Gemeenterapport Gistel: Er waaide een nieuwe wind door de stad

Na de verkiezingen maakte Open VLD als grootste partij de terugkeer naar de burgemeestersstoel, geflankeerd door N-VA en Vooruit. Hoe je het ook draait of keert, er waaide een nieuwe wind door Gistel met enkele lastige knopen die werden ontward. Draaien die voldoende positief uit? Gistel keek aan tegen enkele grote infrastructuurprojecten die de stad een nieuw elan geven, al liepen ze niet allemaal van een egaal leien dakje. Toch?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Tijdens een ongezien spannende verkiezingsavond gooide gewezen burgemeester (1995-2006) en lijsttrekker Roland Defreyne een voorakkoord met de CD&V in de prullenmand. Zoon Gauthier Defreyne behaalde (onverwacht) van op een tiende stek de op een na meeste stemmen bij Open VLD (10 zetels). Roland zwaaide af, Gauthier werd burgemeester. Het zou zorgen voor een nieuwe stijl in de Heyvaertlaan. N-VA (2 zetels) en Vooruit (2 zetels) maakten de coalitie compleet. CD&V (7 zetels) werd naar de oppositiebanken verwezen naast Vlaams Belang (1 zetel) en het debuterende Groen (1 zetel). Aan personeelswissels geen gebrek. Bij Open VLD haakte schepen Dries Depoorter af, gemeenteraadsvoorzitter Wim Gevaert volgde hem op. Bij CD&V stopten oudgedienden Jan Willems en Jef Pollentier, Bas Vermeulen en Arnold Stael – nu fractieleider – kwamen in de plaats. Bij Groen verving Andy Versyck Kimberly Maenhoudt.

Belangrijkste realisaties

“Het grootste bestuursakkoord ooit”, verkondigde de meerderheid het plan met 242 actiepunten. Daarbij enkele (visueel) kleinere projecten, maar daarom niet minder impactvol: een geoliede technische dienst, de oprichting van vijf participatieve wijkraden en veiligere schoolomgevingen. Toch een van de belangrijkste realisaties is de aanleg van de recreatieve site (kunstvoetbalveld, skatepark, combisport en extra parking) in de Sportstraat. Ook de werken aan het vernieuwde en grotere cultuurcentrum Zomerloos (6,5 miljoen euro), met broodnodige ruimte voor onder meer de muziekschool en jeugdhuis Uzuz, gaan met een rotvaart vooruit. In industriezone Konijnenbos krijgt de site Galloo een nieuwe invulling. Het stadsbestuur slaagde er ook in om de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke in één bestuursperiode aan te pakken in plaats van de aanvankelijk voorziene spreiding over drie periodes.

Grootste miskleunen

De inrichting van het voormalige privédomein Sophoras tot openbaar park Egide Defever kende een goeie start met onder meer een groot participatiemoment, maar raakte in het slop. Een buurtbewoner diende klacht in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zonder succes, maar het project liep wel zo’n jaar vertraging op. De herinrichting van de Vaartstraat/Zomerloosstraat kende ook een maandenlange vertraging door een slechte aanpak van de aannemer. De impact van het eindresultaat op het verkeer is wel oké. De heraanleg van de Kleine Warande en riolering sleept aan. In de buurt – en gemeenteraad – is namelijk onenigheid over het al dan niet kappen van de platanen, die met hun wortels de oude riolen knellen. Is de sluiting van het zwembad een misser? Volgens de meerderheid ging het over een weloverwogen financiële beleidskeuze, de oppositie spreekt over het schrappen van het aanbod sport en vrije tijd.

Geplande projecten

Smaken verschillen, maar park Egide Defever zal na enige vertraging wel uitmonden in een knap totaalproject voor verschillende doelgroepen, van scholen tot senioren. Het vernieuwde Zomerloos zal met een nieuw toerismekantoor eindelijk de toeristische troeven van Gistel nog meer in de kijker kunnen zetten. In Moere zal het lokale ontmoetingscentrum ook een gedaanteverandering ondergaan, wat het lokale verenigingsleven een boost zal geven. Op het vlak van ruimtelijke ordening zal het stadsbestuur ook stappen zetten in zowel het centrum als deelgemeente Zevekote. Gistel kan, onder meer dankzij de drie legislaturen lange ervaring van de schepen van Financiën Michel Vincke (Vooruit) en zijn administratie, rekenen op een voorzichtig en gezond financieel beleid. Het breder en veiliger maken van de Zomerloosstraat moet het komen en gaan verbeteren van de vele bezoekers aan sportcomplex Ghistelehof.

Het rapport

De coalitie van Open VLD, N-VA en Vooruit reed geen volkomen perfect parcours, maar kan uitpakken met tal van nieuwe projecten die de stad de komende jaren vorm zullen geven. Mocht de coalitie standhouden na 2024, hoeven we niet per se opnieuw grote investeringen te verwachten. Van alle 242 punten in het bestuursakkoord claimt de oppositie dat er een zeventigtal betrekking heeft op ‘onderzoek, evaluatie of bespreking’, dus zonder concrete uitvoering. Naar haar mening is de sluiting van het zwembad dé grootste misser van deze bestuursperiode, al kan je hierover debatteren tot in het oneindige. Idem over de sloop van de vervallen Villa Sophoras. Welke keuzes resten een stadsbestuur als het aan een verloederd gebouw geen bestemming kan geven en geen financiële avonturen wil aangaan? Dat oordeel is aan de kiezer.

Ons oordeel: Onderscheiding

