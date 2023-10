Gemeenterapport Heuvelland: Veel nieuwe impulsen voor wandelen en recreatie

Met Wieland De Meyer kreeg Heuvelland in de voorbije bestuursperiode een nieuwe burgemeester en ook twee schepenmandaten verwisselden van persoon. De oppositiepartijen tonen zich regelmatig kritisch voor Gemeentebelangen, dat toch een aantal knappe realisaties kan voorleggen. De geslaagde dorpskernvernieuwing in Wijtschate is er een van. Ook de uitbreiding van het domein Kemmelberg is een goede zaak, maar die komt niet op het conto van dit gemeentebestuur.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

In 2021 werd Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) burgemeester van Heuvelland als opvolger van Marc Lewyllie. Eind 2022 namen bij Gemeentebelangen Hilde Stragier en Jean-Pierre Geelhand de Merxem afscheid van hun schepenambt. Zij werden vervangen door Bert Doise en Lieve D’Haene. Als voorzitter van de gemeenteraad werd Bert Doise opgevolgd door Marjan Rouseré. En in de gemeenteraad verschenen Mireille Degroote en Caroline Plets in vervanging van Jolien Declerck en Hilde Stragier.

In het bijzonder comité zijn Martine Braem en Cédric Geelhand de Merxem de nieuwe gezichten die verschenen. Nathan Duhayon (CD&V) kwam in de gemeenteraad ter vervanging van oud-burgemeester Bernard Heens. Nathan Duhayon werd daarmee meteen ook het jongste gemeenteraadslid van Heuvelland.

Belangrijkste realisaties

Het bestuur heeft enkele mooie projecten gerealiseerd. In de eerste jaren van de legislatuur werd de accommodatie van voetbalclub FC Westouter afgewerkt en de enorme werken in Wijtschate werden tot een goed einde gebracht. In Nieuwkerke kwam een nieuwe ontsluitingsweg voor Clarebout Potatoes om minder zwaar verkeer door het dorp te hebben. Het Claereboutverhaal kreeg deze zomer nog een vervolg met de aanleg van een weg waardoor de bewoners van de Komenstraat van Wijtschate nu achteraan hun woning kunnen parkeren. De afgelopen jaren werd De Klijte ook aangesloten op de riolering, de gerestaureerde Lijstermolen geopend en de wijken in Westouter werden een veilige en groene omgeving. Heuvelland zette voorts in op de wandelrecreatie en koppelde de uitbreiding van het wandelnetwerk ook aan het inrichten van openbare picknickplaatsen.

Grootste miskleunen

De oppositiepartijen hekelen vooral het gebrek aan communicatie over de lopende projecten. N-VA spreekt zelfs over een monopolie en CD&V heeft vragen bij de correcte werking van de inspraakvergaderingen en online bevragingen. De veel beloofde Heuvellandse participatieraad, die in 2019 nog aangekondigd werd als hét middel om op het vlak van inspraak een stap verder te gaan en meer mensen bij het beleid te betrekken, kwam amper drie keer bijeen. Ook uit de problematiek van de keuringsattesten in Wijtschate en onlangs nog uit de aankondiging van werken aan de schoolomgeving in De Klijte blijkt dat van inspraak weinig in huis komt.

De meerderheid kreeg ook lik op stuk door de gezamenlijke oppositie van CD&V en N-VA toen ze over de gemeentefinanciën communiceerde via sociale media.

Geplande projecten

Er is een doorbraak in het dossier-Kosmos. En de uitbreiding van het provinciaal domein Kemmelberg met 30 hectare, met vooral het kasteeldomein van de Chalet, is een unieke realisatie voor de gemeente. De oppositiepartijen schuiven dit eveneens naar voren als een mooi project met de kanttekening dat dit grotendeels een realisatie is van de provincie.

N-VA steekt zichzelf dan weer pluimen op de hoed voor de aanpak van de Kosmos. De gemeente Heuvelland blijft inzetten op het fietsen, met onder meer de aanleg van fietspaden. Grootste afknapper is het fietspad Dikkebus-De Klijte, dat in 2018 aangepakt zou worden. Maar het Vlaamse geld moest plots naar de Oosterweel, waardoor dit project nu nog niet gestart is. De gemeente staat echter klaar met de budgetten en plannen. De vernieuwing van de dorpskern van De Klijte werd hieraan gekoppeld.

Het rapport

Burgemeester Wieland De Meyer toonde de voorbije jaren over een ijzersterke dossierkennis te beschikken. Hij ging deze nazomer ook de confrontatie aan met De Lijn en deed wat in zijn mogelijkheden lag om een betere uurregeling te verkrijgen. Samen met zijn partijgenoten durft de burgemeester nog wel eens te verwijzen naar het verleden. Zo spreekt Gemeentebelangen graag over het wegwerken van de historische CD&V-schulden. Ook de N-VA-leden worden er af en toe aan herinnerd dat ze zich in tijden van samenwerking met CD&V wél konden vinden in bepaalde punten. Geroep en getier is gelukkig verleden tijd in de gemeenteraad, maar harde gesprekken zijn er wel nog. Het rijtje realisaties is best indrukwekkend en krijgt met de omvorming van de kerk van Kemmel nog een apotheose.

Ons oordeel: Voldoende

