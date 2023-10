Gemeenterapport Bredene: Volgend gemeentebestuur wacht grote uitdagingen

Bredene bouwde wat af deze legislatuur. Nadat een nieuw gemeentebestuur is geïnstalleerd, komt er ook nog een nieuw zwembad. Het is misschien wel het meest gecontesteerde dossier sinds jaren in Bredene. Toch zullen straks de leefbaarheid van en de mobiliteit in de badplaats crucialer blijken. Bredene evolueert volgens afspraak naar 20.000 inwoners. Het wordt een flinke uitdaging voor het volgende bestuur om die allemaal een leuke plek te blijven geven. Ondanks dat nagelnieuwe zwembad…

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Niks nieuws onder de zon. Dat was de conclusie na 14 oktober 2018. Net als in 2012 bleef SP.A (nu Vooruit) de gemeenteraad domineren. Burgemeester Steve Vandenberghe verbeterde zowel zijn persoonlijke score als die van zijn partij. De socialisten veroverden met 50,2 procent de absolute meerderheid. Toch trok Vandenberghe opnieuw zijn CD&V-kompaan Kristof Vermeire, geroemd om zijn dossierkennis, mee in bad. Ook al beloonde de kiezer diens partij niet voor zes jaar mee besturen: CD&V zakte van drie naar twee zetels. Ook grootste oppositiepartij N-VA, in 2018 in kartel met Open VLD, kreeg klappen en daalde van zes naar vier zetels. Niet veel later ging Therese Vanneste als onafhankelijke zetelen. Vlaams Belang, in 2012 uit de raad verdwenen, veroverde meteen drie zetels. Na een afwezigheid van twaalf jaar nam ook Groen weer deel aan de verkiezingen en veroverde voor het eerst een zetel.

Belangrijkste realisaties

Ondanks de vele financiële uitdagingen die de corona- en energiecrisis met zich meebrachten, werd er toch heel wat gerealiseerd. Het grootste project was de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Jacky Maes, die vijf jaar duurde. Ook van lange adem was de bouw van het nieuwe politiekantoor. Lang werd er met buur De Haan gediscussieerd over prijs en locatie. Dat het nieuwe bureau aan het Centrumplein kwam, was een triomf voor Bredene. Grote wegenwerken waren er ook. De Maria Duynewijk kreeg naast nieuwe riolering een nieuwe aanblik en ook de buurt rond de Spuikomlaan werd aangepakt. Verder kreeg de Kapelstraat een asverschuiving en de parking Shopping een afrit van de Koninklijke Baan. Bredene zette armoedebestrijding bovenaan de agenda en investeerde onder meer in brugfiguren tussen gemeente en scholen. En, hoewel al ver achter ons: het vaccinatiecentrum was goed geregeld.

Grootste miskleunen

Op ernstige misstappen liet dit bestuur zich niet betrappen. Teleurstellingen waren er wel. Zo moest het gemeentebestuur zijn plannen om het gemeentehuis uit te breiden laten varen. Het idee werd ingehaald door de financiële realiteit. Dat geldt ook voor de aanpassing van twee strandposten. Ook hier bleek modernisering noodzakelijk, tot Bredene door de energiecrisis en uit de band springende personeelskosten de vinger op de knip moest houden. Een flinke verhoging van de opcentiemen en het hele jaar door betalend parkeren in de toeristische zone, zullen allicht niet op gejuich onthaald zijn. Dat een socialistisch bestuur door Vlaams Belang moest gewezen worden op de nood aan een sociaal tarief in het buurtrestaurant, was geen bestuurlijk hoogtepunt, evenmin als het afsturen van een advocaat op al te kritische inwoners. Of het gemeentebestuur zijn klimaatplan verder kan uitrollen, blijft een open vraag.

Geplande projecten

Er moeten nog weinig grote projecten gerealiseerd worden. Er is een multifunctioneel MEC, nieuw politiekantoor, modern woonzorgcentrum, voldoende sportaccommodatie, een veelgebruikt gemeenschapscentrum… Er rest dit gemeentebestuur momenteel nog één groot project: de bouw van het nieuwe en bijwijlen gecontesteerde zwembad op domein Grasduinen. Vandenberghe & co. hadden het graag geopend voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat zal al zeker niet lukken. Er wordt nu gemikt op het voorjaar van 2025. Nadat het er de voorbije jaren wat verweesd bij lag, hoopt het gemeentebestuur straks ook het Parkbos te kunnen realiseren, maar er zijn Vlaamse middelen nodig om de gronden te verwerven. Slaagt het gemeentebestuur hierin, krijgt Bredene er in één klap een grote groene long bij. Geen luxe voor een gemeente die door het stijgend bevolkingsaantal op zoek is naar extra open ruimte.

Het rapport

Bredene beleefde financieel turbulente jaren. Zaaien naar de zak is een mantra, maar de gemeente wilde blijven investeren en brak de belofte om geen belastingen te verhogen. Het nieuwe politiekantoor en woonzorgcentrum zijn grote trofeeën. En politiek blijft Bredene een kabbelende beek. Groen maakt(e) stennis rond het nieuwe zwembad, maar voorts slaat de oppositie met fluwelen handschoenen. De zware factuur van 30 jaar voor het zwembad, lijkt al vergeten. Misschien kreeg de burgemeester recent nog de meeste tegenwind van zijn personeel voor zijn drang naar professionalisering. Die cultuuromslag liet onbetwist sporen na. En hoe zal de bevolking oordelen over de belofte om Bredene leefbaar te houden, in weerwil van alweer nieuwe verkavelingen? Of het gemeentebestuur daarin slaagt, is een open vraag…

Ons oordeel: Voldoende

