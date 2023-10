Gemeenterapport De Panne: Sterke inhaalbeweging dringt zich stilaan op

De politieke onrust in De Panne heeft diepe wonden geslagen. Cindy Verbrugge blijft, tegen de wil van meerderheidspartijen Het Plan-b en ACT!E, schepen zonder bevoegdheden. Bij de oppositie waren nogal wat verschuivingen. Vervolgens kwamen de coronapandemie en de economische crisis. Door dat alles ligt er nog ontzettend veel werk op de plank. Vraag is of dat nog allemaal in het laatste jaar van de beleidsperiode gerealiseerd kan worden.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Het Plan-b en ACT!E namen Cindy Verbrugge (toenmalig N-VA-lid) aan boord om een krappe meerderheid met één zetel verschil te hebben. Er heerste politieke onrust en er volgde een poging van een aantal oppositieleden en Verbrugge om de macht te grijpen. Even werd daarin geslaagd, maar al snel kwam Bram Degrieck (Het Plan-b) terug op zijn burgemeestersstoel. Die hele heisa is tot op vandaag voelbaar. Enkele gemeenteraadsleden zijn van het politieke toneel verdwenen of kozen voor een rol als onafhankelijke. Schepen Verbrugge blijft op het appel als onafhankelijke zonder bevoegdheden.

Belangrijkste realisaties

Het parkeerbeleid is grondig vernieuwd met een ruimere zone voor betalend parkeren. Recent werd ook het verkeersveiligheidsplan met extra zones 30, woonerven en fietsstraten uitgerold. In het gemeentehuis werden al een paar herinrichtingswerken uitgevoerd. De Sint-Pieterskerk – waar de bibliotheek wordt ingericht – is leeggehaald, maar de werken zijn nog niet gestart. Er kwam extra kinderopvang. De aanleg van de fietspaden in de Pannestraat en de Veurnestraat is volop aan de gang. De bouw van het uitkijkpunt Westerpunt bij het strand is bezig. Ook de werken in de Dumontwijk schieten goed op.

Grootste miskleunen

Op de hoek van de Zeelaan en de Duinkerkelaan kocht het bestuur een site waar het een publiek-privaat project wil realiseren. Op de gelijkvloerse verdieping komt een nieuw, interactief toeristisch onthaal. Daarboven zijn appartementen gepland. De bouw zal volgens burgemeester Degrieck ten vroegste in 2025 starten. Ook de grondige werken in het gemeentehuis zullen niet meer voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgevoerd worden. De bibliotheek, die nu nog bij het gemeentehuis is ingericht, moet verhuizen naar de Sint-Pieterskerk, maar voor die werken wacht de gemeente nog op subsidies.

Geplande projecten

De groene corridor in Adinkerke moet een fietsalternatief bieden voor de drukke Stationsstraat. Een buurttuin met fruitbomen is daaraan gekoppeld. De te gladde en broze tegels van de voetpaden in de Zeelaan, tussen de Markt en de Nieuwpoortlaan, worden dit jaar nog heraangelegd. Het moet een laan met meer belevingswaarde worden, met ook extra aandacht voor de fietser. Voor de jeugdvereniging Sea-Scouts heeft het bestuur volgend jaar een nieuw lokaal in petto omdat het huidige is verouderd. De nieuwbouw zal voldoende stockageruimte hebben, net als een polyvalente zaal, sanitair en een keuken. Nog volgend jaar wordt geïnvesteerd in de sportinfrastructuur. Binnenkort start de aanleg van een skatepark. In de loop van 2024 worden de Garzebekeveldstraat, de Koekuitstraat, de Doornstraat en de Slachthuisstraat aangepakt.

Het rapport

Het beleidsplan van de meerderheid is ambitieus. Het valt af te wachten in welke mate men die ambities kan waarmaken en ten koste van welke prijs, want het gaat over miljoenen euro’s aan investeringen. De Sint-Pieterskerk, het gemeentehuis en het nieuwe toerismekantoor zijn met elkaar verbonden, dus daar kan er snel vertraging zijn. Voor de uitbreiding van de kinderopvang krijgt het bestuur uitstekende punten. Ook het nieuwe parkeerbeleid werd heel snel uitgerold. Recent gaf de gemeente nog extra ruimte aan de fiets met een nieuw verkeersveiligheidsplan. Door de terrassen in de Zeelaan kreeg de commerciële as een extra beleving. Het bestuur lanceerde ook een aantal grotere evenementen zoals Luminus en het verwelkomde Zomerhit. Een nieuw accent dat deze meerderheid legt, is de communicatie via sociale media.

Ons oordeel: Voldoende

