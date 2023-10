Gemeenterapport Deerlijk: Veel realisaties pas voor de volgende legislatuur

Meer dan 32 miljoen euro aan investeringen, meer groen, meer aandacht voor fietsers, zorg dragen voor iedereen, het in stand houden van een sterk verenigingsleven, betrokken burgers, een florerende lokale economie en gerichte communicatie: dat waren aan het begin van de legislatuur de belangrijkste pijlers van het ambitieuze meerjarenplan van de huidige meerderheidscoalitie van CD&V en Open VLD. Eén jaar voor de verkiezingen maken we de balans op.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De gemeenteraadsverkiezingen zorgden voor een ware aardschok in Deerlijk. CD&V strandde op 39,4 procent (tien zetels) en verloor hierdoor de volstrekte meerderheid. Open VLD was de grote triomfator en steeg naar 27,2 procent, goed voor zes zetels. Beide partijen sloegen de handen in elkaar en sindsdien zet voor het eerst een coalitie de politieke lijnen uit in de gemeente Deerlijk. Claude Croes behield de burgemeesterssjerp en kreeg assistentie van twee CD&V-schepenen (Regine Rooryck en Louis Vanderbeken) en drie Open VLD-schepenen (Bert Schelfhout, Sandra De Leeuw-Goussey en Matthias Vanneste). Philip Ghekiere nam halfweg de huidige legislatuur de plaats in van Sandra. N-VA scoorde minder goed en zakte van vier naar drie zetels. Ondertussen is deze fractie gereduceerd tot één zetel omdat Dirk Demeurie en Sophie Mespreuve onafhankelijk zijn geworden. Deerlijk Kwadraat haalde twee zitjes.

Belangrijkste realisaties

Ondanks de coronacrisis en vervolgens de energiecrisis werden heel wat punten van het meerjarenplan gerealiseerd. De meest concrete zijn het zwembad Aquandé dat in Vichte werd opgetrokken in samenwerking met de gemeente Anzegem, de nieuwe competitieve sportvloeren in de Gaverhal en de sportbeuk op het Gaverdomein, en de realisatie van kmo-zone De Spijker in de Vichtesteenweg, waar een tiental ondernemingen een onderkomen vinden. De gemeente Deerlijk kreeg ook een nieuwe huisstijl. Er kwam een gloednieuw logo en infomagazine, Hallo8540. Men stak een tandje bij op het vlak van burgerparticipatie, onder meer bij de herinrichting van het centrumpark en het project DNA Sint-Lodewijk. De nieuwbouw van de gemeentescholen in de Sint-Amandusstraat vordert prima. Met het digitale evenementenloket werd een inspanning geleverd om de dienstverlening gebruiksvriendelijk en efficiënter te maken.

Grootste miskleunen

De achillespees van de afgelopen jaren was ongetwijfeld de mobiliteit en verkeersveiligheid. Vooral de timing van bepaalde werken zorgde voor zure oprispingen bij heel wat bewoners en zeker de handelaars van het centrum. De gemeente kan het excuus inroepen dat het de data van uitvoering niet altijd zelf in handen had. Men schakelde wel een versnelling hoger op het vlak van mobiliteit. Het kruispunt Belgiek (eindelijk, na 20 jaar wachten), het fietspad in de Waregemstraat en het eenrichtingsverkeer en de fietsstraat in de Sint-Rochusstraat zijn in uitvoering. Er werden extra shop-and-goplaatsen gecreëerd voor de handelaars in het centrum en in Sint-Lodewijk en het langverwachte mobiliteitsplan zal normaal gezien eind dit jaar of begin volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd worden in de gemeenteraad. Het ambitieuze meerjarenplan bleef her en der haperen en zal vervolg moeten krijgen in de volgende legislatuur.

Geplande projecten

De nieuwbouw- en renovatiewerken van de gemeentescholen De Beuk en De Kim gaan een volgende fase in. Het gemeentebestuur kijkt er reikhalzend naar uit dat het PFAS-dossier volgend jaar correct kan afgesloten worden, zodat men concreet werk kan maken van het centrumpark op de site van de voormalige brandweerkazerne. Dat park moet verschillende publieke ruimtes met elkaar verbinden: het gemeentehuis, het Neunkirchenplein en d’Iefte. Men wil vier ontwerpers selecteren die elk afzonderlijk een ontwerp zullen uitwerken van de nieuwe theaterzaal en omgeving. Het nieuwe buurthuis annex turnzaal in Sint-Lodewijk begint meer vorm te krijgen door de aankoop van het oude buurthuis, waarbij een samenwerking met de plaatselijke basisschool verder wordt uitgewerkt. De brede fietslopers en een zone 30 in de kern van Sint-Lodewijk komen er nog dit jaar aan, na werken van de Watergroep.

Het rapport

Met voor het eerst een coalitie aan het roer waait er duidelijk een nieuwe wind in Deerlijk. Het ambitieuze meerjarenplan 2020-2025 dat de nieuwe bewindsploeg van CD&V en Open VLD voorstelde, werd zowel door de twee meerderheidspartijen als alle oppositieraadsleden goedgekeurd. Het was een primeur voor Deerlijk, maar al snel werd de bedenking gemaakt dat het een hele uitdaging is om (bijna) alles te realiseren binnen de budgettaire mogelijkheden. Ook qua timing wordt het moeilijk, maar met een plan 2020-2025 is het duidelijk dat de huidige meerderheid voor een legislatuur-overschrijdende aanpak heeft gekozen. De coalitie is aardig op weg, maar heeft met onder meer de vernieuwing van het Gaverdomein en de realisatie van het centrumpark toch nog enkele serieuze uitdagingen voor de boeg.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.