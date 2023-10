Gemeenterapport Dentergem: Iets meer realisaties, maar ook weer uitstel

Dentergem maakte de voorbije twee jaar een inhaalbeweging en realiseerde projecten die soms al jaren aan-sleepten, zoals de Rivaweg. Zelf wilde Dentergem ook een tandje bijsteken, maar in sommige dossiers stoot de gemeente op overmacht en dat leidt opnieuw tot uitstel. Zo zorgen gerechtelijke procedures ervoor dat zaken zoals de buurtparking in de Mandelstraat nog altijd geen feit zijn, en leiden de hogere energieprijzen er dan weer toe dat het nog langer wachten is op een (ver)nieuw(d) Hondius.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De rustige vastheid regeert. Alles bleef zoals in de vorige legislatuur: twaalf zitjes voor meerderheidspartij Eendracht en zeven voor de enige oppositiepartij, Focus8720. Ondertussen is Koenraad Degroote met zijn 35 jaar met de sjerp een van de langst zetelende burgemeesters in de provincie, en hij zou graag nog een poosje verder doen. Halfweg de legislatuur waren er twee schepenwissels: Philip Vanhaesebrouck gaf zijn sjerp aan de zestien jaar jongere Gunther Simoens, die de externe communicatie en toeristische troeven van de gemeente met een moderne visie wil aanpakken. Ook Rita Delmotte gaf haar schepenambt door, aan Charlotte Vandemoortele. Die nam Financiën over van Vanhaesebrouck. Bij Eendracht verhuisde raadslid Vicky Derijcke naar het buitenland. Zij werd vervangen door Barbara Heyde. Bij Focus8720 ging Patrick Bearelle uit de gemeenteraad en kwam Alexander Deley in de plaats.

Belangrijkste realisaties

“De geboorte van een nieuw stukje Dentergem”, zei de burgmeester, toen hij in juni de nieuwe Rivaweg mocht inhuldigen. Daarmee werd een dossier dat al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw aansleepte eindelijk afgesloten. De nieuwe weg – 900 meter, een miljoen euro – verbindt de Statie- en Gottemstraat en zou er aanvankelijk komen om het zwaar verkeer uit het centrum te houden. Een studie wees uit dat het effect minimaal zou zijn. Daardoor kwamen er geen Vlaamse subsidies, maar de gemeente zette door. Een kmo-zone in volle opbouw en de ingang van het nieuwe woonzorgcentrum geven erop uit.

Voorts kreeg het Leieheem in Oeselgem een opknapbeurt, en kregen alle kerkgebouwen een nieuwe verflaag. Sinds dit jaar kun je, met steun van de gemeente, met een kano varen op de Mandel. De gemeente steunt ook de uitbouw van de nieuwe basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ruimtevaarder.

Grootste miskleunen

De energiecrisis heeft gevolgen voor bepaalde investeringen. Zo belandt de aanpak van cultuurcentrum Hondius op de lange baan, net als de doortocht in Wakken. Tot ergernis van de oppositie, die de verouderde infrastructuur en een gebrek aan een totaalvisie hekelt. Het nieuwe woonzorgcentrum is pas dit jaar afgewerkt, waardoor ook de verbouwing van de oude A-vleugel op zich laat wachten. Die moet de nieuwe thuis voor de bib worden, waardoor ook Hondius een renovatie of nieuwbouw kan krijgen. Enkele andere dossiers wachten nog altijd op een juridische oplossing, van de geplande buurtparking in de Mandelstraat, waar de gemeente nu via gerechtelijke weg wil onteigenen, tot de plannen voor een recreatie- en ligweide achter domein Kloosterhof. Ook daar dreigt een lastige onteigeningsprocedure. Veel onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de gemeente om, maar het zorgt wel voor vertraging of uitstel.

Geplande projecten

Er komt een nieuwe kinderopvang in de Markegemstraat in Wakken, waarvoor het voormalig pand De Kaasbol is aangekocht. De tuin ervan grenst aan basisschool De Wegwijzer. De opvang verhuist van wzc Samen naar de nieuwe locatie. Dentergem trok ook geld uit voor een nieuwe tekenacademie, op 200 meter van de oude stek. Daar was er plaatsgebrek. Volgend jaar komt er een kunstgrasveld op het eerste terrein van KZ Dentergem, en op langere termijn is er een afspraak om landbouwgrond te ruilen voor meer speelterrein voor de club en is er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. De vernieuwing van de fietspaden op de Markegemsesteenweg kost 320.000 euro, de aanleg van riolering en een nieuw wegdek 650.000 euro. Er komt camerabewaking aan de ontmoetingscentra en op andere publieke plaatsen. Daarvoor trekt de gemeente tot en met 2024 jaarlijks 24.000 euro uit.

Het rapport

De gemeente kan met iets meer realisaties uitpakken dan twee jaar geleden: de Rivaweg is er en de tekenacademie en buitenschoolse opvang staan in de steigers. Het kon meer geweest zijn. Door externe vertraging, aanslepende gerechtelijke procedures en de energiecrisis moest de gemeente wachten of koos ze voor uitstel. De meerderheid blijft verkondigen dat de schuldenlast voor de Dentergemnaar de laagste van de provincie is, maar daartegenover staat een logge investeringsgraad: in vergelijking met andere gemeenten bengelt Dentergem er aan de staart. Daardoor is het nog langer wachten op een gerenoveerd Hondius en wacht ook de doortocht in Wakken op een aanpak. Wel kwamen er een nieuwe verbindingsweg en recreatie aan de Mandel bij de Baliekouter. En dus krijgt Dentergem een voldoende.

Ons oordeel: Voldoende

