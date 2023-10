Gemeenterapport Hooglede: Grootschalige projecten krijgen laatste jaar extra aandacht

Een jaar voor de kiezer terug naar de stembus trekt, nemen wij voor u even het parcours van het huidige bestuur onder de loep. Wat veranderde de afgelopen periode in uw gemeente? Maar bovenal: wat mag u nog verwachten in 2024?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Hoewel Groep 21 de meeste zetels behaalde, kwamen ze andermaal in de oppositie terecht. Bij CD&V werd alles op alles gezet om burgemeester Rita Demaré haar positie te laten behouden. Verrassend genoeg besloot ze eind 2022 om uit de politiek te stappen waardoor Frederik Demeyere de resterende twee jaar van de legislatuur aan het hoofd van de gemeente komt.

Allen 8830 werd de onverwacht grote winnaar van de verkiezingen. De partij van lijsttrekker Frederik Sap klokte af op zes zetels en speelde het vervolgens uitstekend aan de onderhandelingstafel, waar ze drie schepenambten binnenrijvden. Volgend jaar, in 2024, komt daar zelfs nog een vierde schepen bij. Na drie jaar kwam de eerste bestuurswissel. Rik Vanwildemeersch (CD&V) gaf zijn bevoegdheden als schepen over aan partijgenoot Arne De Brabandere. Tijdens het laatste jaar van de legislatuur neemt huidig gemeenteraadsvoorzitter Mieke Debergh (Allen 8830) over.

Belangrijkste realisaties

Eerder deze maand werd de speelsite Zoeber met daarbij de polyvalente zaal Malpertuus eindelijk geopend. Na een jarenlange vertraging en een dispuut voor de rechtbank hebben de jeugdvereniging toch hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe jeugdlokalen.

De rioleringswerken en de invoering van eenrichtingsverkeer in het centrum van Gits zitten in een beslissende fase. Binnen een paar maanden zouden de werkzaamheden volledig achter de rug moeten zijn.

Op cultureel en toeristisch vlak waren er tal van realisaties. De Big Bench in de Onledestraat is de eerste in België en trok al tal van bezoekers. Op de Duitse Militaire begraafplaats kan je via de app ‘Een laatste groet’ door middel van augmented reality meer te weten komen over de Eerste Wereldoorlog. Kunstwerk La Passerelle brengt diezelfde oorlog onder de aandacht op ’t Hoge.

Grootste miskleunen

De grootste ergernis die leeft bij de inwoners van Hooglede zijn de vele wegenwerken. Veranderingen doorvoeren in een gemeente zonder hinder en wegenwerken zijn uiteraard een utopie maar de timing liet wel te wensen over. In 2023 werd Hooglede één gigantische bouwwerf met onder andere werken in het centrum van Gits, de onbereikbaarheid van Sint-Jozef, werken in de Rodenbachwijk en in de Beverenstraat. Heel veel inwoners uitten dan ook hun ongenoegen op sociale media. Vooral de onduidelijke, gebrekkige en in sommige gevallen zelfs verkeerde signalisaties zorgde bij velen voor heel wat frustraties.

Toen Allen 8830 eind 2017 als nieuwe partij werd opgericht, was hun eerste inhoudelijke programmapunt Budget Games, waarbij men de burger zelf kan laten kiezen wat er gebeurt met een budget van 50.000 euro. Het kwam vervolgens ook in het meerjarenplan maar werd uiteindelijk stilletjes afgevoerd.

Geplande projecten

Het nieuwe recyclagepark in de Hogestraat liep wegens onvoorziene omstandigheden heel wat vertraging op. Er werd onderzoek uitgevoerd op PFAS. De plannen zijn nochtans klaar maar er is nog geen aannemer aangesteld om de bouwfase op te starten. Vooral op sportief vlak staan er nog een aantal investeringen in de steigers. In mei 2024 komt er een kunstgrasveld op het terrein van Eendracht Hooglede. In diezelfde periode wordt er ook een nieuwe looppiste aangelegd op Onledemolen. De kostprijs bedraagt zo’n 400.000 euro waarvan de gemeente zo’n 160.000 euro bijdraagt. Bovendien krijgt ook ’t Stationnetje nieuwe kleedkamers en een polyvalente zaal. Er is tevens geld voorzien voor het vernieuwen van de vloer van de B-zaal in sporthal Ogierlande. De verbouwingswerken aan woonzorgcentrum Ter Linde zijn bijna afgelopen. De nieuwe vleugel, met elf nieuwe kamers, zal in januari 2024 in gebruik worden genomen.

Het rapport

Bij onze beoordeling halverwege de legislatuur gaven we de huidige meerderheid het voordeel van de twijfel. Het betrof toen telkens een aantal kleinere projecten die gerealiseerd werden. De grootschalige projecten kwamen pas recent aan bod. Het circulatieplan in Gits deed veel stof opwaaien en is nu zo goed als afgewerkt. Benieuwd of de vele kritiek zal wegebben zodra iedereen zijn draai gevonden heeft. Ook de uitbouw van WZC Ter Linde is in een beslissende fase. De grootste opsteker is de uiteindelijke oplevering van speelsite Zoeber en zaal Malpertuus na een jarenlange impasse. Dat het nieuwe recyclagepark in de Hogestraat nog niet onmiddellijk klaar zal zijn is dan weer een tegenvaller. Het grootste werkpunt doorheen de hele legislatuur is echter de timing van de projecten.

Ons oordeel: Voldoende

