemocraten voor het eerst deze eeuw níét in het bestuur zouden zetelen. Het was uitkijken welke nieuwe wind Liberaal 2018 en WIT zouden laten waaien. Geen evidentie om een ambitieus programma te verkondigen en tussendoor een corona- én energiecrisis te lijf te gaan. Maar hoe zit dat nu, zo’n jaar voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na ruim twintig jaar moesten Karl Bonny en zijn CD&V afscheid nemen van de burgemeesterssjerp. WIT, in de vorige legislatuur nog coalitiepartner van Bonny, ging in zee met Liberaal 2018. Daarbij zouden Jan Bekaert (WIT) en Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) elk drie jaar burgemeester worden. SP.A & co, nu Vooruit, en Vlaams Belang belandden elk met één zetel in de oppositie, naast de christendemocraten. De voorbije jaren waren er enkele positiewissels. Initieel schepen Magali Segers (Liberaal 2018) stopte in 2021 met politiek. Geert Vandaele volgde haar op als schepen, Bianca Van Hessche mocht zich raadslid noemen. Bij WIT kwam Koen Gadeyne in de plaats van Isabel Deceuninck, Luc Provoost nam eveneens afscheid en werd vervangen door Hendrik Missiaen. Met Koen Pattyn zag CD&V een bekend gezicht en gewezen OCMW-voorzitter en -schepen stoppen. Katia D’hoore nam zijn stoel in.

Belangrijkste realisaties

Participatie en communicatie krijgen een duimpje, onder andere voor #IchtegemInspireert en de vernieuwde BEIblijver. Op het vlak van duurzaamheid ging de gemeente er ook op vooruit: 350 zonnepanelen blinken straks op het dak van de Ichtegemse sporthal en intussen is 40 procent van de openbare verlichting led. Nog een kleine, maar beduidende realisatie is de opstart van een loket lokale economie om investeerders en ondernemers te begeleiden. Toch wel dé grootste realisaties liggen in het domein jeugd en onderwijs: een nagelnieuwe jeugdsite De Kroon en vernieuwde basisschool ‘t Mozaïek. En liefhebbers van sport (vernieuwde voetbal- en krachtbalinfrastructuur), natuur (landschapspark Stationsput) en cultuur (SPOOR Kunstfestival en Wiek Fantastiek) konden hun hart ophalen. Liberaal 2018 is trots op de verlaging van de algemene gemeentebelasting, WIT op de opstart van de sociale kruidenier.

Grootste miskleunen

Moeten we het nog over Huis Anna Mahieu hebben? Sinds 2010 is het eigendom van de gemeente en nu kreeg de nieuwe coalitie het dossier voor de kiezen. Het erfgoedpand uit 1873 ziet er niet uit en het lokaal bestuur besliste om met een erfpachtovereenkomst een private partner aan te trekken. Zo hoeven Cobbaert en Bekaert geen belastinggeld aan te wenden voor een gebouw waar ze zelf geen invulling aan kunnen geven. Alleen lijkt (nog) niemand in zo’n erfpacht geïnteresseerd en moet de gemeente intussen instandhoudingswerken uitvoeren, onder meer aan het dak. Een ander dossier waarin men hoopte verder te staan, is de aanleg van een nieuw containerpark. Tot slot was er ook discussie over de afschaffing van de 35 jaar oude gemeentelijke poets- en klusjesdienst aan huis, al is de verdediging van het bestuur – “in tijden waarin veel thuiszorgbedrijven actief zijn, is dit geen kerntaak van de overheid” – valabel.

Geplande projecten

Er staan nog enkele interessante projecten op stapel, zoals bij de Stationsput de ombouw van de Pompetoren naar een uitkijktoren. Ook de belofte van extra parkeerplaatsen in deelgemeente Bekegem wordt waargemaakt. Het is ook uitkijken naar de bouw van een nieuw Dorpshuis op de site Bruwier. Het pad van een nieuwe polyvalente zaal en extra (sociale) functies leek financieel uit de hand te lopen en botste op bezwaarschriften. Daarop werd het roer omgegooid richting een nieuw dienstencentrum, uitvalsbasis voor de sociale kruidenier, bibliotheek, Huis van het Kind en welzijnsdiensten. Allicht een meer logische keuze. Dit project geldt ook als hefboom voor de herinrichting van de Ichtegemse dorpskern, waar enkele gemeentelijke diensten zullen vertrekken richting site Bruwier en vervolgens plaatsmaken voor groen. Dit project komt in volle uitvoering begin volgende legislatuur.

Het rapport

Ondanks enkele miljoeneninvesteringen behoudt Ichtegem een financieel gezonde koers. Voor een relatief kleine landelijke gemeente toch goed gewerkt. En naast de broodnodige grote projecten waren er ook enkele kleinere, maar daarom niet minder waardevolle realisaties. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Ichtegembon en het High Five-project om schoolgangers meer aan het stappen en fietsen te zetten. Liep alles perfect? Neen. Enkele dossiers liepen vertraging op om uiteenlopende redenen. Finaal komen ze evenwel in orde. En de zaak-Anna Mahieu gaat intussen al zolang mee dat elk gemeentebestuur zich achter de oren zou krabben, en iedereen zou kunnen pleiten voor een andere aanpak. Bestaat dé ideale oplossing eigenlijk wel?

Ons oordeel: Onderscheiding

