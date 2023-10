Gemeenterapport Harelbeke: Heel wat punten uit bestuursakkoord al verwezenlijkt

Het kartel Vooruit/Groen-CD&V zocht in 2017 een nieuw elan en vond dat ook in 2018. Ondanks de corona- en energiecrisis zijn heel wat punten uit het bestuursakkoord verwezenlijkt, al is niet iedereen even enthousiast over de nieuwe markt..

Een aantal projecten zijn nog in ontwikkeling en worden volgend jaar gefinaliseerd. Men kan spreken van een goede samenwerking, ook met de partners, zoals de politie, HVZ Fluvia, Zorgbedrijf en meer. En wat even belangrijk is: de stad is financieel gezond.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

In 2019 gingen het kartel SP.A/Groen, nu Vooruit/Groen, en CD&V, na zes jaar opnieuw samen in zee en ruilden Open VLD en N-VA in voor CD&V. Het kartel haalde twee zetels meer dankzij Groen, wat voor het eerst twee schepenen opleverde. Sindsdien zijn er ook verschuivingen gebeurd. Al in mei 2019 wilde raadslid Fleur De Buck (N-VA) verder gaan als onafhankelijke omdat ze zich niet meer thuis voelde in de partij en een complot vermoedde tegen haar. In november 2020 haakte Gwenny Meyfroid (SP.A) af wegens beroepsredenen. Zij werd opgevolgd door Steven Decaluwe. Op 27 november 2022 overleed Wouter Bouckaert, fractieleider van Open VLD. Hij werd opgevolgd door Wim Mestdagh, de eerste Stasegemnaar die de fractie vervoegde. In april 2023 stopte Wout Patyn (N-VA) als raadslid wegens verhuis naar Brussel. Vahid Zabihi nam zijn plaats in, als onafhankelijke. In juni 2023 haakte Elke Vlaeminck (Vooruit) af. Ludo Depuydt volgde haar op. Onlangs haakte Brecht Vandeburie (N-VA) af wegens beroepsredenen.

Belangrijkste realisaties

In Bavikhove de nieuwbouw van de Chirolokalen in combinatie met de speelpleinwerking. Een mooie invulling in het centrum van Hulste is het openstellen van de pastorietuin.Het totaalaanbod aan sociale woningen steeg de voorbije vijf jaar van 596 naar 750, ofwel een stijging van het aanbod met ongeveer 25 procent. Er werden de voorbije vijf jaar 85 premies uitgereikt voor gevelrenovatie voor 75.000 euro. Er werden een 250-tal Doe Het Duurzaam-premies uitgereikt voor ongeveer 700.000 euro. Er werd beslist om het Moleneiland van verdere verbouwing te vrijwaren, terwijl daar plannen waren voor meerdere appartementsblokken. De inzet voor propere en veilige straten. De aanleg van 14 kilometer aan nieuwe fietsinfrastructuur, de heraanleg van de Leieboorden, het Marktplein en de Stasegemsesteenweg. Investeringen voor een betere woonkwaliteit en minder energieverbruik. Ondersteuning lokale handel via subsidiereglementen en allerlei initiatieven om ‘koop lokaal’ te bevorderen. Meer dan 10 km fietsstraten en de aanpak van trage wegen.

Grootste miskleunen

Een paar jaar geleden werd het openbaar toilet vernoemd. Er waren in het begin wat ongemakken rond de werking maar deze zijn opgelost, het toilet wordt frequent gebruikt.

“Waar er weinig beweging in komt, en dat heeft te maken met andere overheden, is de herinrichting van de R8 en vooral de aansluitingen aan de gemeentewegen op de Zandberg. Het project Kanaal Bossuit-Kortrijk staat na 4 jaar nog geen stap verder. Dit dossier is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid in die omgeving want er gebeuren daar nog steeds veel ongevallen.”

De oppositie heeft ook opmerkingen. “De belastingen en de opcentiemen zijn verhoogd zodat we bij de duurdere gemeenten zijn van Vlaanderen en ver boven het gemiddelde uitkomen. Hadden ze er iets mee gedaan, dan was het misschien nog te verantwoorden. Men ging hiermee de grootste investeringen doen ooit, 10 miljoen euro. De cultuurtempel op site De Mol maakte plaats voor het nogmaals her oplappen van cc Het Spoor.”

Geplande projecten

Toekomstbestendige heraanleg van enkele wegen en het Zandbergpleinen. De aanleg van de tuin HAP is bijna klaar met een overdekte fietsstalling en een buitenpodium. In het Peter Benoithuis gaat eind dit jaar de escaperoom open. Het uitbreiden en heraanlegen van de begraafplaats in Harelbeke.

De grootste investering is de vrijetijdssite in Bavikhove die volgend jaar gerealiseerd wordt: hier komt kunstonderwijs, judo, KDF Bavikhove, vergaderzalen en grote polyvalente ruimtes samen in een hypermodern gebouw, aangebouwd aan de sporthal. De opening van Huis van het Kind op de Markt. De aanleg van een belevingstuin voor de bewoners bij wzc De Vlinder. CC Het Spoor krijgt zowel binnen als buiten een serieuze opsmukbeurt.

Het warmtenet wordt verder uitgerold. Hierdoor worden heel wat overheidsgebouwen en appartementsblokken op het net aangesloten, ook bedrijventerrein de Stip. Dit maakt Harelbeke de Vlaamse stad met de meeste aansluitingen in Vlaanderen.

Het rapport

Na vijf jaar krijgt het bestuur van Harelbeke Muziekstad een goed rapport. De coalitie Vooruit/Groen-CD&V scoorde goed met de heraanleg van de Leieboorden en van de Stasegemsesteenweg die veiliger werd.

Iets minder goed was de realisatie van de Nieuwe Markt. De reden? “Dat ze het hebben over ontharding en vergroening is oké, maar ze vergeten wel het marktplein”, luidt het bij bewoners.

De toekomstplannen rond Site De Mol en Sportsite Bavikhove bewijzen dat de stad nog altijd vooruit wil. De vrijetijdssite Bavikhove wordt in 2024 gerealiseerd. Wat site De Mol betreft zijn er ook plannen met overleg met architecten, stedenbouw, verenigingen en KRC Harelbeke hoe de site er moet uitzien.

Op vlak van communicatie kan het beter volgens sommige bewoners. Ook de straatverlichting kan beter als het donker wordt en ook het (te) vele onkruid mag verdwijnen.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.