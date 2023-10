Gemeenterapport Brugge: Speelt bussenplan het stadsbestuur parten?

Een jaar voor de verkiezingen zwaait burgemeester Dirk De fauw met het feit dat 49 procent van de Bruggelingen vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Een stijging met 22 procent. Zorgt de afschaffing van de stemplicht voor een aardverschuiving? Of doen het bussenplan en het stadiondossier dit? Het laatste jaar voor de verkiezingen belooft spannend te worden.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Dirk De fauw (CD&V) nam de sjerp over van zijn rivaal Renaat Landuyt (SP.A/Vooruit). Laatstgenoemde kon als zittend burgemeester zijn mandaat niet verlengen. De christen-democraten werden met 31,9 procent van de stemmen de grootste partij. De socialisten behaalden 19,4 procent van de stemmen, Open VLD 13,3 procent, N-VA 11,7 procent, Groen 10,8 procent en Vlaams Belang 9,2 procent. Er zetelen drie partijen in het stadsbestuur: CD&V, Vooruit en Open VLD. De drie oppositiepartijen N-VA, Groen en Vlaams Belang vertegenwoordigen samen een derde van de kiezers. Drie schepenen ruimden halverwege de legislatuur baan voor jongere opvolgers: toerismeschepen Philip Pierins (Vooruit), schepen van Onderwijs Ann Soete (Open VLD) en personeelsschepen Martine Matthys (CD&V) gaven met gemengde gevoelens de fakkel door aan respectievelijk Mieke Hoste, Jasper Pillen en Pieter Marechal.

Belangrijkste realisaties

Vier grote dossiers springen eruit. Het nieuwe beurs- en congresgebouw BMCC levert vele congressen en evenementen op, het is van groot belang voor de lokale economie. Na een lange lijdensweg, met de wissel van gronden met het Sint-Andreasinstituut, rijst langzamerhand de nieuwe museumhal BRUSK op. Deze exporuimte moet vanaf 2025 grote internationale tentoonstellingen naar Brugge lokken, terwijl de topwerken van de Vlaamse Primitieven in het Groeningemuseum de hele tijd te bezichtigen blijven. Tegelijk kon Sint-Andreas door die grondruil een nieuwe school in de Brugse binnenstad bouwen. De fusie van de havens van Zeebrugge en Antwerpen is een feit: vroegere concurrenten werken nu samen als Port of Antwerp-Bruges, een meerwaarde voor de Vlaamse economie. De tweejaarlijkse terugkeer van de start van de Ronde van Vlaanderen naar Brugge verheugt veel wielerliefhebbers.

Grootste miskleunen

Met stille trom werd deze zomer het jaarlijks stadsfestival Moods! om budgettaire redenen afgevoerd. Het nieuwe Reiefestival dient nog bijgeschaafd te worden. De renovatie van de Biekorf als motor van een vernieuwde, creatieve wijk in de binnenstad werd uitgesteld: dat wordt een klus voor het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen. CD&V en Vooruit bakkeleien over de fusie van de Brugse ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas. Het nieuwe bussenplan krijgt veel kritiek, de afschaffing van vele haltes zet vooral senioren en scholieren in de kou. Burgemeester Dirk De fauw had voor de verkiezingen graag uitgepakt met nieuwe voetbalstadions voor Club én Cercle. Hij wijzigde hiervoor zelfs een gemeentelijk reglement op het Brugs parkeerbeleid. Maar hij slaagt er niet in de tegenstanders – buurtbewoners en vzw Groen – te overtuigen om te stoppen met procederen.

Geplande projecten

In de loop van 2024 heropent het vernieuwde Minnewaterpark, krijgt Sint-Andries een nieuw politiekantoor en wordt Assebroek getrakteerd op een nieuwe atletiekpiste.

Eindelijk starten de werken van de nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel aan het Station, een project in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer dat de verkeersveiligheid aan Brugges toegangspoort drastisch moet verbeteren.

Nog voor het einde van dit jaar wordt een ontwerper voor de nieuwe brandweerkazerne in de Dirk Martensstraat aangesteld. Als alles volgens plan verloopt, kan de brandweer de nieuwe kazerne in 2025 in gebruik nemen. In de zomer van 2024 vindt vijf maanden lang de vierde editie van de Triënnale Brugge plaats: twaalf internationale kunstenaars en architecten moeten verborgen Brugse plekjes tijdelijk een verrassende meerwaarde geven.

Het rapport

Dirk De fauw gaat er prat op dat 87 procent van de 515 actiepunten uit het beleidsprogramma uitgevoerd werden of op schema zitten. Oppositiepartij N-VA wierp al herhaaldelijk op dat het stadsbestuur haar ideeën steelt. Een ervan is de verhuis van het Huis van de Bruggeling van het stationsplein naar Huyze Minnewater. Een warm, sociaal, verbindend Brugge is het motto van de burgemeester én van Mintus-voorzitter Pablo Annys. Dit terwijl één op tien senioren ondervoed is en één op acht kinderen opgroeit in armoede. Volgens Vlaams Belang doet het stadsbestuur te weinig aan het toenemend druggebruik bij scholieren en de problemen in de stationsbuurt. Niet alleen voor klimaatklever Wouter Mouton, maar ook voor Groen is het klimaatbeleid onvoldoende ambitieus. Wordt het verguisde bussenplan hét kiesthema?

Ons oordeel: Voldoende

