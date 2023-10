Gemeenterapport De Haan: Geen interne ruzie meer en mooie realisaties

Het is duidelijk dat er in deze bestuursperiode een nieuwe wind waait over De Haan. Gedaan met geruzie achter de schermen, tijd om enkele grote dossiers uit het slop te trekken. Op het vlak van de openbare werken werd een heuse inhaalbeweging gemaakt, en er staan nog heel wat veelbelovende zaken op het programma. En : de gemeente blijft financieel gezond.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Bewust en Open N-VA haalden bij de verkiezingen elk tien zetels. De beslissende twee zetels lagen in handen van Vooruit! met Marleen De Soete. Die laatste werd schepen en Kris Steen gemeenteraadsvoorzitter. Naast burgemeester Wilfried Vandaele kregen ook Christine Beirens, Rudi Cattrysse en Marleen Schillewaert-Vercruyce een schepenambt. Nieuwkomers Mathieu Delbarge en Hilde Dhont deelden het schepenambt: eerst drie jaar Delbarge, dan drie jaar Dhont. Van interne strubbelingen, zoals tijdens de vorige legislatuur, was niets te merken. Deze kregen wel nog een staartje in de vorm van een rechtszaak waarbij schepen Marleen Schillewaert -Vercruyce ook schuldig bevonden werd voor de heling van een gestolen mail. De oppositie vroeg haar ontslag, maar de schepen kreeg het vertrouwen van de meerderheid. Dit toont dat de bestuursploeg ook op het einde van de legislatuur nog altijd sterk staat.

Belangrijkste realisaties

Inspraak was een belangrijk punt voor het nieuwe bestuur en daar werd meteen werk gemaakt. Onder de titel ‘Uw burgemeester luistert’ belegde het schepencollege al in 2019 in alle deelgemeenten een inspraakvergadering. Door de legislatuur werden regelmatig inspraakrondes voorzien. De werken van het Vlaams Gewest aan de Ringlaan in Wenduine zijn ondertussen goed opgeschoten. Op vlak van openbare werken is de de Vosseslag mooi vernieuwd en zijn er werken bezig in de Grotestraat. Het fietspad tussen De Haan en Nieuwmunster, langs de Grotestraat, werd ingehuldigd en ook in Wenduine zijn de werken volop bezig aan de Kerremelkpit en de Persepit en in het dierenparkje. Het gemeentehuis, dat aan de buitenkant aan het afbrokkelen was, steekt al voor het grootste deel in een nieuw jasje. De gemeentelijke basisschool ‘t Klavertje werd ook ondergebracht bij het gemeenschapsonderwijs (GO!).

Grootste miskleunen

Er zijn geen grote probleemdossiers waar veel discussie over heerst. Ook oppositiepartij Bewust ziet geen miskleunen. De partij vindt het wel nog altijd jammer dat een schepen die veroordeeld werd geen stap opzij zet, en merkt op dat heel veel openbare werken op hetzelfde moment worden uitgevoerd. De communicatie rond werken kan ook nog beter. Zo is er veel communicatie via sociale media, maar daarmee worden niet alle inwoners bereikt. Het lukte ook niet om alle dossiers op te lossen. Zo is er nog discussie over de inplanting van de brandweerkazerne. Het gemeentebestuur wil die graag onderbrengen in de Duinenweg, op de plaats van het containerpark. De ondertunneling van de Nieuwe Rijksweg is ook nog geen stap dichterbij, maar dit dossier ligt niet in handen van de gemeente zelf. Er is nog wat werk aan de winkel op vlak van mobiliteit, in 2020 keurde de gemeenteraad wel een Mobiliteitsplan goed.

Geplande projecten

Er wordt nog verder gewerkt aan enkele projecten, maar die worden daarom niet allemaal uitgevoerd in het laatste jaar van deze bestuursperiode. Zo is de heraanleg van de Nieuwe Steenweg in voorbereiding. De beslissing viel om het oude rijkswachtgebouw aan de Driftweg, dat al ruim 20 jaar leeg staat, te renoveren om er de wijkagenten onder te brengen. Binnen het project Oudlandpolder wordt het pomphuisje in Wenduine gerenoveerd. Nog in Wenduine financiert Toerisme Vlaanderen de restauratie van de watertoren als uitkijktoren. Westtoer bereidt een subsidiedossier voor om de watertoren van De Haan te restaureren en een toeristische invulling te geven.

Bij de ambachtelijke zone aan de Brugsesteenweg in Wenduine wordt een planologische ruil voorbereid : er komt ruimte voor randparkings en een verzamelgebouw, waar plaatselijke zelfstandigen een ruimte kunnen kopen of huren.

Het rapport

Van het bestuursakkoord zijn de grootste projecten uitgevoerd of volop in uitvoering. Onder meer de Vosseslag kreeg een belangrijke boost. De vele werkzaamheden wekten ook wrevel op bij de inwoners, maar er werd wel al een flinke inhaalbeweging gerealiseerd op vlak van openbaar domein. Ook op het vlak van inspraak en digitalisering zijn heel wat initiatieven genomen. Ook financieel is de gemeente, ondanks de extra uitgaven door corona, gezond. Er werden de voorbije jaren extra inspanningen gedaan om zoveel mogelijk subsidies binnen te rijven. De twee coalitiepartners, Open & N-VA en Vooruit, waren het achter de schermen misschien niet altijd eens, maar ze slaagden er wel in om de sereniteit terug te laten keren na enkele bewogen jaren en kwam eenduidig naar buiten, wat de politieke sfeer enkel ten goede kwam.

Ons oordeel: Onderscheiding

